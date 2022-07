Resumen USA: Comité del 6 de enero fortalece el caso y el enjuiciamiento penal a Trump es cada vez más probable

Entornointeligente.com /

Donald Trump enfrenta un peligro legal cada vez mayor a medida que la investigación parece cada vez más orientada a hacer que un juicio penal sea casi inevitable. ..

La última audiencia del panel argumentó que Trump instigó un ataque contra el Capitolio de los EEUU y que fue premeditado en lugar de espontáneo y que no puede esconderse detrás de la defensa de ser «intencionalmente ciego» …

El comité también buscó mostrar una convergencia explosiva entre los intereses de Trump y los de los grupos de extrema derecha, aunque los críticos dijeron que el caso no llegó a ser una colusión directa. La revelación de que Trump había tratado de contactar a una persona que hablaba con el comité sobre un posible testimonio, lo que aumentaba la posibilidad de manipulación de testigos, probablemente solo aumentaría la presión sobre el Departamento de Justicia para que investigara penalmente al expresidente . ( The Guardian )

Biden habla duramente sobre Irán al inaugurar su visita a Medio Oriente : El presidente Joe Biden abrió el miércoles su primera visita al Medio Oriente desde que asumió el cargo ofreciendo a los ansiosos líderes israelíes fuertes garantías de su determinación de detener el creciente programa nuclear de Irán, diciendo que estaría dispuesto a usar la fuerza como ‘último recurso’ . «Lo único peor que el Irán que existe ahora es un Irán con armas nucleares» , dijo Biden . Cuando se le preguntó sobre el uso de la fuerza militar contra Irán, Biden dijo : «Si ese fuera el último recurso, sí» . Por su parte, el primer ministro israelí, Yair Lapid, indicó: «Discutiremos la necesidad de renovar una coalición global fuerte que detenga el programa nuclear iraní» , al saludar al presidente demócrata en la ceremonia en el aeropuerto de Tel Aviv. Biden dijo que no eliminaría al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de la lista estadounidense de organizaciones terroristas , incluso si eso evita que Irán se reincorpore al acuerdo nuclear con Irán. Biden también aseveró que Trump cometió un ‘gigantesco error’ al retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán . «Hay quienes pensaron que con la última administración nos alejamos de Medio Oriente, que íbamos a crear un vacío que China o Rusia llenarían, y no podemos permitir que eso suceda» , dijo.

La Marina de los EEUU navegó este miércoles con un destructor cerca de las islas controladas por China en el Mar de China Meridional en lo que Washington dijo que era una patrulla destinada a «afirmar la libertad de navegación a través de la vía marítima estratégica» . El destructor de misiles guiados USS Benfold navegó más allá de las Islas Paracel y continuó a partir de entonces con operaciones en el Mar de China Meridional. El portaaviones USS Ronald Reagan también se ha desplegado en el Mar de China Meridional, junto con su grupo de ataque que incluye el crucero de misiles guiados USS Antietam y el destructor de misiles guiados USS Higgins . «Nuestra presencia en el Mar de China Meridional demuestra el compromiso de Estados Unidos con un Indo-Pacífico libre y abierto» , dijo el capitán Fred Goldhammer, oficial al mando del Ronald Reagan.

Fox News : Bill Gates promete donar prácticamente todo su patrimonio : El fundador de Microsoft dice que ‘eventualmente’ ya no estará entre las personas más ricas del mundo . Bill Gates dice que planea donar casi toda su riqueza a la fundación que lanzó con su ex esposa, Melinda, hasta el punto de que eventualmente ya no estará en los ránking las personas más ricas del mundo. El cofundador de Microsoft dijo en un hilo de Twitter que planea «dar virtualmente toda» su riqueza a la Fundación Bill y Melinda Gates, y que «bajará y eventualmente saldrá de la lista de las personas más ricas del mundo» al hacerlo. Gates es actualmente la cuarta persona más rica del mundo con un valor neto estimado de $ 129 mil millones, según Forbes, que mantiene una lista actualizada. También se le considera el mayor propietario privado de tierras de cultivo en los EE. UU., con más de 260.000 acres en docenas de estados . «Tengo la obligación de devolver mis recursos a la sociedad de la manera que tenga el mayor impacto para reducir el sufrimiento y mejorar vidas. Y espero que otros en posiciones de gran riqueza y privilegio también den un paso al frente en este momento» dijo Gates .

