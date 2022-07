Entornointeligente.com /

Resumão diário #341: Sexta-feira, 22 de julho Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia sabendo as notícias que mais importam. Por g1

22/07/2022 05h40 Atualizado 22/07/2022

Pelo menos 18 pessoas morreram na operação conjunta das polícias Militar e Civil no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. O ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deu cinco dias para o presidente Jair Bolsonaro se manifestar sobre as falas contra o sistema eleitoral em evento com embaixadores. A Receita deve liberar hoje, a partir das 10h, a consulta ao 3º lote de restituição do Imposto de Renda. A Justiça de São Paulo determinou que o cantor Belo entregue até R$ 7 milhões arrecadados com ingressos de um show, marcado para 20 de agosto, para o ex-jogador Denilson. A atriz Amber Heard recorreu da sentença que a condenou a pagar US$ 10 milhões para o ator Johnny Depp, por difamação.

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão é apresentado pelo jornalista Márcio Rodrigues.

