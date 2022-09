Resultados por local de votación: Revisa los números del lugar donde fuiste a sufragar

Entornointeligente.com /

Ganadores del voto en el extranjero (Con 99,95% de mesas escrutadas fuera de Chile) Local Comuna Votos % Votos % ANEXO DE COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA Alto Hospicio 1.404 26,4% 3.922 73,6% COLEGIO CATOLICO NAZARET Alto Hospicio 1.417 25,7% 4.105 74,3% COLEGIO MARISTA HERMANO FERNANDO Alto Hospicio 1.292 28,1% 3.300 71,9% COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS Alto Hospicio 1.743 29,4% 4.176 70,6% COLEGIO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIO Alto Hospicio 1.954 27,0% 5.274 73,0% COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA Alto Hospicio 1.653 29,4% 3.960 70,6% COLEGIO SIMON BOLIVAR Alto Hospicio 1.525 27,8% 3.962 72,2% C.P. ALTO HOSPICIO Alto Hospicio 10 30,3% 23 69,7% LICEO BICENTENARIO COLEGIO NIRVANA Alto Hospicio 1.973 26,9% 5.374 73,1% LICEO LOS CONDORES Alto Hospicio 1.418 31,8% 3.035 68,2% ESCUELA CAMIÑA Camiña 202 12,4% 1.432 87,6% LICEO TECNICO PROFESIONAL COLCHANE Colchane 95 5,3% 1.696 94,7% ESCUELA CHIAPA Huara 8 10,3% 70 89,7% GIMNASIO MUNICIPAL TECHADO DE HUARA Huara 222 25,5% 650 74,5% LICEO DE HUARA Huara 194 22,8% 658 77,2% ESCUELA PISAGUA Huara 80 28,5% 201 71,5% ESCUELA BASICA FRONTERIZA Huara 160 19,4% 664 80,6% ESCUELA BASICA DE CHANAVAYITA Iquique 174 37,3% 292 62,7% COLEGIO ACADEMIA TARAPACA Iquique 1.567 36,5% 2.723 63,5% COLEGIO ADVENTISTA Iquique 1.419 32,5% 2.942 67,5% COLEGIO INGLES Iquique 1.011 32,9% 2.061 67,1% COLEGIO REPUBLICA DE CROACIA Iquique 2.547 37,1% 4.324 62,9% COLEGIO SALESIANO DON BOSCO IQUIQUE Iquique 1.555 34,8% 2.914 65,2% ESCUELA ALMIRANTE PATRICIO LYNCH Iquique 2.371 35,0% 4.408 65,0% ESCUELA ARTISTICA VIOLETA PARRA Iquique 1.111 33,4% 2.219 66,6% ESCUELA BASICA FRANCISCO FORGIONE Iquique 1.333 37,7% 2.207 62,3% ESCUELA CENTENARIO Iquique 1.201 33,2% 2.415 66,8% ESCUELA EDUARDO LLANOS Iquique 1.239 32,8% 2.538 67,2% ESCUELA GABRIELA MISTRAL Iquique 1.129 31,7% 2.438 68,3% ESCUELA PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR Iquique 1.697 30,7% 3.824 69,3% ESCUELA PLACIDO VILLARROEL Iquique 1.542 35,0% 2.870 65,0% LICEO BICENTENARIO COLEGIO DIOCESANO OBISPO LABBE Iquique 1.875 33,1% 3.786 66,9% LICEO BICENTENARIO SANTA MARIA Iquique 2.143 32,5% 4.461 67,5% LICEO DEPORTIVO ELENA DUVAUCHELLE CABEZON Iquique 1.767 30,7% 3.992 69,3% LICEO LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS Iquique 807 35,5% 1.468 64,5% LICEO POLITECNICO JOSE GUTIERREZ DE LA FUENTE Iquique 2.240 36,4% 3.913 63,6% LICEO PRESIDENTE ANIBAL PINTO GARMENDIA. Iquique 1.962 34,6% 3.705 65,4% COLEGIO ANTAMARA Iquique 1.513 38,2% 2.450 61,8% COLEGIO BAJO MOLLE Iquique 1.264 32,6% 2.618 67,4% COLEGIO ESPAÑA Iquique 1.380 37,6% 2.289 62,4% COLEGIO REPUBLICA DE ITALIA Iquique 2.086 37,3% 3.503 62,7% ESCUELA CHIPANA Iquique 1.537 36,0% 2.732 64,0% ESCUELA PROFESOR MANUEL CASTRO RAMOS Iquique 1.866 33,0% 3.784 67,0% LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ Iquique 1.821 37,8% 2.992 62,2% LICEO SAMCA ARUMANTI Iquique 1.090 31,9% 2.323 68,1% UNIVERSIDAD ARTURO PRAT Iquique 1.202 34,0% 2.335 66,0% ESCUELA SAN ANDRES DE PICA Pica 595 30,8% 1.339 69,2% LICEO BICENTENARIO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA Pica 924 35,6% 1.674 64,4% ESCUELA BASICA LA TIRANA Pozo Almonte 542 33,4% 1.080 66,6% ESCUELA BASICA