Resumen USA: Qué hizo Donald Trump 'minuto a minuto' durante dos horas mientras se asaltaba al Congreso

El Comité de la Cámara que investiga el ataque al Capitolio de los EEUU narra todas las acciones de Donald Trump durante al ataque en esas horas cruciales …

En una audiencia en horario de máxima audiencia, el comité selecto examinó los frenéticos 187 minutos entre el comienzo de la refriega y el esfuerzo pausado de Trump para desactivarla difiriendo la publicación de un video instando a los alborotadores a «irse a casa».

The Hill : Los investigadores insistirán en su caso de que la negativa de Trump a intervenir más rápidamente es una prueba más de que el expresidente estaba directamente del lado de los manifestantes , incluso cuando su manifestación contra la derrota de Trump se convirtió en un violento ataque de los sediciosos contra el Congreso, que amenazó la vida de legisladores y su propio vicepresidente Mike Pence. The Washington Post : El panel se centró en la inacción desafiante de Trump cuando la turba irrumpió en el Capitolio. La historia es que en ese momento, «el presidente Trump se negó a actuar para defender el Capitolio cuando una turba violenta irrumpió en el Capitolio con el objetivo de detener el conteo de votos electorales y bloquear la transferencia de poder» , dijo un asistente del comité a los periodistas.

Las acciones del expresidente Trump durante la insurrección del 6 de enero de 2021 constituyeron un «abandono del deber» que puso en peligro la democracia estadounidense, dijo un grupo de siete generales y almirantes (r) de cuatro estrellas en The New York Times : «Cuando una turba atacó el Capitolio, el comandante en jefe no actuó para restablecer el orden e incluso alentó a los alborotadores» , indicaron los líderes militares . Los generales (r) de cuatro estrellas, Peter Chiarelli, John Jumper y Johnnie Wilson y los almirantes (r) James Loy, John Nathman, William Owens y Steve Abbot, criticaron a Trump por su inacción el 6 de enero y la consideración de utilizar al ejército en esquemas previos a ese día. Antes del 6 de enero, los aliados de Trump «lo instaron a mantenerse en el poder ordenando ilegalmente a los militares que incautaran las máquinas de votación y supervisaran una repetición de las elecciones» , burlando el equilibrio del control civil de el militar. Cuando Trump no llamó a la Guardia Nacional para responder con el Capitolio sitiado, ignoró una «necesidad urgente» de su intervención, argumentaron los generales y almirantes . «El presidente y comandante en jefe, Donald Trump, abdicó de su deber de preservar, proteger y defender la Constitución», sentenciaron. Y al hacerlo, «puso a prueba la integridad» del control civil de las fuerzas armadas «como nunca antes, poniendo en peligro vidas estadounidenses y nuestra democracia» .

¿Puede Donald Trump ser procesado por su papel en el ataque del 6 de enero? Mientras el comité del Congreso que examina el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de EEUU concluye su primera ronda de audiencias públicas esta semana, el Departamento de Justicia enfrenta una presión creciente para procesar al expresidente Donald Trump en relación con el sangriento ataque. El Departamento de Justicia ha acusado a más de 800 partidarios de Trump involucrados en los disturbios y está investigando a otros vinculados al complot. Pero no está claro si el departamento tomará la medida sin precedentes de acusar a un expresidente con base en los hallazgos de un comité . «No sabemos si habrá procesamientos que serán un resultado directo de estas audiencias» , dijo William Banks, Profesor Distinguido de Derecho de la Junta de Asesores en la Universidad de Syracuse. Eso no quiere decir que Trump no esté en peligro legal. Lo que surgió fue una imagen de un presidente perdedor tan poseído por aferrarse al poder que afirmó falsamente que las elecciones habían sido robadas a pesar de que sus propios asesores le dijeron lo contrario; instó al Departamento de Justicia a apoyar su falsedad; presionó a los funcionarios en los estados de campo de batalla para cambiar los votos por él; presionó a su propio vicepresidente, Mike Pence, para anular los resultados; animó a una turba de sus seguidores a descender al Capitolio; y, finalmente, no actuó cuando los sediciosos asaltaron el Capitolio. Pero aún está por verse si el Departamento de Justicia cree que hay suficiente evidencia para respaldar una acusación .

