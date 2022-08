Resumen USA: Donald J. Trump informó que el FBI allanó y registró su casa de Palm Beach en Florida

Entornointeligente.com /

El FBI abrió una caja fuerte, un relato del propio expresidente que sería una escalada dramática en las diversas investigaciones sobre el expresidente …

La búsqueda, según dos fuentes familiarizadas con la investigación , parecía estar centrada en el material que Trump había llevado consigo a Mar-a-Lago, su club privado y residencia . La redada se produjo cuando Donald Trump está sopesando otra candidatura a la presidencia.

Trump traslado ese material después de dejar la Casa Blanca. Esas cajas contenían muchas páginas de documentos clasificados, según fuentes. Trump retrasó la devolución de 15 cajas de material solicitado por los funcionarios de los Archivos Nacionales durante muchos meses, y solo lo hizo cuando hubo una amenaza de que se tomarían medidas para recuperarlas . «Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada» , dijo Trump, y sostuvo que era un esfuerzo para evitar que se presentara a la presidencia en 2024 . «Tal asalto solo podría tienen lugar en países del Tercer Mundo quebrantados. ¡Incluso entraron en mi caja fuerte!» indicó. «¿Cuál es la diferencia entre esto y Watergate, donde los agentes irrumpieron en el Comité Nacional Demócrata? Aquí, al revés, los demócratas irrumpieron en la casa del 45.° presidente de los Estados Unidos… Nada como esto le había sucedido antes a un presidente de los Estados Unidos» , dijo.

China continuará con ejercicios militares «regulares» cerca de Taiwán lo que preocupa a Biden . A pesar de que Ejército Popular de Liberación (EPL) anunció que solamente serían cuatro días de estos operativos de amedrentamiento a Taiwán, la amenaza será permanente …

Cuando se le preguntó sobre los ejercicios continuos de Beijing, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo a los periodistas : «Me preocupa que se estén moviendo tanto como lo están haciendo. Pero no creo que vayan a hacer nada más allá de lo que han hecho» .

Taiwán, por su parte rastreó 66 aviones de combate chinos y 14 buques de guerra en torno al país . Taiwán envió aviones codificados, transmitió advertencias por radio y desplegó sistemas de defensa antimisiles para rastrear los aviones y los buques de guerra militares chinos . Desde 1955, existe un acuerdo tácito entre China y Taiwán de no cruzar la línea media, también conocida como Línea Davis. Sin embargo, el 21 de septiembre de 2020, Beijing negó unilateralmente la existencia de la línea media en el Estrecho de Taiwán. Durante los ejercicios militares chinos de 2022 alrededor de Taiwán, los aviones de combate y los buques de guerra del EPL violaron la línea media en múltiples ocasiones. Solo el domingo (7 de agosto), 66 aviones del EPL y 14 buques de guerra operaron en el Estrecho de Taiwán, y 12 aviones cruzaron la línea media, incluidos ocho aviones de combate Sukhoi Su-30 y cuatro aviones de combate Shenyang J-11 . Mientras tanto, seis aviones de combate Shenyang J-16, tres bombarderos Xian H-6 y un avión de guerra antisubmarina Shaanxi Y-8 ingresaron a la esquina suroeste de la zona de identificación de defensa aérea (ADIZ) de Taiwán, según el Ministerio de defensa de Taiwán .

El Pentágono ha anunciado $ 1 mil millones en asistencia militar para Ucrania , el paquete más grande de armas y equipos de sus inventarios desde la invasión de Rusia en febrero. El último paquete de asistencia incluye más municiones para los Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS), 1.000 misiles antitanque Javelin, municiones de artillería y 50 vehículos blindados , dijo el lunes a los periodistas el subsecretario de Defensa para Políticas, Colin Kahl. El nuevo paquete también incluye minas antipersonal Claymore junto con municiones para los Sistemas Nacionales Avanzados de Misiles Tierra-Aire, los mismos sistemas utilizados para proteger Washington, DC . La última entrega de armas del Departamento de Defensa eleva el monto total de la ayuda de seguridad de Estados Unidos a Ucrania a 9.800 millones de dólares desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo el año pasado.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres señaló que cualquier ataque a una planta nuclear «es algo suicida» , dijo . La ONU pidió acceso a planta nuclear de Ucrania tras nuevo ataque ruso a las instalaciones. Los inspectores internacionales deberían tener acceso a la planta nuclear de Zaporizhzhia después de que Ucrania y Rusia intercambiaron acusaciones sobre el bombardeo del sitio en los últimos días. En términos más generales, Guterres dijo que está «muy preocupado de que podamos tener una guerra prolongada» en Ucrania que podría tener «un impacto muy negativo en la economía global y en las condiciones de vida, especialmente de las personas más vulnerables» . Guterres dijo que Naciones Unidas ha estado trabajando con Turquía en el posible inicio de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, pero que el esfuerzo se ve obstaculizado por la complejidad del conflicto. «Lo difícil en relación con un alto el fuego viene de un hecho simple» , explicó Guterrez, «Ucrania no puede aceptar una situación en la que su territorio sea tomado por otro país, y la Federación Rusa no parece dispuesta a aceptar que las áreas que las fuerzas rusas han tomado no serán anexadas por la Federación Rusa ni darán paso a nuevos estados independientes» .

