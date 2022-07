Resumen USA: Crecen temores de una recesión a medida que economía de EEUU se contrae

Entornointeligente.com /

El PIB cayó un 0,9% en la segunda caída trimestral consecutiva y las empresas han estado recortando sus inventarios, el mercado de la vivienda ha cedido y la alta inflación continúa…

L a economía de EEUU se contrajo por segundo trimestre consecutivo . Ya que el mercado de la vivienda se derrumbó ante el aumento de las tasas de interés y la alta inflación le quitó fuerza al gasto comercial y de los consumidores . El producto interno bruto, una medida amplia de los bienes y servicios producidos en la economía, cayó a una tasa anual ajustada estacionalmente del 0,9% en el segundo trimestre, dijo el Departamento de Comercio. Eso siguió a un ritmo de contracción del 1,6% en los primeros tres meses de 2022 . Ya sea que finalmente se declare una recesión, el mensaje de los últimos datos económicos es igualmente aleccionador: Una cosa es cierta, la recuperación, efectivamente, ha terminado. Sin embargo, existe alguna posibilidad: La caída del segundo trimestre en el producto interno bruto ajustado por inflación fue un poco engañosa porque el empleo sigue creciendo . Las preocupaciones por la recesión ponen a la administración de Biden a la defensiva: Dos trimestres consecutivos de contracción económica están poniendo a la administración de Biden a la defensiva sobre la economía, ya que los opositores republicanos sugieren que los últimos datos indican que está en marcha una recesión .

La administración de Biden rechaza la etiqueta de recesión para la economía : El presidente de EEUU y los miembros de su administración están evitando la palabra ‘recesión’ a pesar de la afirmación de los políticos del partido de oposición y algunos economistas de que la economía del país ahora cumple con esa definición . Hablando en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, así como «muchos de los economistas y del personal bancario importante, dicen que no estamos en recesión» . Luego describió el crecimiento del empleo y la inversión en alta tecnología durante su administración, y concluyó que «eso no me parece una recesión» . Los comentarios de Biden se produjeron después de que el Departamento de Comercio publicara datos el jueves que muestran que la economía estadounidense se ha contraído por segundo trimestre consecutivo, un punto de referencia tradicional para una recesión.

El presidente chino advirtió a Joe Biden que no «juegue con fuego» sobre Taiwán en una llamada telefónica muy esperada que duró más de dos horas, ya que las tensiones siguen siendo altas por el posible viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla en las próximas semanas. «Los que juegan con fuego perecerán por él. Se espera que Estados Unidos tenga los ojos claros al respecto» , dijo Xi Jinping, según un comunicado de China . Xi prometió ‘resueltamente’ salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial de China y dijo que esta es «la voluntad firme de más de 1.400 millones de chinos» .

En respuesta al comentario de Xi sobre Taiwán, Biden reiteró la política de Washington y dijo que no había cambiado y que «Estados Unidos se opone firmemente a los esfuerzos unilaterales para cambiar el statu quo o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán» , según el comunicado estadounidense , que fue mucho más corto que el chino. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, no quiso comentar sobre la lectura de la llamada de China y simplemente dijo que Biden y Xi tuvieron «una conversación directa» .

La Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley de chips y ciencia y envía el Acta al escritorio de Biden: La Cámara aprobó este jueves un proyecto de ley de $ 280 mil millones para fortalecer la industria nacional de fabricación de chips y financiar la investigación científica en un intento por impulsar la competitividad de los Estados Unidos en el escenario global, enviando la medida al escritorio del presidente Biden para su promulgación final. La legislación, titulada CHIPS and Science Act, fue aprobada por la Cámara en una votación de 243-187. Un buen número de representantes republicanos se sumaron a los demócratas para aprobarlas. El Senado ya había aprobado la medida en una votación bipartidista de 64-33. La aprobación del proyecto de ley en ambas cámaras marca un logro significativo en el Congreso y la culminación de más de un año de negociaciones sobre la legislación para aumentar la ventaja competitiva de EEUU frente a China.

Donald Trump defiende albergar un torneo de golf saudí y lanza un extraño comentario : «Nadie ha llegado al fondo del 11 de septiembre» . El expresidente Trump defendió el torneo respaldado por Arabia Saudita planeado para su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, contra los llamados de las familias de las víctimas del ataque terrorista del 11 de septiembre para que no se hiciera esta actividad. «Desafortunadamente, nadie ha llegado al fondo del 11 de septiembre» , dijo Trump a ESPN . » Deberían haberlo hecho, en cuanto a los maníacos que hicieron esa cosa horrible, a nuestra ciudad, a nuestro país, al mundo. Así que nadie ha estado realmente allí. Pero puedo decirles que hay muchas personas realmente geniales que están aquí hoy. Y nos vamos a divertir mucho y vamos a celebrar» . Las familias de las víctimas que murieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 condenaron a Trump por organizar el torneo, debido a los vínculos saudíes con los conspiradores del ataque. El torneo tendrá lugar a una hora en carro desde la Zona Cero. «La evidencia, señor Trump, es más clara que nunca. La nación saudí es en gran parte responsable de la muerte de nuestros seres queridos y de este horrible ataque contra Estados Unidos. Y lo sabes» , escribió el grupo de base 9/11 ‘Justice’ en una carta a Trump . Las familias imploraron al expresidente que «deje de hacer negocios con el régimen que fue cómplice del asesinato de nuestros seres queridos».

