Resumen USA: FBI advierte que China puede interrumpir comunicaciones del arsenal nuclear de EEUU

Se descubrió que se relaciona con el equipo Huawei de fabricación china en la cima de las torres de telefonía celular cerca de las bases militares de EEUU …

Según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto , el FBI determinó que el equipo era capaz de capturar e interrumpir comunicaciones altamente restringidas del Departamento de Defensa, incluidas las utilizadas por el Comando Estratégico de EEUU, que supervisa las armas nucleares del país . Si bien se conocen amplias preocupaciones sobre los equipos de Huawei cerca de las instalaciones militares de los EEUU, nunca se informó sobre la existencia de esta investigación y sus hallazgos. Más de una docena de fuentes lo describieron a CNN , incluidos funcionarios de seguridad nacional actuales y anteriores, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar en público. El gobierno chino niega rotundamente cualquier intento de espiar a Estados Unidos. Huawei en un comunicado a CNN también negó que su equipo sea capaz de operar en cualquier espectro de comunicaciones asignado al Departamento de Defensa.

Clear Space Force Station, alberga el radar terrestre más sofisticado de Estados Unidos , en Fort Greely, una base militar de misiles nucleares, cerca del Círculo Polar Ártico. En un conflicto limitado, aunque involucra una cantidad menor de misiles balísticos intercontinentales, es una parte clave de la defensa de Estados Unidos. La interrupción de sus comunicaciones pondría en juego la defensa estratégica de los EEUU.

En 2017, el gobierno chino ofreció gastar $100 millones para construir un jardín chino ornamentado en el National Arboretum en Washington DC, completo con templos, pabellones y una pagoda blanca de 70 pies, el proyecto entusiasmó a los funcionarios locales, quienes esperaban que atrajera a miles de turistas cada año. Pero cuando los funcionarios de contrainteligencia de EEUU comenzaron a investigar los detalles, encontraron numerosas señales de alerta. Señalaron que la pagoda se habría colocado estratégicamente en uno de los puntos más altos de Washington DC, a solo dos millas del Capitolio de los EEUU, un lugar perfecto para la recopilación de inteligencia de señales, dijeron a CNN varias fuentes familiarizadas con el episodio. También fue alarmante que los funcionarios chinos quisieran construir la pagoda con materiales enviados a los EEUU, en valijas diplomáticas, que los funcionarios de aduanas tienen prohibido examinar, dijeron las fuentes . Los funcionarios federales mataron silenciosamente el proyecto antes de que comenzara la construcción. Esta investigación era tan secreta y sensible , afirma CNN , que algunos responsables políticos de alto nivel de la Casa Blanca y de otras instancias del gobierno no fueron informados de su existencia hasta 2019.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley indicó que «las fuerzas armadas chinas se han vuelto significativamente más agresivas y peligrosas en los últimos cinco años» , dijo el principal oficial militar estadounidense durante un viaje al Indo-Pacífico en una escala el domingo en Indonesia . Los oficiales militares de EEUU también han dado la voz de alarma sobre la posibilidad de que China pueda invadir Taiwán , la isla democrática y autónoma que Beijing considera una provincia separatista. China ha intensificado sus provocaciones militares contra Taiwán mientras busca intimidarlo para que se unifique con el continente comunista. Funcionarios militares de EEUU han manifestado que Beijing quiere estar listo para hacer un movimiento en ese sentido en Taiwán para 2027 .

Estados Unidos envía a Ucrania sistemas de cohetes más avanzados; Aviones de combate bajo consideración . «Vemos a Ucrania empleando objetivos muy precisos en posiciones rusas críticas» , dijo un alto funcionario de defensa de EEUU . Además del HIMARS, el paquete de seguridad anunciado el viernes incluye más cohetes, 360.000 proyectiles de artillería y sistemas antiblindaje, todo programado para entrega inmediata . Una segunda parte del paquete, hasta 580 drones Phoenix Ghost, comenzará a llegar el próximo mes .