MAMINA Pozo Almonte 101 36,6% 175 63,4% ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR Pozo Almonte 540 24,9% 1.625 75,1% ESCUELA BASICA POZO ALMONTE Pozo Almonte 602 25,2% 1.789 74,8% LICEO ALCALDE SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ Pozo Almonte 582 22,2% 2.035 77,8% COLEGIO ANTOFAGASTA Antofagasta 2.110 37,9% 3.463 62,1% COLEGIO SAN AGUSTIN Antofagasta 2.793 41,9% 3.876 58,1% COLEGIO SAN MARCOS Antofagasta 457 23,8% 1.461 76,2% COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL DON BOSCO Antofagasta 2.231 36,1% 3.957 63,9% ESCUELA ECOLOGICA HUMBERTO GONZALEZ ECHEGOYEN Antofagasta 2.065 38,0% 3.367 62,0% ESCUELA ECOLOGICA PADRE ALBERTO HURTADO Antofagasta 2.352 42,2% 3.218 57,8% ESCUELA ESPAÑA Antofagasta 1.981 40,0% 2.973 60,0% ESCUELA GENERAL MANUEL BAQUEDANO Antofagasta 925 39,8% 1.402 60,2% ESCUELA GUSTAVO LE PAIGE WALQUE Antofagasta 2.544 39,1% 3.967 60,9% ESCUELA HEROES DE LA CONCEPCION Antofagasta 1.327 39,1% 2.065 60,9% ESCUELA JAPON Antofagasta 2.242 42,1% 3.079 57,9% ESCUELA JOSE PAPIC RADNIC Antofagasta 2.330 38,7% 3.691 61,3% ESCUELA LA BANDERA Antofagasta 2.570 38,7% 4.068 61,3% ESCUELA LAS AMERICAS PROFESOR JUSTO VALLADARES ORELLANA Antofagasta 1.991 40,5% 2.930 59,5% ESCUELA LAS ROCAS Antofagasta 2.436 40,2% 3.617 59,8% ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA Antofagasta 2.101 41,9% 2.913 58,1% ESCUELA REVERENDO PADRE PATRICIO CARIOLA Antofagasta 2.342 34,9% 4.363 65,1% LICEO CIENTIFICO HUMANISTA LA CHIMBA Antofagasta 2.585 41,1% 3.701 58,9% LICEO DOMINGO HERRERA RIVERA Antofagasta 1.334 38,8% 2.102 61,2% LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO Antofagasta 2.662 39,7% 4.045 60,3% LICEO LA PORTADA Antofagasta 2.423 37,1% 4.110 62,9% LICEO MAYOR GENERAL (E) OSCAR BONILLA Antofagasta 2.230 37,3% 3.742 62,7% NETLAND SCHOOL Antofagasta 2.706 39,4% 4.158 60,6% C.C.P. DE ANTOFAGASTA (CONCESIONADO) Antofagasta 17 45,9% 20 54,1% COLEGIO INGLES SAN JOSE Antofagasta 3.217 41,9% 4.468 58,1% COLEGIO INSTITUTO SANTA MARIA Antofagasta 2.212 39,0% 3.466 61,0% COLEGIO SAN LUIS Antofagasta 2.191 36,5% 3.808 63,5% ESCUELA ALCALDE MAXIMILIANO POBLETE CORTES Antofagasta 2.431 39,1% 3.794 60,9% ESCUELA BÁSICA JUAN LÓPEZ Antofagasta 2.009 41,1% 2.885 58,9% ESCUELA CLAUDIO MATTE PEREZ Antofagasta 2.082 40,8% 3.017 59,2% ESCUELA DARIO SALAS DIAZ Antofagasta 2.427 39,5% 3.721 60,5% ESCUELA PROFESORA LJUBICA DOMIC WUTH Antofagasta 2.371 38,1% 3.860 61,9% ESCUELA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA Antofagasta 1.844 39,9% 2.774 60,1% ESCUELA REPUBLICA DEL ECUADOR Antofagasta 1.775 37,5% 2.953 62,5% ESCUELA RÓMULO PEÑA MATURANA Antofagasta 1.888 38,5% 3.014 61,5% HRVATSKA SKOLA SAN ESTEBAN Antofagasta 2.294 38,0% 3.748 62,0% INSTITUTO CIENTIFICO EDUCACIONAL JOSE MAZA SANCHO Antofagasta 2.640 41,4% 3.733 58,6% LICEO ARTISTICO ARMANDO CARRERA GONZALEZ Antofagasta 2.888 41,5% 4.065 58,5% LICEO BICENTENARIO ANDRES SABELLA Antofagasta 2.274 43,1% 3.003 56,9% LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DIAZ Antofagasta 2.301 38,0% 3.753 62,0% LICEO DE HOMBRES DE ANTOFAGASTA MARIO BAHAMONDE SILVA Antofagasta 1.097 38,6% 1.742 61,4% LICEO EXPERIMENTAL ARTISTICO Y DE APLICACION Antofagasta 1.357 39,8% 2.054 60,2% LICEO TECNICO ANTOFAGASTA Antofagasta 2.622 40,8% 3.804 59,2% UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE Antofagasta 1.400 42,1% 1.924 57,9% UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA Antofagasta 1.219 32,2% 2.566 67,8% COLEGIO CALAMA Calama 