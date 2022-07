Entornointeligente.com /

Resumão diário #345: Quinta-feira, 28 de julho Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia sabendo as notícias que mais importam. Por g1

28/07/2022 05h40 Atualizado 28/07/2022

A carta em defesa da democracia e das urnas eletrônicas, divulgada no site da Faculdade de Direito da USP, passou de 160 mil assinaturas em 24 horas; a Fiesp anunciou que também vai produzir um documento em defesa do estado democrático de direito. Danilo Dupas vai deixar a presidência do Inep, instituto responsável pela realização do Enem, marcado para os dias 13 e 20 de novembro. A Ucrânia vai retomar as atividades nos portos do país, para viabilizar a exportação de grãos. O Brasil se aproxima dos mil casos confirmados de varíola dos macacos, segundo o Ministério da Saúde. A Ucconx, feira de cultura pop que está sendo realizada no Anhembi, em São Paulo, anunciou o cancelamento da participação de Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things, e George Takei, de Star Trek.

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão é apresentado pelo jornalista Márcio Rodrigues.