Estados Unidos también está considerando eventualmente proporcionar a Ucrania aviones de combate fabricados en Estados Unidos , posiblemente para reemplazar los aviones MiG y Sukhoi de la era soviética que Ucrania está utilizando actualmente, «aunque no vaya a suceder pronto» , dijo el almirante John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, y describió las discusiones como «exploraciones preliminares» . Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de EEUU, dijo que las tropas rusas en Ucrania enfrentan «dificultades significativas» en su intento de reunir el tipo de fuerza necesaria para lograr avances significativos . «Nuestro objetivo estratégico es garantizar que la invasión rusa de Ucrania no sea un éxito estratégico para el presidente Vladimir Putin, sino que sea un fracaso estratégico» , dijo Sullivan. «Eso significa que se le nieguen sus objetivos en Ucrania y que Rusia pague un precio a más largo plazo en términos de los elementos de su poder nacional, por lo que la lección que se les ofrece a los posibles agresores en otros lugares es si intentan cosas como esto, tiene un costo que no vale la pena asumir» .

Una delegación del Congreso estadounidense de alto nivel se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev y prometió tratar de asegurar el apoyo del Congreso de los EEUU continuo en la guerra contra Rusia . La delegación, que incluía al representante Adam Smith, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara, es la última de una serie de visitantes estadounidenses de alto perfil en Ucrania. «Estados Unidos, junto con aliados y socios de todo el mundo, se han puesto del lado de Ucrania proporcionando asistencia económica, militar y humanitaria» , dijo la delegación en un comunicado . «Continuaremos buscando formas de apoyar al presidente Zelensky y al pueblo ucraniano de la manera más efectiva posible mientras continúan con su valiente posición» , agregaron.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, criticó a Rusia por poner en peligro un acuerdo que Rusia y Ucrania firmaron para permitir que Ucrania envíe millones de toneladas de granos desde sus puertos del Mar Negro . El acuerdo fue firmado por ambas naciones el viernes, pero el sábado, Rusia lanzó un ataque con misiles en el puerto de Odesa . Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que los misiles rusos destruyeron la infraestructura militar en el puerto ucraniano de Odesa, en el Mar Negro. Ucrania también señaló que a pesar del ataque los daños no son significativos y se prepara para reiniciar las exportaciones de cereales.

Los miembros del comité del 6 de enero instan al Departamento de Justicia a investigar a Trump : Cuatro miembros del comité de la Cámara que investiga los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021 presionaron este domingo para que el Departamento de Justicia (DOJ) investigara penalmente al expresidente Trump . Los legisladores argumentaron que el comité ha reunido suficiente evidencia de las acciones del expresidente, y su inacción, que condujeron al ataque al Capitolio debe merecer una investigación. «Creo que Donald Trump, con la violación de su juramento del cargo, la violación de la Constitución en la que participó, es la mala conducta más grave de cualquier presidente en la historia de nuestra nación… El comité está «absolutamente» considerando hacer referencias criminales al Departamento de Justicia y advierte que este es «un momento peligroso» para la democracia estadounidense» , dijo la republicana y vicepresidente del Comité Liz Cheney en » State of the Union » de CNN «. Por último Cheney indicó : » Nunca más debe estar cerca de la Oficina Oval » . ( The Hill )

Los crímenes del 6 de enero van ‘hasta Donald Trump’, dice Adam Kinzinger : El expresidente Donald Trump cometió delitos relacionados con los disturbios en el Capitolio del año pasado e idealmente debería ser acusado por el Departamento de Justicia , afirmó el domingo uno de los miembros del comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes. «Ciertamente espero que avancen» , dijo Kinzinger, republicano por Illinois, al copresentador de » This Week » de ABC , Jonathan Karl, de la investigación separada del Departamento de Justicia sobre los eventos en torno a la insurrección. «Ciertamente creo que hay evidencia de crímenes, y creo que llega hasta Donald Trump» . Kinzinger dijo que será difícil encontrar a alguien que admita apoyar al expresidente Trump dentro de pocos años , y agregó que: «Tal vez la gente se esté inclinando más hacia un potencial, no sé, como un Ron DeSantis. El trumpismo no se está muriendo, aunque Trump se está volviendo irrelevante» , afirmó Kinzinger . «Estoy escuchando muchas cosas anecdóticas de personas que han sido muy duras con Trump y que ahora simplemente no lo soportan» .