1.767 27,4% 4.672 72,6% COLEGIO CHUQUICAMATA Calama 1.831 37,2% 3.089 62,8% ESCUELA BASICA 21 DE MAYO Calama 1.102 23,0% 3.682 77,0% ESCUELA BASICA CLAUDIO ARRAU Calama 1.191 28,2% 3.031 71,8% ESCUELA BASICA EMILIO SOTOMAYOR Calama 1.952 33,2% 3.936 66,8% ESCUELA BASICA JOHN FITZGERALD KENNEDY Calama 1.598 27,4% 4.235 72,6% ESCUELA BÁSICA KAMAC MAYU Calama 1.438 37,5% 2.396 62,5% ESCUELA BASICA PEDRO VERGARA KELLER Calama 1.101 30,5% 2.510 69,5% ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA Calama 1.671 26,9% 4.550 73,1% ESCUELA BÁSICA VALENTIN LETELIER Calama 864 21,8% 3.107 78,2% ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIA Calama 1.783 29,1% 4.353 70,9% ESCUELA VADO DE TOPATER Calama 1.712 35,0% 3.177 65,0% INSTITUTO OBISPO SILVA LEZAETA Calama 1.787 31,6% 3.875 68,4% LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES PALAZUELOS Calama 1.952 31,6% 4.217 68,4% LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ MARTINEZ Calama 1.470 27,3% 3.919 72,7% LICEO BICENTENARIO POLITECNICO CESAREO AGUIRRE Calama 559 30,7% 1.264 69,3% LICEO ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA Calama 1.410 27,9% 3.643 72,1% LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE Calama 1.543 25,9% 4.416 74,1% LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ Calama 1.947 30,0% 4.538 70,0% LICEO MINERO AMERICA Calama 1.277 27,2% 3.410 72,8% ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU Calama 83 23,9% 264 76,1% ESCUELA ARTURO PEREZ CANTO María Elena 1.371 41,5% 1.935 58,5% ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO María Elena 28 23,5% 91 76,5% COMPLEJO EDUCATIVO JUAN JOSE LATORRE BENAVENTE Mejillones 1.465 42,6% 1.975 57,4% ESCUELA JULIA HERRERA VARAS Mejillones 1.965 40,8% 2.848 59,2% ESCUELA SAN ANTONIO DE PADUA Ollague 197 21,8% 707 78,2% ESCUELA BASICA SAN PEDRO DE ATACAMA San Pedro de Atacama 1.537 46,2% 1.788 53,8% LICEO BICENTENARIO AGROPECUARIO LIKAN ANTAI San Pedro de Atacama 1.144 44,6% 1.423 55,4% ESCUELA BASICA ESTACION BAQUEDANO Sierra Gorda 342 32,8% 702 67,2% ESCUELA CARACOLES Sierra Gorda 159 32,7% 327 67,3% ESCUELA HOGAR VICTORIANO QUINTEROS SOTO Taltal 2.028 43,0% 2.683 57,0% ESCUELA HUMANISTA VICTOR HUGO CARVAJAL MEZA Taltal 1.333 41,9% 1.847 58,1% C.D.P. DE TOCOPILLA Tocopilla 9 27,3% 24 72,7% ESCUELA ARTURO PRAT CHACÓN Tocopilla 446 42,0% 616 58,0% ESCUELA GABRIELA MISTRAL Tocopilla 1.485 40,5% 2.180 59,5% LICEO DOMINGO LATRILLE Tocopilla 2.362 40,3% 3.496 59,7% LICEO POLITECNICO DIEGO PORTALES PALAZUELOS Tocopilla 2.485 39,7% 3.776 60,3% LICEO DE ALTO DEL CARMEN Alto del Carmen 429 37,1% 728 62,9% EDUCADOR ARTURO ALVEAR RAMOS Alto del Carmen 689 32,2% 1.454 67,8% ESCUELA FRONTERIZA Alto del Carmen 206 29,3% 497 70,7% ESCUELA DE DESARROLLO ARTISTICO Caldera 2.805 46,2% 3.266 53,8% ESCUELA MANUEL ORELLA ECHANEZ Caldera 3.188 46,1% 3.734 53,9% ESCUELA BASICA ANGELINA SALAS OLIVARES Chañaral 1.880 48,0% 2.037 52,0% ESCUELA BASICA PEDRO LUJAN Chañaral 187 43,9% 239 56,1% LICEO FEDERICO VARELA Chañaral 2.410 49,5% 2.454 50,5% CENTRO CULTURAL Copiapó 2.147 39,9% 3.229 60,1% CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS Copiapó 2.773 40,2% 4.125 59,8% COLEGIO BUEN PASTOR Copiapó 3.143 39,9% 4.738 60,1% ESCUELA ABRAHAM SEPULVEDA PIZARRO Copiapó 3.382 41,0% 4.869 59,0% ESCUELA BERNARDO O HIGGINS Copiapó 1.971 38,6% 3.130 61,4% ESCUELA BRUNO ZAVALA FREDES Copiapó 2.689 36,6% 4.659 63,4% ESCUELA DIFERENCIAL MARIA LUZ LANZA PIZARRO Copiapó 3.032 38,1% 4.924 61,9% ESCUELA SAN PEDRO