Titulares The New York Times : El proyecto de ley climático sería el más ambicioso de su tipo emprendido por EEUU : El sorpresivo anuncio de un acuerdo en el Senado restableció casi instantáneamente el papel de Estados Unidos en el esfuerzo global para combatir el cambio climático…

El presidente Biden dijo que un proyecto de ley emergente del Senado combatiría la inflación y ayudaría a reducir el costo de vida : La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que la economía estadounidense estaba en transición hacia un crecimiento «sostenible» en medio de los temores de una recesión…

Ucrania ve la necesidad urgente de retomar terreno a medida que Rusia aumenta su presencia en el sur : Ucrania tiene una ventana limitada para desalojar a las fuerzas rusas del sur mientras Moscú dirige soldados a la región…

Tres muertos por inundaciones repentinas que inundan partes de Kentucky : La Guardia Nacional está rescatando personas. El gobernador, quien lo calificó como uno de los «eventos de inundación más devastadores» en Kentucky, declaró el estado de emergencia…

‘Da miedo’: los hombres homosexuales enfrentan una crisis de salud con ecos del pasado : La viruela del mono ha provocado frustración y ansiedad entre los hombres homosexuales y bisexuales de Nueva York, que recuerdan la agitación durante los primeros años de la crisis del sida…

Titulares The Washington Post : Los demócratas se apresuran a adoptar un acuerdo sobre el clima y la salud después del avance de Manchin : El acuerdo de los demócratas con el senador Joe Manchin en el Senado podría ser el proyecto de ley climático más importante hasta el momento…

La amenaza nuclear es mayor ahora que en la Guerra Fría, advierte un alto funcionario británico : «Estamos entrando en una nueva era peligrosa» , dijo el asesor de seguridad nacional británico Stephen Lovegrove sobre la propagación de armas avanzadas, nucleares, y la guerra cibernética…

Un maestro estadounidense cumple 14 años en una prisión rusa y le preocupa que a nadie le importe : El caso de Marc Fogel es paralelo e igual a la terrible experiencia de la estrella de la WNBA Brittney Griner: Fue arrestado en Moscú con marihuana medicinal en su equipaje. Pero su situación, quizás por no ser famoso o porque no había la invasión rusa a Ucracnia, ha pasado mayormente desapercibida.

Los mandatos de máscaras escolares regresan a medida que aumentan las últimas variantes de coronavirus : Las restricciones se han relajado durante un año. Ahora, en algunos distritos, están regresando…

Titulares The Wall Street Journal : Las acciones subieron a pesar de que los datos mostraron que la economía estadounidense marcó una segunda caída trimestral consecutiva, una definición común de recesión : El S&P 500 agregó 48.82 puntos, o 1.2%, a 4072.43, aprovechando sus fuertes ganancias de la sesión anterior. El índice general del mercado cerró fuertemente al alza después de que la Reserva Federal elevó las tasas de interés y el presidente Jerome Powell insinuó que el ritmo de aumento de las tasas eventualmente se desaceleraría.

Las ventas de iPhone de Apple se mantienen resistentes a medida que caen las ganancias : El presidente ejecutivo Tim Cook dice que no hay «evidencia obvia» de que los factores macroeconómicos estén afectando las ventas de teléfonos inteligentes. Las acciones de la compañía subieron después de horas.

Amazon registra pérdidas netas por segundo trimestre consecutivo : El negocio principal de comercio electrónico de la compañía ha tenido problemas a medida que los consumidores vuelven a comprar en la tienda después del punto álgido de la pandemia.

Tasas Hipotecarias cayeron después de subir durante dos semanas consecutivas, otra indicación de que las preocupaciones por la recesión están afectando al mercado inmobiliario de EEUU : La tasa promedio de una hipoteca de tasa fija a 30 años bajó al 5,3%, dijo el gigante de las finanzas hipotecarias Freddie Mac. Eso está por debajo del 5,54% de la semana pasada y por debajo del máximo de 13 años del 5,81% registrado en junio. A principios de año, las tasas del préstamo hipotecario más común de Estados Unidos rondaban el 3,2%.

JetBlue acuerda comprar Spirit Airlines por $ 3.8 mil millones después de que muere el acuerdo de Frontier : El acuerdo crearía la quinta aerolínea más grande de EE. UU. y se produce después de una feroz guerra de ofertas entre JetBlue y Frontier…

