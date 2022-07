Resumen USA: Comité del 6 de enero fortalece el caso y enjuiciamiento penal a Trump es cada vez más probable

Entornointeligente.com /

Donald Trump enfrenta un peligro legal cada vez mayor a medida que la investigación parece cada vez más orientada a hacer que un juicio penal sea casi inevitable. ..

La última audiencia del panel argumentó que Trump instigó un ataque contra el Capitolio de los EEUU y que fue premeditado en lugar de espontáneo y que no puede esconderse detrás de la defensa de ser «intencionalmente ciego» …

El comité también buscó mostrar una convergencia explosiva entre los intereses de Trump y los de los grupos de extrema derecha, aunque los críticos dijeron que el caso no llegó a ser una colusión directa. La revelación de que Trump había tratado de contactar a una persona que hablaba con el comité sobre un posible testimonio, lo que aumentaba la posibilidad de manipulación de testigos, probablemente solo aumentaría la presión sobre el Departamento de Justicia para que investigara penalmente al expresidente . ( The Guardian )

Biden habla duramente sobre Irán al inaugurar su visita a Medio Oriente : El presidente Joe Biden abrió el miércoles su primera visita al Medio Oriente desde que asumió el cargo ofreciendo a los ansiosos líderes israelíes fuertes garantías de su determinación de detener el creciente programa nuclear de Irán, diciendo que estaría dispuesto a usar la fuerza como ‘último recurso’ . «Lo único peor que el Irán que existe ahora es un Irán con armas nucleares» , dijo Biden . Cuando se le preguntó sobre el uso de la fuerza militar contra Irán, Biden dijo : «Si ese fuera el último recurso, sí» . Por su parte, el primer ministro israelí, Yair Lapid, indicó: «Discutiremos la necesidad de renovar una coalición global fuerte que detenga el programa nuclear iraní» , al saludar al presidente demócrata en la ceremonia en el aeropuerto de Tel Aviv. Biden dijo que no eliminaría al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de la lista estadounidense de organizaciones terroristas , incluso si eso evita que Irán se reincorpore al acuerdo nuclear con Irán. Biden también aseveró que Trump cometió un ‘gigantesco error’ al retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán . «Hay quienes pensaron que con la última administración nos alejamos de Medio Oriente, que íbamos a crear un vacío que China o Rusia llenarían, y no podemos permitir que eso suceda» , dijo.

La Marina de los EEUU navegó este miércoles con un destructor cerca de las islas controladas por China en el Mar de China Meridional en lo que Washington dijo que era una patrulla destinada a «afirmar la libertad de navegación a través de la vía marítima estratégica» . El destructor de misiles guiados USS Benfold navegó más allá de las Islas Paracel y continuó a partir de entonces con operaciones en el Mar de China Meridional. El portaaviones USS Ronald Reagan también se ha desplegado en el Mar de China Meridional, junto con su grupo de ataque que incluye el crucero de misiles guiados USS Antietam y el destructor de misiles guiados USS Higgins . «Nuestra presencia en el Mar de China Meridional demuestra el compromiso de Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto» , dijo el capitán Fred Goldhammer, oficial al mando del Ronald Reagan.

Fox News : Bill Gates promete donar prácticamente todo su patrimonio : El fundador de Microsoft dice que ‘eventualmente’ ya no estará entre las personas más ricas del mundo . Bill Gates dice que planea donar casi toda su riqueza a la fundación que lanzó con su ex esposa, Melinda, hasta el punto de que eventualmente ya no estará en los ránking las personas más ricas del mundo. El cofundador de Microsoft dijo en un hilo de Twitter que planea «dar virtualmente toda» su riqueza a la Fundación Bill y Melinda Gates, y que «bajará y eventualmente saldrá de la lista de las personas más ricas del mundo» al hacerlo. Gates es actualmente la cuarta persona más rica del mundo con un valor neto estimado de $ 129 mil millones, según Forbes, que mantiene una lista actualizada. También se le considera el mayor propietario privado de tierras de cultivo en los EE. UU., con más de 260.000 acres en docenas de estados . «Tengo la obligación de devolver mis recursos a la sociedad de la manera que tenga el mayor impacto para reducir el sufrimiento y mejorar vidas. Y espero que otros en posiciones de gran riqueza y privilegio también den un paso al frente en este momento» dijo Gates .

