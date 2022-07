Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Médico preso Supertelescópio Luz mais barata Planos de saúde Resumão diário #335: Quinta-feira, 14 de julho Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia sabendo as notícias que mais importam. Por g1

14/07/2022 05h40 Atualizado 14/07/2022

Você pode ouvir o Resumão Diário no g1 , no Globoplay, na playlist Caminho Diário, do Spotify , no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer ou no aplicativo de sua preferência. Siga o Resumão Diário no seu agregador de áudio favorito para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

A Câmara aprovou a proposta de emenda constitucional que permite ao governo turbinar benefícios sociais em ano eleitoral. São Paulo é o estado com maior fila de famílias à espera de ingresso no Auxílio Brasil. A Anvisa aprovou o uso da coronavac em crianças a partir de 3 anos de idade. Leonardo Miranda de Arruda, filho do tesoureiro do PT assassinado por um apoiador de Jair Bolsonaro, acusou aliados do presidente de fazer uso político do crime. O uso de camisinha por adolescentes caiu nos últimos dez anos, segundo o IBGE; o levantamento também aponta que, no mesmo período, mais adolescentes passaram a experimentar bebidas alcoólicas.

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão é apresentado pelo jornalista Márcio Rodrigues.

1 de 1 Podcast Resumão — Foto: Comunicação/Globo Podcast Resumão — Foto: Comunicação/Globo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com