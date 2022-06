Resumen USA: Fiscal General de Trump y sus asesores le advirtieron que sus acusaciones de fraude eran infundadas

Entornointeligente.com /

Los propios funcionarios de Trump le dijeron que había perdido la reelección, incluso cuando Trump afirmó repetidamente que le habían hecho fraude …

El exfiscal general de los EEUU durante la administración de Donald Trump, William Barr , en un testimonio grabado en video mostrado este lunes por el panel de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del 6 de enero del año pasado en el Capitolio de EEUU indicó bajo juramento, a los legisladores que muchas de las afirmaciones de Trump sobre irregularidades electorales eran «completamente falsas y tontas» .

«Le dije al presidente que las afirmaciones de fraude eran una tontería» , recordó Barr que le dijo al presidente en una de las varias reuniones que tuvo con él en la Casa Blanca antes de renunciar a fines de 2020. «Estaba indignado por eso» , señaló Barr, y dijo que salió de la reunión pensando: «Se ha distanciado de la realidad si realmente cree» que lo estafaron para que no fuera reelegido . Hasta el día de hoy, Trump afirma que ganó legítimamente hace dos años y que el demócrata Joe Biden se convirtió en presidente a través de recuentos de votos fraudulentos en varios estados donde, recuento tras recuento, se demostró que Biden lo había derrotado por poco, y que cualquier irregularidad menor descubierta no habría sido suficiente. para cambiar el resultado. «Obviamente perdió las elecciones» , dijo Barr sobre Trump : «No hubo base de evidencia suficiente para anular la elección» . El panel de investigación mostró varios videos de funcionarios que desacreditan las afirmaciones de Trump en varios estados clave, que se entregó un camión lleno de votos de Biden a los contadores de votos después de las elecciones, que votaron miles de personas muertas o que una urna de votos fue repentinamente sacada de debajo de un mesa mientras los trabajadores contaban votos en el estado sureño de Georgia. «Le dije que mucha información que está recibiendo es falsa» , testificó Richard Donoghue, ex fiscal general adjunto interino, en otro videoclip mostrado por el comité.

En otro video, la investigadora del comité, Amanda Wick, alegó que la campaña de Trump usó sus afirmaciones de fraude electoral para recaudar casi $250 millones para luchar contra el resultado de las elecciones antes de que unos 2,000 de sus partidarios irrumpieran en el Capitolio el 6 de enero para tratar de impedir que los legisladores certificaran la victoria de Biden. Pero dijo que gran parte del dinero se destinó a otras actividades políticas por Trump . Un miembro del panel de la Cámara, la congresista Zoe Lofgren, demócrata de California, afirmó : «No solo estaba la gran mentira» sobre el supuesto fraude electoral, «sino la gran estafa» de recaudar el dinero .

Donald Trump, publicando en su propia plataforma TRUTH Social, calificó la audiencia del comité el jueves por la noche como una «cacería de brujas política unilateral, totalmente partidista» . Desestimó una breve cinta de video de su hija mayor, Ivanka, testificando que estaba de acuerdo con Barr en que no había evidencia amplia de fraude político en las elecciones y que Biden había ganado de manera justa. Trump dijo que su hija, una de sus asesoras en la Casa Blanca, se había «retirado» cuando se realizaron los recuentos de votos. El exjefe de campaña de Trump, Bill Stepien, quien aparece con él en la foto en su testimonio ante el comité que muestran que él y otros le advirtieron a Trump en la noche de las elecciones que no declarara la victoria mientras aún no se habían contado millones de boletas por correo, que fueron en gran medida para Biden.

(Información en desarrollo)

