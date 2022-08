Resumen Pokémon Presents: Nuevos detalles de Pokémon Escarlata y Púrpura y otras novedades

Entornointeligente.com /

The Pokmon Company ha celebrado hoy un nuevo evento con novedades de la saga Pokmon, una retransmisin que ha tenido lugar a las 15:00h (hora peninsular espaola) y que en sus alrededor de 20 minutos de duracin nos ha dejado conocer nuevos detalles de Pokmon Escarlata y Prpura , as como de otros videojuegos y aplicaciones de la popular franquicia. A continuacin te ofrecemos un resumen con toda la informacin que se ha publicado durante el Pokmon Presents de hoy.

Nuevos detalles y triler de Pokmon Escarlata y Prpura Durante el Pokmon Presents de hoy se ha desvelado el nombre de la regin del juego, que est inspirada en Espaa: se llamar Paldea . Adems, se ha confirmado el rumor de que los legendarios se transforman en vehculos con los que podremos explorar el mapa por tierra, mar y aire. Tambin se han presentado nuevas criaturas, como Cetitan y Fidough , y la forma regional de Wooper. Por ltimo se ha presentado un nuevo fenmeno que modifica la apariencia de los Pokmon: se llama ‘teracristalizacin’ y adems de cambiar su diseo tambin potencia sus ataques, e incluso puede cambiar el tipo de algunos Pokmon.

La teracristalizacin no slo tendr un papel fundamental en los combates, sino que adems propiciar un nuevo modo de juego cooperativo: las teraincursiones con aliados . En ellas podremos compartir partida con otros tres jugadores ms para buscar Pokmon con teratipos poco comunes. Varios entrenadores se enfrentan a estas criaturas majestuosas y pueden conseguir capturarlas si logran vencer en combate. Adems, Pokmon Escarlata y Prpura contar con modo cooperativo normal, tambin para hasta tres jugadores, a travs del Crculo Unin . S, los Pokmon legendarios se podrn seguir usando como vehculos en partidas multijugador.

Cabe recordar que Pokmon Escarlata y Prpura llegar este ao en exclusiva para Nintendo Switch. En concreto se publicar el 18 de noviembre , aunque ya es posible reservarlo a travs de la eShop de la consola en formato digital: su precio es de 59,99 en Espaa para cada una de las versiones. Tambin se podr comprar en formato fsico, tanto individualmente como con una edicin dual que incluye ambas versiones.

Primer aniversario de Pokmon Unite Durante el evento de hoy no slo ha habido tiempo para novedades de Pokmon Escarlata y Prpura , sino que adems se han anunciado novedades de juegos como Pokmon Unite , el MOBA de la saga. Este ttulo gratuito celebra su primer aniversario con nuevos Pokmon, funciones, mecnicas y eventos, como un modo de juego en el que todos los personajes son Pikachu (incluyendo las criaturas salvajes). Adems, como regalo de aniversario, slo por iniciar sesin en el juego conseguiremos Licencias Unite y holoatuendos gratis.

Mewtwo se une a la plantilla de Pokmon Caf ReMix El legendario Mewtwo ha vuelto y viene con hambre. Este Pokmon se incorpora a la plantilla de personajes de Pokmon Caf ReMix , el juego gratuito de puzles y gestin que est disponible desde hace unos meses en Nintendo Switch y dispositivos mviles. Como el resto de criaturas Mewtwo acudir a nuestra cafetera para pedir sus platos preferidos; si se lo cocinamos a su gusto podr acabar unindose a nuestra plantilla. Adems, desde hoy hasta el 12 de agosto da comienzo una campaa especial que nos permitir conseguir a Victini y Latias a nuestra plantilla de Pokmon trabajadores.

Pokmon GO recibe nuevo contenido y se une al Campeonato Pokmon 2022 Este mes se celebra en Londres el Campeonato Pokmon 2022 , un evento mundial que rene prcticamente todos los productos de la saga que se prestan a albergar competiciones entre jugadores. Por primera vez, una de las disciplinas ser Pokmon GO , que se une a este campeonato junto a Pokmon Unite para la edicin de este ao. Adems, el juego de realidad aumentada de Niantic va a recibir nuevo contenido prximamente, como misiones que avanzan en la trama del juego y un nuevo tipo de incienso diario que dura 15 minutos y atrae a Pokmon que no solemos ver en nuestra zona, incluyendo legendarios.