Copiapó 2.098 42,7% 2.817 57,3% ESCUELA SAN VICENTE DE PAUL Copiapó 3.172 37,9% 5.194 62,1% INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DIAZ Copiapó 2.971 38,1% 4.823 61,9% LICEO BICENTENARIO MERCEDES FRITIS MACKENNEY Copiapó 4.508 39,4% 6.933 60,6% LICEO JOSE ANTONIO CARVAJAL Copiapó 1.110 37,9% 1.817 62,1% ESCUELA LAURA ROBLES SILVA Copiapó 2.247 42,0% 3.103 58,0% LICEO FERNANDO ARIZTIA RUIZ Copiapó 2.394 33,9% 4.665 66,1% ESCUELA CARLOS MARIA SAYAGO Copiapó 2.526 42,2% 3.466 57,8% ESCUELA JESUS FERNANDEZ HIDALGO Copiapó 729 43,2% 957 56,8% ESCUELA ALIRO LAMAS CASTILLO Diego de Almagro 2.857 45,7% 3.401 54,3% ESCUELA COEDUCACIONAL PARTICULAR Diego de Almagro 1.155 51,0% 1.109 49,0% LICEO GENERAL RAMON FREIRE Freirina 2.244 44,5% 2.803 55,5% ESCUELA MIREYA ZULETA ASTUDILLO Huasco 3.367 47,9% 3.659 52,1% ESCUELA DE CONCENTRACION D-43, LOS LOROS Tierra Amarilla 288 24,8% 872 75,2% ESC. BASICA MARTA EMILIANA AGUILAR ZERON Tierra Amarilla 3.254 35,3% 5.957 64,7% ESCUELA BASICA ROBERTO CUADRA ALQUINTA Vallenar 302 33,0% 613 67,0% ESC.BASICA CAPITAN RAFAEL TORREBLANCA Vallenar 2.541 36,7% 4.384 63,3% ESCUELA BASICA ESPANA Vallenar 2.828 39,2% 4.380 60,8% ESCUELA BASICA GUALBERTO KONG FERNANDEZ Vallenar 1.452 38,3% 2.336 61,7% ESCUELA JOSE CAROCA LAFLOR Vallenar 1.534 39,7% 2.332 60,3% LICEO BICENTENARIO DE VALLENAR Vallenar 2.975 39,2% 4.619 60,8% LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA Vallenar 3.162 41,1% 4.525 58,9% CASA DEL ENCUENTRO CIUDADANO Y GIMNASIO Andacollo 1.235 44,9% 1.514 55,1% ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ Andacollo 1.708 45,8% 2.025 54,2% LICEO PEDRO REGALADO VIDELA ORDENES Andacollo 1.482 47,3% 1.653 52,7% ESCUELA BASICA HECTOR JORQUERA VALENCIA Canela 2.575 44,6% 3.201 55,4% ESCUELA BASICA MINCHA NORTE Canela 907 49,9% 912 50,1% ESCUELA BASICA AMERICA Combarbala 1.293 38,1% 2.102 61,9% ESCUELA BASICA JUANITA FERNANDEZ SOLAR Combarbala 277 33,3% 554 66,7% LICEO SAMUEL ROMAN ROJAS Combarbala 2.146 38,0% 3.505 62,0% COLEGIO DE ARTES CLAUDIO ARRAU Coquimbo 2.665 40,0% 3.991 60,0% COLEGIO DISCOVERY SCHOOL Coquimbo 2.536 39,0% 3.973 61,0% COLEGIO FRANCIS SCHOOL Coquimbo 4.497 47,0% 5.080 53,0% COLEGIO LA HERRADURA Coquimbo 1.164 38,6% 1.855 61,4% COLEGIO PABLO NERUDA Coquimbo 905 37,8% 1.492 62,2% COLEGIO SANTA FAMILIA Coquimbo 4.681 45,2% 5.685 54,8% ESCUELA BASICA MARIO MUNOZ SILVA Coquimbo 3.637 42,5% 4.917 57,5% ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CARO Coquimbo 3.067 39,9% 4.620 60,1% ESCUELA COQUIMBO Coquimbo 2.529 37,9% 4.144 62,1% ESCUELA DE PEÑUELAS Coquimbo 2.595 42,0% 3.586 58,0% ESCUELA METODISTA COQUIMBO Coquimbo 2.119 41,2% 3.022 58,8% ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA Coquimbo 3.071 43,0% 4.068 57,0% ESCUELA SAN RAFAEL Coquimbo 1.579 37,8% 2.598 62,2% INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y COMERCIO ESTADO DE ISRAEL Coquimbo 3.666 41,2% 5.239 58,8% INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO DE COQUIMBO Coquimbo 3.762 38,1% 6.114 61,9% LIC.DE CIENC.Y HUM.SAN JOSEMARIA ESCRIVA Coquimbo 2.675 43,7% 3.443 56,3% LICEO INDUSTRIAL JOSE TOMAS DE URMENETA Coquimbo 3.307 39,0% 5.183 61,0% COLEGIO MARIA EDUCA Coquimbo 1.440 44,8% 1.771 55,2% ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ITALIA Coquimbo 1.544 42,2% 2.113 57,8% ESCUELA JOSE ALFARO ALFARO Coquimbo 2.567 46,9% 2.912 53,1% ESCUELA SANTO TOMAS DE AQUINO Coquimbo 1.378 43,9% 1.759 56,1% GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL Coquimbo 