Resumão diário #334: Quarta-feira, 13 de julho

13/07/2022 05h40 Atualizado 13/07/2022

O anestesista Giovanni Quintella Bezerra, que estuprou uma mulher durante o parto em um hospital no Rio de Janeiro, está sendo investigado por outros cinco estupros. A Câmara dos Deputados aprovou em 1º turno o texto-base da chamada PEC Kamikaze, que concede uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição; os destaques seriam votados ontem, mas a sessão foi suspensa e será retomada hoje. Nove prédios no centro de São Paulo, afetados pelo incêndio que atingiu imóveis na região da 25 de Março, foram interditados pela prefeitura. Representantes da oposição pediram à Procuradoria-Geral da República que as investigações sobre o assassinato de Marcelo de Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu (PR), sejam feitas por autoridades federais. E a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reduziu as tarifas de energia de distribuidoras de diferentes locais do país.

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão é apresentado pelo jornalista Márcio Rodrigues.

