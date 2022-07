Resumen USA: Donald Trump no descarta postularse con Ron DeSantis como su vicepresidente: 'Me llevo bien con él'

Entornointeligente.com /

Luego de que el gobernador de Florida apareciera en dos encuestas regionales ganándole a Donald Trump la probable nominación presidencial, Trump le ofrece la Vicepresidencia …

Cuando se le preguntó en una entrevista con Rob Finnerty en Newsmax este jueves sobre la posibilidad de una boleta Trump-DeSantis en 2024, Trump señaló que tiene una buena relación con el gobernador de Florida antes de atribuirse el mérito de su éxito político. Trump expresó: «Fui muy responsable de su éxito, porque lo respaldé y subió como un cohete» . Trump ha insinuado durante más de un año y medio que podría montar otra campaña presidencial después de perder la reelección ante el presidente Biden en 2020.

Pero DeSantis también ha surgido como un posible contendiente para la nominación republicana , ya que su perfil nacional entre los republicanos ha aumentado en los últimos años . Si bien DeSantis ha descartado las especulaciones sobre una candidatura presidencial para 2024, también se negó en múltiples ocasiones a descartar una carrera, incluso si Trump finalmente decide lanzar una campaña de regreso. A puerta cerrada, Trump se ha quejado de las supuestas ambiciones políticas de DeSantis . Aún así, ambos hombres han insistido en que tienen una buena relación, y los dos fueron vistos hablando en una boda en abril en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. DeSantis se ha convertido en una superestrella entre los republicanos por derecho propio, ganando terreno por su enfoque de laissez-faire ante la pandemia de COVID-19 y sus frecuentes peleas con los medios y los demócratas nacionales .

Informe 21 : Algunos analistas piensan que DeSantis mantiene las mismas posturas políticas de Trump que buena parte de los republicanos comparten, pero no tiene los defectos del expresidente , como podrían ser su autoritarismo, los excesos de ira, su reconocida afición a las damas, su tendencia a crear una realidad distinta a la verdadera y sus problemas por resolver con la justicia. Además DeSantis muestra menos factor de rechazo que Trump. Si Trump no se postulara, DeSantis tendría la primera opción de ser el candidato republicano, y es el único que podría ganarle al expresidente. También la mayoría de republicanos aspiran a un cambio generacional en el partido. Políticamente todo esto aboga para señalar que Trump no la tendrá fácil esta vez. Son demasiados los dirigentes del partido que preferirían ver a Trump como lo es ahora: como expresidente. Es obvio que Trump sabe esto. Por ello le ofrece -tan adelantado- a Ron de Santis ir en la papeleta presidencial como su segundo de abordo .

Encuesta de Fox News : Estar orgulloso de los Estados Unidos se redujo significativamente: El porcentaje de personas que están orgullosas de su país ha bajado 12 puntos desde 2017 y 30 puntos desde 2011 . Si bien la pregunta solo se ha hecho cuatro veces, esta es la primera vez que la mayoría se siente decepcionada con el país: el 56 % no está orgulloso, frente al 45 % en 2017 y el 28 % en 2011.

El orgullo nacional ha disminuido, con mayorías de republicanos e independientes y casi la mitad de los demócratas sintiéndose insatisfechos con su país, según la última encuesta de Fox News .

Vladimir Gessen / Informe 21

Portada Newsmax

LINK ORIGINAL: Informe 21

Entornointeligente.com