2.163 41,2% 3.082 58,8% LICEO FERNANDO BINVIGNAT MARIN Coquimbo 3.149 43,4% 4.099 56,6% ESCUELA BASICA MANUEL DE SALAS Coquimbo 552 38,9% 867 61,1% LICEO CARMEN AURORA RODRIGUEZ HENRIQUEZ Coquimbo 2.150 43,8% 2.758 56,2% COLEGIO SANTA TERESA Illapel 1.198 42,4% 1.625 57,6% ESCUELA BASICA JORGE ARACENA RAMOS Illapel 858 51,2% 818 48,8% ESCUELA BASICA SAN RAFAEL DE ROZAS Illapel 2.176 42,7% 2.915 57,3% ESCUELA BASICA VALLE DEL CHOAPA Illapel 2.803 41,3% 3.978 58,7% ESCUELA BASICA VILLA LOS NARANJOS Illapel 858 41,1% 1.230 58,9% LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS Illapel 1.057 40,3% 1.565 59,7% LICEO POLITECNICO PABLO RODRIGUEZ CAVIEDES Illapel 939 40,3% 1.391 59,7% ESCUELA BASICA PEDRO PABLO MUNOZ La Higuera 1.444 38,8% 2.274 61,2% COLEGIO ARTURO PRAT CHACON La Serena 3.698 43,1% 4.884 56,9% COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA La Serena 3.009 43,5% 3.901 56,5% ESCUELA ALONSO DE ERCILLA La Serena 3.346 46,4% 3.872 53,6% LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ La Serena 4.312 46,9% 4.889 53,1% LICEO TECNICO FEMENINO LAS COMPANIAS La Serena 2.395 41,6% 3.366 58,4% COLEGIO BERNARDA MORIN La Serena 3.048 43,1% 4.022 56,9% COLEGIO CALETA SAN PEDRO La Serena 545 38,2% 880 61,8% COLEGIO GABRIEL GONZALEZ VIDELA La Serena 2.457 42,0% 3.391 58,0% COLEGIO HEROES DE LA CONCEPCION La Serena 4.129 43,2% 5.438 56,8% COLEGIO JAPON La Serena 2.572 41,1% 3.693 58,9% COLEGIO JAVIERA CARRERA La Serena 3.164 46,0% 3.711 54,0% COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDA La Serena 2.736 39,9% 4.118 60,1% COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERA La Serena 3.535 42,5% 4.790 57,5% COLEGIO PARTICULAR SAN JOSE La Serena 1.290 38,5% 2.057 61,5% COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA La Serena 2.959 45,6% 3.537 54,4% COLEGIO VICTOR DOMINGO SILVA La Serena 2.796 37,5% 4.661 62,5% C.P. LA SERENA La Serena 19 39,6% 29 60,4% ESCUELA DE LAMBERT La Serena 448 40,7% 653 59,3% ESCUELA DE LAS ROJAS La Serena 1.000 37,9% 1.641 62,1% ESCUELA DE ROMERO La Serena 511 36,1% 903 63,9% ESCUELA GERMAN RIESCO La Serena 1.221 40,0% 1.835 60,0% ESTADIO LA PORTADA L1 La Serena 3.088 42,8% 4.130 57,2% ESTADIO LA PORTADA L2 La Serena 3.076 42,8% 4.113 57,2% LICEO GABRIELA MISTRAL DE LA SERENA La Serena 3.172 42,1% 4.354 57,9% LICEO GREGORIO CORDOVEZ La Serena 3.572 40,8% 5.177 59,2% LICEO TECNICO MARTA BRUNET La Serena 1.332 40,3% 1.976 59,7% MARIA EDUCA La Serena 4.762 45,9% 5.617 54,1% ESCUELA CLARA VIAL ORREGO Los Vilos 409 39,6% 623 60,4% COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO Los Vilos 2.531 45,6% 3.015 54,4% LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE VARGAS Los Vilos 2.496 45,0% 3.049 55,0% ESCUELA BASICA ERCOLE BENCINI Los Vilos 589 45,9% 694 54,1% ESCUELA BASICA TERESA CANNON DE BARRIOLHET. Los Vilos 885 33,5% 1.754 66,5% COLEGIO RIO GRANDE Monte Patria 1.085 29,9% 2.543 70,1% ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS Monte Patria 1.192 34,6% 2.257 65,4% ESCUELA EL PALQUI Monte Patria 1.614 31,1% 3.569 68,9% COLEGIO CERRO GUAYAQUIL Monte Patria 908 29,8% 2.141 70,2% COLEGIO REPUBLICA DE CHILE Monte Patria 1.918 32,6% 3.961 67,4% ESCUELA BASICA WENCESLAO VARGAS Monte Patria 496 22,7% 1.688 77,3% ESCUELA BARRAZA BAJO Ovalle 742 34,5% 1.411 65,5% ESCUELA ARTURO VILLALON SIEULANNE Ovalle 741 23,4% 2.425 76,6% COLEGIO DE ADMINISTRACION Y COMERCIO EL INGENIO Ovalle 2.304 36,6% 3.983 63,4% COLEGIO FRAY JORGE Ovalle 2.258 36,5% 3.924 63,5% COLEGIO RAUL