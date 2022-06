Resumão diário #313: Segunda-feira, 13 de junho

Entornointeligente.com /

13/06/2022

A partir de hoje, Renata Lo Prete dá início à série de entrevistas ao vivo com os pré-candidatos à presidência no podcast O Assunto. A Polícia Federal encontrou itens do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, desaparecidos desde o dia 05 de junho no interior do Amazonas. A Justiça manteve as prisões de Jhonatan Damasceno e William Fonseca, apontados como autores dos assassinatos de duas mulheres em um apartamento no Flamengo, Zona Sul do Rio. O Senado deve votar hoje o projeto que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis. E forças russas explodiram uma ponte que liga a cidade de Severodonetsk a outro município, no leste da Ucrânia, possível rota de fuga para civis.

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão é apresentado pelo jornalista Márcio Rodrigues.

