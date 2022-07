Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Casa abandonada Morte de diretor da Caixa Comic-Con ‘Turma da Mônica’ Resumão diário #340: Quinta-feira, 21 de julho Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia sabendo as notícias que mais importam. Por g1

21/07/2022 05h40 Atualizado 21/07/2022

Você pode ouvir o Resumão Diário no g1 , no Globoplay, na playlist Caminho Diário, do Spotify , no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer ou no aplicativo de sua preferência. Siga o Resumão Diário no seu agregador de áudio favorito para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

O policial penal Jorge Guaranho vai responder por homicídio duplamente qualificado do tesoureiro do PT Marcelo Arruda. Está aberto o período das convenções partidárias, quando os partidos oficializam as suas candidaturas para as eleições; o PDT realizou ontem a formalização de Ciro Gomes como candidato e hoje é a vez do PT anunciar o ex-presidente Lula. A Espanha relatou mais de 500 mortes ligadas à onda de calor extremo que atingiu a Europa. O Banco Central do continente deve aumentar hoje a taxa de juros. A Polícia Federal continua a 'Operação Odoacro', que investiga desvios envolvendo contratos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão é apresentado pelo jornalista Márcio Rodrigues.

1 de 1 Podcast Resumão — Foto: Comunicação/Globo Podcast Resumão — Foto: Comunicação/Globo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com