SILVA HENRIQUEZ Ovalle 3.014 39,7% 4.584 60,3% ESC. HEBERTO VELAZQUEZ VELAZQUEZ Ovalle 772 35,9% 1.380 64,1% ESCUELA ANTONIO TIRADO LANAS Ovalle 1.664 37,1% 2.824 62,9% ESCUELA BASICA ARTURO ALESSANDRI PALMA Ovalle 2.891 36,0% 5.130 64,0% ESCUELA BASICA BERNARDO O¦HIGGINS RIQUELME Ovalle 802 33,0% 1.630 67,0% ESCUELA BASICA OSCAR ARAYA MOLINA Ovalle 2.326 39,4% 3.571 60,6% ESCUELA DE ARTES Y MUSICA Ovalle 2.302 36,5% 3.998 63,5% ESCUELA PADRE JOSEPH BENEDIKT STEGMEIER Ovalle 522 34,1% 1.007 65,9% ESTADIO DIAGUITA L1 Ovalle 1.651 35,9% 2.953 64,1% LICEO ALEJANDRO ALVAREZ JOFRE Ovalle 2.739 33,5% 5.429 66,5% LICEO POLITECNICO DE OVALLE Ovalle 3.829 36,6% 6.623 63,4% LICEO MISTRALIANO Paiguano 1.534 35,1% 2.837 64,9% ESCUELA BELGICA Punitaqui 1.930 32,0% 4.110 68,0% HOGAR MASCULINO DE PUNITAQUI Punitaqui 1.058 34,6% 2.003 65,4% ESCUELA BASICA AMANECER Río Hurtado 295 24,6% 902 75,4% COLEGIO PICHASCA Río Hurtado 243 27,6% 639 72,4% SALON DE EVENTOS MUNICIPAL Río Hurtado 593 32,6% 1.227 67,4% ESCUELA BASICA CHILLEPIN Salamanca 907 35,2% 1.672 64,8% COLEGIO PART. SUB. CUMBRES DEL CHOAPA Salamanca 3.357 38,1% 5.460 61,9% ESCUELA BASICA DIAGUITAS DE CHALINGA Salamanca 567 39,3% 875 60,7% LICEO DE SALAMANCA Salamanca 2.710 37,3% 4.551 62,7% COLEGIO ANTONIO VARAS Vicuña 2.005 37,2% 3.389 62,8% ESCUELA BASICA LUCILA GODOY ALCAYAGA Vicuña 3.339 35,7% 6.014 64,3% LICEO CARLOS ROBERTO MONDACA CORTES Vicuña 2.060 33,8% 4.030 66,2% COLEGIO TERESA DE LOS ANDES-ALGARROBO Algarrobo 816 37,8% 1.340 62,2% ESCUELA BASICA RURAL EL YECO Algarrobo 723 40,2% 1.075 59,8% LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO Algarrobo 1.991 36,0% 3.539 64,0% LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO (2) Algarrobo 1.598 35,6% 2.895 64,4% ESCUELA BASICA ARAUCARIA Cabildo 1.853 38,9% 2.907 61,1% LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL DE MINERIA Cabildo 1.881 43,4% 2.451 56,6% LICEO POLIVALENTE A-2 DE CABILDO Cabildo 2.558 38,0% 4.179 62,0% COLEGIO BECARB II Calera 3.781 46,3% 4.377 53,7% COMPLEJO EDUCACIONAL LAS ACACIAS DE ARTIFICIO Calera 2.218 41,4% 3.137 58,6% ESCUELA BASICA PALESTINA Calera 1.918 40,1% 2.863 59,9% ESCUELA GABRIELA MISTRAL Calera 1.213 43,3% 1.589 56,7% ESCUELA JOSEFINA HUICI Calera 2.002 42,4% 2.717 57,6% LICEO PARTICULAR SAN JOSE Calera 3.463 45,2% 4.202 54,8% LICEO PEDRO DE VALDIVIA B-17 Calera 2.003 42,0% 2.764 58,0% COLEGIO SAN JOSE Calle Larga 997 33,0% 2.027 67,0% ESCUELA BASICA CRISTO REDENTOR Calle Larga 322 33,4% 643 66,6% ESCUELA BASICA LA PAMPILLA Calle Larga 1.745 37,0% 2.972 63,0% POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CALLE LARGA Calle Larga 775 39,7% 1.176 60,3% COLEGIO VILLA CARTAGO Cartagena 1.565 45,7% 1.858 54,3% ESCUELA PRESIDENTE AGUIRRE CERDA Cartagena 2.152 40,0% 3.228 60,0% LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO Cartagena 3.245 40,1% 4.842 59,9% ESCUELA ESPECIAL HUMBERTO MOATH Casablanca 1.567 35,8% 2.808 64,2% ESCUELA MANUEL BRAVO REYES Casablanca 2.548 33,1% 5.154 66,9% ESCUELA SAN PEDRO DE QUINTAY Casablanca 195 32,6% 403 67,4% LICEO BICENTENARIO MANUEL DE SALAS Casablanca 2.504 32,3% 5.259 67,7% ESCUELA MARIA TERESA DEL CANTO MOLINA Catemu 2.001 34,8% 3.755 65,2% LICEO POLIVALENTE FERNANDO SILVA CASTELLON Catemu 1.594 31,1% 3.539 68,9% COLEGIO ALTAZOR Concón 1.300 39,6% 1.986 60,4% COLEGIO BRITANICO ST. MARGARET`S L1 Concón 1.493 24,7% 4.557 75,3% COLEGIO BRITANICO ST. MARGARET`S L2 Concón 1.363 23,9% 4.333 76,1% COLEGIO RAYEN CAVEN Concón 1.642 38,9% 2.577 