La policía de Nuevo México pidió el domingo la ayuda del público para localizar un ‘vehículo de interés ‘ en su investigación de cuatro tiroteos fatales de hombres musulmanes cuyos asesinatos en Albuquerque en los últimos nueve meses los investigadores creen que están relacionados. La última víctima, dijo la policía, fue baleada el viernes por la noche, en un asesinato que, según los líderes islámicos locales, ocurrió poco después de asistir a los servicios funerarios de otros dos asesinados durante las últimas dos semanas. Los tres hombres, así como la primera víctima que fue asesinada a tiros en noviembre, eran hombres musulmanes de ascendencia pakistaní o afgana que residían en Albuquerque , la ciudad más grande del estado, dijo la policía. La policía ha dado pocos detalles del último asesinato, pero describió los primeros tres asesinatos como tiroteos en emboscada. La gobernadora Michelle Lujan Grisham los ha caracterizado como «asesinatos selectivos de residentes musulmanes» . El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su solidaridad con la comunidad musulmana y agregó : «Estos odiosos ataques no tienen cabida en Estados Unidos» .

La Unión Europea (UE) establece el texto ‘final’ para resucitar el acuerdo nuclear con Irán d e 2015 después de cuatro días de conversaciones indirectas entre funcionarios estadounidenses e iraníes que concluyeron en Viena. «Lo que se puede negociar se ha negociado y ahora está en un texto final. Sin embargo, detrás de cada cuestión técnica y cada párrafo hay una decisión política que hay que tomar en las capitales» , tuiteó el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell . «Si estas respuestas son positivas, entonces podemos firmar este acuerdo» , agregó.

The Hill : El general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, optó por no renunciar después de sentirse cada vez más desilusionado con el entonces presidente Trump en 2020, según un libro próximo a publicarse, y en su lugar prometió «luchar desde adentro» contra lo que percibía como un comandante en jefe errático y peligroso . Las revelaciones se publicaron en un extracto de «The Divider: Trump in The White House» del escritor Peter Baker del New York Times y Susan Glasser de The New Yorker. El extracto, publicado en The New Yorker , detalla el ascenso de Milley a presidente del Estado Mayor Conjunto, y señala que el exsecretario de Defensa James Mattis y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelley, le advirtieron que no asumiera el cargo. Según los informes, Milley se dio cuenta de que Trump estaba «haciendo un daño grande e irreparable» , como escribió en un borrador de carta de renuncia en junio de 2020.

Titulares The New York Times : Trump le preguntó a su asistente por qué sus generales no podían ser como los de Hitler, dice un libro : Como presidente, Donald Trump expresó su frustración por sus altos oficiales militares, a quienes consideraba insuficientemente leales, según un libro próximo a publicarse.

Olivia Newton-John, cantante pop y estrella de ‘Grease’, muere a los 73 años : Comenzó su carrera como cantante y proveedora inocente del pop, pero luego adoptó una personalidad de ‘chica mala’. Marcó a una generación adicta a la ‘Música Disco’…

Una serie de buenas noticias para Joe Biden por los logros, pero las preocupaciones persisten : Los asesores de la Casa Blanca dicen que la serie de victorias se compara favorablemente con el historial legislativo de dos años de la mayoría de los otros presidentes modernos…

Biden promete ayuda federal para reconstruir después de las inundaciones en Kentucky : El presidente recorrió partes de Kentucky afectadas por algunas de las peores inundaciones en la historia del estado, comprometiendo recursos federales para los esfuerzos de reconstrucción y para las familias que perdieron sus hogares.

Los autos eléctricos son demasiado costosos para muchos, incluso con la ayuda en el proyecto de ley climático : Los vehículos que funcionan con baterías se consideran esenciales para la lucha contra el cambio climático, pero la mayoría de los modelos están destinados a los ricos…

El miedo al crimen traza una línea de metro de Nueva York, por encima y por debajo del suelo : El número de pasajeros ha disminuido, a pesar de que los niveles de delincuencia se han mantenido igual. Los neoyorquinos que viajan en la ruta de metro más larga dicen que en la ciudad la delincuencia se siente desatada…

Titulares The Wall Street Journal : Rusia dice que no permitirá que Estados Unidos inspeccione sus armas nucleares por ahora. Moscú dice que sus inspectores se ven obstaculizados por las restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos debido a la invasión de Ucrania: Así, la crisis por la invasión rusa de Ucrania se extendió al ámbito del control de armas cuando El Kremlin dijo que no a la reanudación de las inspecciones de su arsenal nuclear bajo el tratado vigente de armas nucleares. El acuerdo, que reduce las armas nucleares de largo alcance, es el último acuerdo importante que regula la competencia nuclear entre Washington y Moscú.

Israel reabre el cruce de Gaza mientras se mantiene el alto el fuego : Se espera que la reapertura ayude a aliviar las tensiones después de que Israel llevó a cabo una ola de ataques aéreos contra lo que dijo que eran miembros de la Yihad Islámica.

YouTube sigue transmitiendo dentro de la cortina de hierro digital de Rusia : Rusia ha multado al sitio de videos de Google con cientos de millones de dólares, pero no ha bloqueado su acceso, lo que permite a los ciudadanos del país ver una de las pocas fuentes de información independiente sobre la guerra en Ucrania.

Las acciones estadounidenses fluctuaron este lunes cuando los inversores revisaron una serie de informes de ganancias para conocer el impacto de una mayor inflación en las empresas y los consumidores: El S&P 500 cayó 5,13 puntos , o un 0,1%, a 4140,06. El Nasdaq Composite retrocedió 13,10 puntos , o un 0,1%, a 12644,46 después de pasar gran parte de la tarde oscilando entre ganancias y pérdidas. El índice en tecnología coqueteó anteriormente con una posible salida de su mercado bajista . El Promedio Industrial Dow Jones agregó 29,07 puntos , o 0,1%, a 32832,54 puntos.

Vladimir Gessen / Informe 21

Portada Wikimedia

LINK ORIGINAL: Informe 21

Entornointeligente.com