The Guardian : Cheney y Kinzinger preparan una citación del 6 de enero para Ginni Thomas . Los republicanos en el comité de la Cámara sugieren que la esposa del juez de la corte suprema Clarence Thomas podría ser obligada a testificar. Liz Cheney, dijo: «El comité tiene un compromiso con el abogado de Ginni Thomas. Ciertamente esperamos que ella acepte venir voluntariamente, pero el comité está completamente preparado para contemplar una citación si no lo hace» . Thomas mantuvo correspondencia con Mark Meadows, el jefe de gabinete de Trump, y John Eastman, un profesor de derecho que dio forma al lado del Congreso de un impulso que culminó en el ataque mortal al Capitolio. También mantuvo correspondencia con los republicanos de Arizona sobre los intentos de anular la victoria de Joe Biden allí. Sus actividades han aumentado la presión sobre su esposo, el archiconservador y el único juez que dijo que Trump no debería tener que divulgar los registros al comité de la Cámara. Posteriormente se revelaron las comunicaciones de su esposa con el comando de campaña de Trump. Adam Kinzinger, explicó : «No puede ignorar una citación del Congreso o pagará el precio», una advertencia que, según dijo, se aplica a «cualquier testigo futuro también».

Proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo avanza en el Congreso de EEUU : El Congreso puede estar a punto de aprobar una legislación que codificaría el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo bajo la ley federal, consolidando el derecho de las parejas LGBTQ a casarse siete años después de que la Corte Suprema dictaminara que tales uniones deben recibir reconocimiento legal en todo Estados Unidos . La Cámara de Representantes, el 19 de julio, aprobó la Ley de Respeto al Matrimonio, 267-157, con 47 republicanos sumando su apoyo a los demócratas unánimes de la Cámara. El proyecto de ley está ahora ante el Senado, que podría votarlo tan pronto como la próxima semana. El proyecto de ley necesitaría el respaldo de al menos 10 republicanos para ser aprobado, además de todos los demócratas del organismo. Hasta el momento, cinco senadores republicanos han dicho que apoyarán el proyecto de ley y varios otros han dicho que están dispuestos a hacerlo.

Estados Unidos toma medidas de emergencia para salvar a las secuoyas de los incendios forestales : El Servicio Forestal de EEUU anunció que implementara medidas urgentes para salvar las secuoyas gigantes de California acelerando los proyectos que podrían comenzar en pocas semanas para limpiar la maleza y proteger los árboles más grandes del mundo de la creciente amenaza de incendios forestales . La medida para eludir algunas revisiones ambientales podría acortar años el proceso de aprobación normal requerido para talar árboles más pequeños en los bosques nacionales y usar fuegos de baja intensidad encendidos intencionalmente para reducir la maleza densa que ha ayudado a alimentar los incendios forestales que han matado hasta el 20% de todas las secuoyas grandes en los últimos dos años.

Titulares The New York Times : Kansas debate la primera votación posterior a Roe sobre el aborto : ‘Todo el mundo está atrincherado’: Una elección en Kansas la próxima semana proporcionará la primera prueba electoral de las actitudes de los estadounidenses sobre el derecho al aborto desde la decisión de la Corte Suprema. Podría otorgar a la legislatura del estado autoridad para aprobar nuevos límites o prohibir el procedimiento, lo que podría remodelar el acceso al aborto en el centro de EEUU…

Olas de calor azotan el noreste durante un sofocante fin de semana : Newark establece un récord con cinco días seguidos de temperaturas superiores a los 100 grados, y otras partes de los EEUU, también experimentaron un calor de tres dígitos. Un incendio forestal que se propaga rápidamente en California ha obligado a 3.000 residentes a evacuar…