61,1% ESCUELA BASICA ORO NEGRO D-367 Concón 1.974 42,5% 2.673 57,5% ESCUELA IRMA SALAS SILVA Concón 1.352 38,2% 2.187 61,8% ESCUELA RURAL PUENTE COLMO Concón 323 37,6% 536 62,4% FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO PARROQUIAL SANTA MARIA GORETTI Concón 1.369 38,0% 2.229 62,0% LICEO POLITECNICO DE CONCON Concón 2.277 40,7% 3.315 59,3% COLEGIO EL QUISCO El Quisco 2.864 45,9% 3.372 54,1% COMPLEJO EDUCACIONAL CLARA SOLOVERA El Quisco 3.282 44,5% 4.088 55,5% COLEGIO EL TABO El Tabo 3.368 46,6% 3.861 53,4% ESCUELA BASICA LAS CRUCES El Tabo 2.654 49,2% 2.737 50,8% COLEGIO SAN NICOLAS Hijuelas 1.853 30,6% 4.212 69,4% ESCUELA BASICA BENJAMIN MATTE LARRAIN Hijuelas 820 31,5% 1.782 68,5% LICEO MUNICIPAL LUIS LABORDA Hijuelas 1.780 31,2% 3.930 68,8% COLEGIO LORENZO BAEZA VEGA Isla de Pascua 2.194 55,6% 1.754 44,4% LICEO INSULAR BICENTENARIO ROBINSON CRUSOE Juan Fernández 315 58,2% 226 41,8% COLEGIO LEONARDO DA VINCI La Cruz 2.610 36,5% 4.533 63,5% ESCUELA MARIA ALONSO CHACON La Cruz 2.037 36,2% 3.597 63,8% LICEO TECNICO AGRICOLA OBISPO RAFAEL LIRA INFANTE La Cruz 974 37,6% 1.617 62,4% COLEGIO LUIS CRUZ MARTINEZ La Ligua 2.791 45,4% 3.361 54,6% COLEGIO SANTA MARIA DE LA LIGUA La Ligua 1.895 41,5% 2.671 58,5% ESCUELA GABRIELA MISTRAL La Ligua 2.694 39,2% 4.183 60,8% ESCUELA POZA VERDE La Ligua 437 37,4% 731 62,6% LICEO PULMAHUE La Ligua 2.962 39,6% 4.518 60,4% ESCUELA BASICA PICHICUY La Ligua 320 40,1% 479 59,9% ESCUELA BASICA LOS MOLLES La Ligua 306 42,0% 423 58,0% COLEGIO NACIONAL L1 Limache 1.428 44,4% 1.790 55,6% ESCUELA BASICA HEROES DE CHILE Limache 1.749 35,2% 3.221 64,8% ESCUELA BASICA LOS MAITENES Limache 650 33,4% 1.299 66,6% ESCUELA BASICA SUPERIOR MIXTA Nº 88 Limache 1.635 37,1% 2.771 62,9% ESCUELA BRASILIA Limache 2.245 37,1% 3.803 62,9% ESCUELA LIMACHITO Limache 992 36,7% 1.712 63,3% ESCUELA TENIENTE HERNAN MERINO CORREA Limache 2.582 35,5% 4.685 64,5% LICEO DE LIMACHE L1 Limache 1.851 35,4% 3.378 64,6% ESCUELA BASICA AGUSTIN EDWARDS L1 Llaillay 2.184 46,5% 2.514 53,5% ESCUELA BASICA AGUSTIN EDWARDS L2 Llaillay 1.714 46,3% 1.991 53,7% ESCUELA LAS PEÑAS Llaillay 840 38,9% 1.320 61,1% LICEO BICENTENARIO POLITECNICO LLAY LLAY Llaillay 3.759 44,7% 4.651 55,3% ESCUELA BASICA RIO BLANCO Los Andes 207 27,5% 545 72,5% ESCUELA ESPAÑA L1 Los Andes 1.860 39,8% 2.819 60,2% INSTITUTO CHACABUCO Los Andes 1.171 44,2% 1.477 55,8% LICEO BICENTENARIO TECNICO AMANCAY DE LOS ANDES Los Andes 2.207 35,4% 4.033 64,6% LICEO COMERCIAL DE LOS ANDES Los Andes 3.898 41,9% 5.399 58,1% LICEO MAXIMILIANO SALAS MARCHAN L1 Los Andes 1.765 38,2% 2.850 61,8% LICEO PARTICULAR MIXTO BASICA N°2 Los Andes 1.622 40,7% 2.368 59,3% LICEO POLITECNICO AMERICA Los Andes 1.936 40,4% 2.851 59,6% LICEO REPUBLICA ARGENTINA Los Andes 2.327 38,8% 3.675 61,2% LICEO SANTA CLARA (SEDE BRASIL) Los Andes 2.111 42,2% 2.888 57,8% COLEGIO EL MELON L1 Nogales 1.724 44,3% 2.169 55,7% COLEGIO EL MELON L2 Nogales 1.168 45,7% 1.389 54,3% ESCUELA BASICA LA PEÑA Nogales 192 36,0% 342 64,0% ESCUELA ULDA ARACENA GONZALEZ F-203 Nogales 2.154 39,0% 3.364 61,0% LICEO JUAN RUSQUE PORTAL Nogales 1.972 41,2% 2.815 58,8% COLEGIO IGNACIO CARRERA PINTO Olmué 1.568 35,5% 2.848 64,5% ESCUELA ATENAS Olmué 1.752 34,9% 3.268 65,1% ESCUELA QUEBRADA DE ALVARADO Olmué 300 36,6% 520 63,4% LICEO DE OLMUE Olmué 1.436 29,7% 3.393 70,3% ESCUELA INDEPENDENCIA Panquehue 329 35,9% 587 64,1% LICEO BICENTENARIO COLEGIO PANQUEHUE Panquehue 1.813 35,3% 3.330 64,7% ESCUELA BASICA PAPUDO Papudo 1.708 39,6% 2.609 60,4% ESCUELA