Titulares The New York Times : L os precios de la gasolina, un gran factor de inflación, están bajando. ¿Eso durará? : Han caído 28 días seguidos, la caída más larga desde el colapso de la demanda energética a principios de 2020, cuando la pandemia paralizó la economía. Pero la tendencia podría revertirse fácilmente, ya que los suministros mundiales de petróleo siguen siendo escasos. El clima, la guerra y la demanda ayudarán a influir en la duración del declive… Informe de inflación desalentador puede empujar a la Fed a aumentos de tasas aún más pronunciados : Los precios subieron un 9,1 por ciento respecto al año anterior, aumentando la presión sobre la Reserva Federal para que siga elevando las tasas de interés… Biden, maltratado en casa, disfruta de elogios en Israel : En el primer día de un viaje a Medio Oriente, el presidente Biden recibió el tipo de bienvenida entusiasta con la que solo puede soñar en Washington… Ucrania usa armas occidentales para contrarrestar a los rusos con ataques más profundos : Mientras las fuerzas rusas golpean las áreas civiles, el ejército de Ucrania está respondiendo al territorio ocupado con la ayuda de armas poderosas… Gobierno de Biden les dice a los farmacéuticos que no retengan las píldoras que pueden causar aborto : La nueva guía de la administración de Biden advirtió que no dispensar medicamentos «puede ser discriminatorio» por motivos de sexo o discapacidad… La FDA autoriza la vacuna Covid-19 recién llegada de Novavax para EEUU : La vacuna fue autorizada como una serie de inmunización primaria para adultos, en lugar de un refuerzo, lo que puede limitar su mercado al principio… Sospechoso es arrestado en Ohio después de violar a niña de 10 años : El caso se convirtió en un punto álgido en el debate sobre el derecho al aborto después de que la joven víctima se viera obligada a viajar fuera del estado para realizarse el procedimiento.

Titulares The Wall Street Journal : La inflación llega al 9,1% a medida que los precios aumentan ampliamente en toda la economía : Los costos de la gasolina lideran el mayor aumento en el IPC desde noviembre de 1981. El aumento de junio en el índice de precios al consumidor eclipsó la tasa del 8,6% de mayo, presionando a la Reserva Federal para que actúe de manera más agresiva en el aumento de las tasas de interés. Un gran salto en los precios de la gasolina, un 11,2% más que el mes anterior y casi un 60% con respecto al año anterior, impulsó gran parte del aumento, mientras que los precios de la vivienda y los alimentos también contribuyeron de manera importante… Biden llega a Israel en un viaje de alto riesgo por Medio Oriente : El presidente inició un viaje a Medio Oriente que su administración espera que refuerce los lazos de Estados Unidos en la región, pero que podría generar un progreso limitado en las prioridades estadounidenses… El aumento de la inflación desafía los planes económicos de los demócratas : Las preocupaciones sobre la inflación y la economía están generando nuevas dudas sobre la capacidad de los demócratas para aprobar una versión reducida del paquete económico del presidente Biden centrado en propuestas de medicamentos recetados, clima e impuestos… Estos aumentos de precios son los que más duelen en junio : El aumento de los precios de los alimentos, la energía y la vivienda exprimieron las billeteras de los compradores… Netflix se asocia con Microsoft para lanzar un plan respaldado por publicidad : Microsoft suministrará tecnología y respaldará los esfuerzos de ventas para la oferta con publicidad de Netflix… Las acciones caen a medida que se acelera la inflación : Los índices bursátiles de referencia bajaron y el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años cayó después de que la inflación alcanzara un nuevo máximo de cuatro décadas, reafirmando las expectativas de que la Fed seguirá endureciendo su política, generando una cuarta caída diaria consecutiva para el S&P 500 .

VOA : Decenas de desaparecidos en inundaciones en Virginia: Las inundaciones fueron provocadas por una fuerte tormenta. Al menos 40 personas están desaparecidas en el estado de Virginia después de una tormenta que desató intensas lluvias e inundó áreas del sur del estado, informaron las autoridades locales y los servicios de meteorología de Estados Unidos: Un comunicado emitido durante la mañana del miércoles por la Oficina del Alguacil del Condado de Buchanan informó que las autoridades estaban respondiendo a múltiples reportes de inundaciones en la zona. Más tarde, la oficina reportó docenas de desaparecidos y más de 100 casas destruidas. Las autoridades especificaron que los desaparecidos eran más de 40.

Vladimir Gessen / Informe 21

Video VOA : En Estados Unidos los precios al consumidor subieron el mes pasado un 9,1% respecto al año anterior, el ritmo más rápido desde 1981 . El gobierno intenta contener esta inflación, mientras aumenta el temor a una recesión…

Portada The Guardian