Después de la agitación reciente, la carrera por el gobernador de Texas se está apretando : Una serie de tragedias y desafíos ha agriado el estado de ánimo de los tejanos y ha hecho que la carrera por la gubernatura sea quizás la más competitiva desde la década de 1990…

Los síntomas de Covid de Biden continúan mejorando, dice el médico : Los funcionarios de salud pública han señalado su caso, que según un asesor fue causado por BA.5, como un recordatorio del riesgo que representa la subvariante altamente transmisible…

Titulares The Washington Post : La viruela del mono es la última emergencia sanitaria mundial. Los expertos enfocan la atención a la enfermedad : Los científicos están preocupados por el brote de una emergencia sanitaria y probable epidemia que antes no se sabía que se propagaba fácilmente entre los humanos…

Proyecto de ley para financiar la producción nacional de chips se enfrenta a la votación final del Senado : El proyecto de ley proporcionaría $ 52 mil millones para la construcción de fábricas de chips de computadora en los Estados Unidos…

Se ordena a 6,000 personas que evacuen el área de Yosemite a medida que se propaga el fuego : El incendio también amenazó a 2000 estructuras, incluidos edificios residenciales y comerciales…

La recaudación de fondos de pequeños dólares del Partido Republicano para 2022 se desvanece a medida que crece la ventaja de los demócratas: A pesar del impulso del Partido Republicano, la recaudación de fondos en dólares pequeños vuelve a estar cada vez más a favor de los demócratas…

Sospechoso de ataque contra candidato republicano a gobernador de Nueva York enfrenta cargos federales : David Jakubonis dijo que se acercó al representante Lee Zeldin para preguntarle si estaba faltando el respeto a los veteranos, pero no sabía quién era Zeldin, según la denuncia…

Bannon ataca al comité del 6 de enero en Fox News después de la condena por desacato del Congreso : En el programa Fox News de Tucker Carlson, el exasesor de Trump, Steve Bannon, pareció amenazar a los miembros del personal del comité el 6 de enero con una investigación sobre su trabajo…

Titulares The Wall Street Journal : La amistad de Elon Musk con Sergey Brin se rompe por una supuesta aventura: La relación del jefe de Tesla con la esposa del cofundador de Google condujo a la solicitud de divorcio de la pareja, según personas familiarizadas con el asunto… Elon Musk negó haber tenido una aventura amorosa con Nicole Shanahan , a través Twitter. Musk señaló: «Sergey y yo somos amigos y estuvimos juntos en una fiesta anoche. Sólo he visto a Nicole dos veces en tres años, ambas con muchas otras personas alrededor. Nada romántico» , agregó.

La ola de calor golpea las granjas de los EEUU, estresando los cultivos y los rebaños de los ganaderos : El calor intenso y las condiciones secas amenazan al maíz, la soja y otros cultivos, así como a los rebaños de ganado, justo cuando los precios de algunas materias primas han bajado en medio de preocupaciones sobre el suministro mundial de alimentos…

Los débiles informes de ganancias no desconciertan a los inversores: Después de un comienzo de año duro, el S&P 500 ha subido casi un 5% en julio: Incluso algunas empresas que han publicado resultados trimestrales considerablemente más bajos han visto subir sus acciones en los últimos días…

Los estadounidenses ricos siguen pidiendo prestado, desafiando el pesimismo económico : Las personas adineradas aumentaron los préstamos en la primera mitad del año a pesar del aumento de las tasas y una caída del mercado de valores que golpeó el valor de sus carteras…

EEUU corre el riesgo de una recesión más profunda si la Fed tiene que luchar solo contra la inflación : Los pasos para hacer que la economía sea más resistente a los choques, particularmente de la energía, podrían aliviar la amenaza de una recesión severa…

Cerveza más barata y cigarrillos ganan favor a medida que la inflación pellizca a los compradores : Las tiendas minoristas informan ventas más sólidas de cervezas como Busch Light y Icehouse, mientras que Marlboro está perdiendo terreno frente a marcas como Montego y Maverick.

