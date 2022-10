Resumen MLB: Bravos le arrebató el Este de la Nacional a los Mets

Entornointeligente.com /

En una serie clave en casa ante los Mets, los Bravos de Atlanta le ganaron a los neoyorquinos este sábado por segunda vez consecutiva y lograron así superarlos en lo más alto de la División Este de la Liga Nacional.

BRAVOS 4-2 METS Gracias a su victoria de este sábado, los Bravos (99-59) le sacan un partido a los Metropolitanos (98-60), pero estos dos equipos volverán a verse las caras hoy en otro partido de gran importancia cuando se acerca el final de la temporada regular. Los Bravos igualaron además la serie particular en este curso contra dicho rival a nueve triunfos.

Dansby Swanson, Austin Riley y Matt Olson combinaron siete golpeos y cuatro carreras impulsadas para hacer sufrir al lanzador Max Scherzer. Los tres mantuvieron el gran momento del viernes por la noche y volvieron a regalarle a su público otro triunfo en el Truist Park de Atlanta.

With a huge win, the @Braves head into Sunday’s showdown with a slight edge in the NL East. 👀 pic.twitter.com/slJBWV2WAh

— MLB (@MLB) October 2, 2022

Tras el domingo, los Bravos viajarán a Miami para jugar una serie de tres encuentros ante los Marlins en tanto que los Mets recibirán a los Nacionales de Washington también para medirse a tres partidos.

CERVECEROS 3-4 MARLINS Precioso partido en Milwaukee con alternativas para ambos equipos y remontada final en la novena entrada de los Marlins de Miami, que sumaron dos carreras y secaron a los Cerveceros en su última entrada.

Una de las noticias más relevantes se produjo, no obstante, antes de disputar el partido, cuando el dirigente de los Marlins, Don Mattingly, anunció que el lanzador dominicano Sandy Alcántara no participaría más en lo que resta de temporada.

«Obviamente, Sandy quiere seguir jugando, tenemos que hacer lo mejor para él y siento que es esto», apuntó sobre el dominicano, que ha tenido una extraordinaria temporada desde el montículo.

YANQUIS 8-0 ORIOLES Los Yanquis de Nueva York le pasaron por encima a los Orioles en un partido en el que Aaron Judge no pudo conseguir su jonrón 62 de la temporada que le permita romper el récord de más vuelacercas en un curso en la Liga Americana.

Este partido ante los Orioles se jugó precisamente en la noche en que se cumplía el 61 aniversario de la marca que logró Roger Maris de 61 jonrones en esa liga.

La victoria de los Yanquis comenzó a cosecharse en una primera entrada en la que anotaron tres carreras, una de las cuales llegó por un jonrón de Giancarlo Stanton que voló 477 pies (145,4 metros) para caer en una grada completa en el Yankee Stadium.

Destacaron en los Orioles el dominicano Jorge Mateo y los venezolanos Rougned Odor y Robinson Chirinos.

En los Yanquis, el venezolano Gleyber Torres fue parte de esas ocho carreras con dos anotadas.

NACIONALES 13-4 FILIS / NACIONALES 2-8 FILIS (doble enfrentamiento) Se repartieron los triunfos Nacionales y Filis en la doble cartelera de este sábado, ambas con mucha producción y abultadas.

Al mediodía, Washington no necesitó atacar en la novena entrada tras conseguir dejar a Filadelfia seco también en su última opción, como había sucedido en seis de las anteriores. El mexicano Joey Meneses fue uno de los que convirtió imparables en una actuación muy acertada de los bateadores locales, que conectaron cinco jugadores consecutivos con hits en la segunda entrada.

En el segundo choque apareció la venganza de los de Filadelfia, que llegaron a situar el luminoso 0-8 con el venezolano Ildemaro Vargas como jugador destacado, pero finalmente los Nacionales consiguieron maquillar levemente el resultado con dos anotaciones en la novena entrada.

PADRES 5-2 MEDIAS BLANCAS Dos dominicanos resultaron clave en la victoria de los Padres de San Diego sobre los Medias Blancas de Chicago: Juan Soto y Manny Machado, que lograron un jonrón cada uno. Jake Cronenworth también mandó la pelota fuera del parque.

Es el triunfo número 87 de San Diego, que sumado a las derrotas de los Cerveceros y los Filis deja a los Padres acariciando la postemporada a falta de tan solo cuatro juegos para terminar la fase regular.

Si San Diego repite triunfo este domingo ante los Medias Blancas o los Cerveceros vuelven a caer ante los Marlins, su puesto en los Playoffs estará asegurado.

ANGELINOS 3-2 RANGERS Los Angelinos vencieron a los Rangers de Texas y celebraron además la ampliación de contrato del japonés Shohei Ohtani, quien estará un año más en la franquicia a cambio de 30 millones de dólares.

El último MVP de la Liga Americana deberá esperar un año más para ser agente libre y salir al mercado.

A sus 28 años de edad, el nipón está protagonizando otra temporada histórica y será uno de los jugadores más codiciados al finalizar la próxima campaña, siempre y cuando el cambio de propiedad de los Angelinos no decida incluirle en alguna operación previamente.

CARDENALES 13-3 PIRATAS El legendario Albert Pujols volvió a ser protagonista una noche más y, tras haber anotado su jonrón número 701 el viernes, este sábado el dominicano lanzó una doble carrera para los suyos en un partido en el que los Piratas de Pittsburgh cayeron con estrépito en su visita a los Cardenales de San Luis.

OTROS RESULTADOS DEL SÁBADO: Cachorros 2-1 Rojos

Azulejos 10-0 Medias Rojas

Gigantes 4-8 Diamondbacks

Marineros 5-1 Atléticos

Tigres 3-2 Mellizos

Guardianes 1-7 Reales

Astros 2-1 Rays

Dodgers 6-4 Rockies

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com