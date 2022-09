resultados y partidos de este miércoles

Entornointeligente.com /

Los 5 principales candidatos en la Champions League, según Varsky 1:17 (CNN Español) — Luego de poco más de tres meses sin Champions League,comenzó este martes una nueva edición del torneo de fútbol más importante a nivel de clubes. Y lo hizo a puro gol.

El campeón vigente, Real Madrid, empezó con paso firme al golear por 3 a 0 al Celtic en Escocia. También el Manchester City mostró su poderío al imponerse por 4 a 0 como visitante del Sevilla.

En el choque más trascendente de este martes, el PSG de Lionel Messi logró un importante aunque trabajado triunfo ante Juventus en París por 2 a 1, con dos tantos de Mbappe.

Para este miércoles habrá otros 8 partidos que completarán la primera fecha de la fase de grupos. Entre los encuentros destacados figuran el que van a jugar en Milán el Inter y el Bayern Munich, también el choque entre Napoli y Liverpool y el debut del Barcelona, con Lewandoski, como local ante el Viktoria Plzeň.

Además de que podremos ver los regresos de Real Madrid y Liverpool —vigentes campeón y subcampeón de la competencia, respectivamente—, hay partidos que atraen mucho más los reflectores, como el PSG vs. Juventus o el Inter de Milan vs. Bayern Munich.

A continuación, los resultados de este martes y los partidos y horarios que se jugarán este miércoles.

Jornada 1 de la fase de grupos en la Champions League 2022/2023 Martes 6 de septiembre Dinamo Zagreb 1 ※ Chelsea 0 ※ Grupo E Borussia Dortmund 3 ※ Copenhague 0 ※ Grupo G Salzburg 1 ※ Milan 1 ※ Grupo E Celtic 0 ※ Real Madrid 3 ※ Grupo F RB Leipzig 1 ※ Shakhtar Donetsk 4 ※ Grupo F Sevilla 0 ※ Manchester City 4 ※ Grupo G PSG 2 ※ Juventus 1 ※ Grupo H Benfica 2 ※ Maccabi Haifa 0 Grupo H Un sorteo de ‘Champions’ desfavorable para el Barcelona 2:33 Miércoles 7 de septiembre Ajax vs. Rangers ※ Grupo A, 12:45 pm ET Eintracht Frankfurt vs. Sporting de Lisboa ※ Grupo D, 12:45 pm ET Napoli vs. Liverpool ※ Grupo A, 3:00 pm ET Atlético de Madrid vs. Porto ※ Grupo B, 3:00 pm ET Brujas vs. Bayer Leverkusen ※ Grupo B, 3:00 pm ET Barcelona vs. Viktoria Plzeň ※ Grupo C, 3:00 pm ET Inter de Milan vs. Bayern Munich ※ Grupo C, 3:00 pm ET Tottenham Hotspur vs. Olympique de Marsella ※ Grupo D, 3:00 pm ET ¿Dónde ver los partidos de Champions League? México y Brasil : toda la Champions va en exclusiva por HBO Max y algunos partidos por TNT Argentina y Colombia : ESPN Estados Unidos : CBS y TUDN Para saber dónde se transmitirá la Champions League en otros países, da clic aquí. Source link