Titulares The Washington Post : Mike Pence busca distanciarse de Trump y considera la candidatura presidencial de 2024 : Mientras el comité del 6 de enero se enfoca en el papel de Pence en la certificación de la victoria de Biden, el exvicepresidente está dando pasos hacia una campaña para la Casa Blanca, ya sea que Trump se postule o no…

Biden da positivo por coronavirus, y tiene ‘síntomas muy leves’, dice la Casa Blanca : En un comunicado, la Casa Blanca dijo que el presidente está tomando la terapia antiviral Paxlovid y, de acuerdo con las pautas de los CDC, se aislará en la Casa Blanca. El presidente Biden, ha sido completamente vacunado y reforzado dos veces, como se recomienda para las personas de su edad, y tiene una excelente oportunidad de evitar los resultados más severos del Covid, según los médicos. «Amigos, estoy muy bien» , dice Biden después de una prueba positiva de coronavirus

Rusia toma medidas para rediseñar sus fronteras e incluir partes de Ucrania : Moscú ha introducido sus propios pasaportes y moneda y está organizando referéndums en una carrera por absorber las regiones ocupadas, posiblemente ya en septiembre.

Joe Biden: El ejército de EEUU no apoya la visita de Nancy Pelosi a Taiwán : China arremetió después de los informes de que el presidente de la Cámara planea viajar a la isla asiática. La oficina de Pelosi no ha confirmado el viaje.

The Hill : La Cámara aprobó un proyecto de ley para salvaguardar el acceso a los anticonceptivos, menos de un mes después de que el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, dijera que se debería anular el caso histórico que protege las formas de control de la natalidad . La legislación, titulada Ley del Derecho a la Anticoncepción , fue aprobada en una votación de 228-195 . Ocho republicanos se unieron a todos los demócratas para apoyar la medida y dos republicanos votaron presentes. Los votos republicanos por el «sí» provinieron de los representantes Liz Cheney (Wyoming), Brian Fitzpatrick (Pa.), Anthony Gonzalez (Ohio), John Katko (NY), Adam Kinzinger (Illinois), Nancy Mace (SC), Maria Elvira Salazar (Florida) y Fred Upton (Michigan). Los representantes Bob Gibbs (R-Ohio) y Mike Kelly (R-Pa.) votaron presentes. Seis republicanos no votaron. No está claro si el proyecto de ley obtendrá los votos republicanos que necesita para despejar el Senado dividido en partes iguales. La medida busca codificar el acceso a anticonceptivos a nivel federal, permitiendo que las personas obtengan y usen métodos anticonceptivos y salvaguardando la capacidad de un proveedor de atención médica para suministrar dichos productos.

Ucrania acusa a Rusia de nuevos ataques contra objetivos civiles : Las fuerzas rusas están golpeando nuevamente las ciudades ucranianas con ataques de largo alcance, solo un día después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia advirtiera que Moscú se está preparando para expandir su guerra en Ucrania más allá del Donbas. Funcionarios ucranianos dijeron el jueves que los bombardeos rusos alcanzaron varios distritos, incluido un mercado en Kharkhiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, matando a tres personas e hiriendo a otras 23. El gobernador regional, Oleg Synegubov, dijo que entre los muertos había un niño, mientras que la policía y otros funcionarios dijeron que no había objetivos militares en el área. «El ejército ruso está bombardeando Kharkiv al azar, áreas residenciales pacíficas, los civiles están siendo asesinados» , dijo el alcalde Ihor Terekhov.

Un reportero de investigación de MintPress News dijo que era «muy preocupante» que Facebook esté empleando a exagentes de la CIA para moderar las políticas de desinformación en la plataforma de redes sociales . Alan MacLeod, publicó una información sobre exagentes de la CIA que trabajan en Facebook, le dijo a Hill.TV que la decisión de emplearlos para moderar el contenido era preocupante porque la CIA tiene un «largo historial de infiltración en organizaciones de medios. La CIA tiene un historial terrible de todo, desde organizar golpes de estado hasta administrar sitios negros en todo el mundo e incluso colocar una gran cantidad de información falsa en el dominio público para adaptarse a su propia agenda» , dijo MacLeod. «Ahora confiamos en estas personas para que nos digan qué es realidad y ficción y para separar la verdad y la ficción de la falsedad en línea» .

El estado de Nueva York informa el primer caso de poliomielitis en EEUU en casi una década : Un adulto joven no vacunado de Nueva York contrajo poliomielitis recientemente, el primer caso en Estados Unidos en casi una década , dijeron funcionarios de salud. Las vacunas estuvieron disponibles a partir de 1955 y una campaña nacional de vacunación redujo el número anual de casos en EEUU a menos de 100 en la década de 1960 y a menos de 10 en la década de 1970, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU. Las autoridades dijeron que el paciente, que vive en el condado de Rockland, había desarrollado parálisis. La persona desarrolló síntomas hace un mes y no viajó recientemente fuera del país , dijeron funcionarios de salud del condado. Parece que el paciente tenía una cepa del virus, tal vez de alguien que recibió una vacuna viva, disponible en otros países, pero no en los EEUU, y la propagó, dijeron las autoridades. La persona ya no se considera contagiosa, pero los investigadores están tratando de averiguar cómo ocurrió la infección y si otras personas pueden haber estado expuestas al virus .