RURAL PULLALLY Papudo 602 37,7% 994 62,3% LICEO CORDILLERA CHINCOLCO Petorca 870 46,4% 1.007 53,6% LICEO JOSE MANUEL BORGOÑO NUÑEZ Petorca 2.622 43,1% 3.458 56,9% COLEGIO GENERAL JOSE VELASQUEZ BORQUEZ L1 Puchuncaví 2.074 38,4% 3.324 61,6% COLEGIO SAN HERNALDO Puchuncaví 646 41,5% 910 58,5% ESCUELA BASICA MAITENCILLO Puchuncaví 467 33,0% 948 67,0% COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA Puchuncaví 1.276 46,3% 1.477 53,7% ESCUELA BASICA LA CHOCOTA Puchuncaví 1.049 53,4% 914 46,6% ESCUELA LA GREDA Puchuncaví 1.234 45,4% 1.486 54,6% COLEGIO MARIE POUSSEPIN Putaendo 2.237 40,6% 3.279 59,4% LICEO MANUEL MARIN FRITIS Putaendo 2.848 39,3% 4.395 60,7% COLEGIO ARAUCO Quillota 2.011 40,2% 2.990 59,8% COLEGIO CUMBRES DE BOCO Quillota 215 32,0% 457 68,0% COLEGIO DEPORTIVO SANTIAGO ESCUTI ORREGO Quillota 3.018 36,6% 5.227 63,4% COLEGIO GOBERNADOR CONCHA Y SALVATIERRA Quillota 1.379 37,9% 2.258 62,1% COLEGIO NUEVA ERA SIGLO XXI QUILLOTA Quillota 2.171 41,1% 3.106 58,9% COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO Quillota 2.090 35,8% 3.755 64,2% COLEGIO ROBERTO MATTA Quillota 1.561 33,2% 3.136 66,8% COLEGIO VALLE DE QUILLOTA Quillota 977 34,9% 1.826 65,1% ESCUELA BASICA LAS PATAGUAS Quillota 222 28,4% 561 71,6% ESCUELA DE NIÑAS CANADA Quillota 1.323 32,6% 2.730 67,4% ESCUELA NUESTRO MUNDO Quillota 1.970 36,4% 3.448 63,6% ESTADIO LUCIO FARIÑA FERNANDEZ L1 Quillota 2.693 39,8% 4.078 60,2% INSTITUTO RAFAEL ARIZTIA Quillota 1.268 39,9% 1.908 60,1% LICEO COMERCIAL DE QUILLOTA Quillota 2.074 38,0% 3.378 62,0% ESCUELA BASICA ABEL GUERRERO AGUIRRE Quillota 1.397 36,3% 2.456 63,7% COLEGIO GUARDIAMARINA GUILLERMO ZAÑARTU IRIGOYEN Quilpué 2.949 43,8% 3.777 56,2% COLEGIO LIAHONA Quilpué 1.314 45,7% 1.563 54,3% COLEGIO LOS LIBERTADORES L1 Quilpué 1.930 46,9% 2.188 53,1% COLEGIO LOS REYES Quilpué 1.981 45,6% 2.361 54,4% ESCUELA COMANDANTE ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA L1 Quilpué 1.620 44,6% 2.014 55,4% LICEO GASTRONOMIA Y TURISMO Quilpué 2.241 46,3% 2.597 53,7% ESCUELA DELFINA ALARCON HENRIQUEZ Quilpué 180 36,3% 316 63,7% ESCUELA LOS MOLLES Quilpué 182 28,7% 452 71,3% COLEGIO ACONCAGUA Quilpué 2.517 43,7% 3.237 56,3% COLEGIO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO L1 Quilpué 2.037 44,0% 2.590 56,0% COLEGIO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO L2 Quilpué 1.900 44,0% 2.414 56,0% COLEGIO ESPERANZA Quilpué 2.726 41,7% 3.819 58,3% COLEGIO FERNANDO DURAN VILLARREAL Quilpué 3.081 41,4% 4.369 58,6% COLEGIO FUNDADORES DE QUILPUE Quilpué 3.747 44,7% 4.643 55,3% COLEGIO JOSE MIGUEL INFANTE Quilpué 3.156 44,5% 3.943 55,5% COLEGIO LAS AMERICAS L1 Quilpué 1.223 44,7% 1.516 55,3% COLEGIO MANUEL BULNES PRIETO Quilpué 1.263 44,2% 1.596 55,8% COLEGIO PASIONISTAS DE QUILPUE L1 Quilpué 2.724 42,7% 3.652 57,3% COLEGIO SAINT-LAWRENCE Quilpué 1.363 44,3% 1.712 55,7% ESCUELA BASICA DARIO SALAS E-423 Quilpué 3.011 43,9% 3.855 56,1% ESCUELA THEODOR HEUSS Quilpué 1.378 42,9% 1.837 57,1% LICEO ARTISTICO GUILLERMO GRONEMEYER ZAMORANO Quilpué 3.149 43,3% 4.119 56,7% LICEO COMERCIAL ALEJANDRO LUBET VERGARA Quilpué 1.565 44,5% 1.955 55,5% LICEO POLITECNICO MARGA MARGA Quilpué 3.699 41,6% 5.183 58,4% COLEGIO ALONSO DE QUINTERO (SEDE BAQUEDANO) Quintero 1.028 42,1% 1.416 57,9% COLEGIO ALONSO DE QUINTERO (SEDE RITOQUE) Quintero 1.047 40,2% 1.555 59,8% COLEGIO DON ORIONE Quintero 2.580 41,6% 3.619 58,4% ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA Quintero 1.711 41,7% 2.397 58,3% LICEO POLITECNICO QUINTERO Quintero 2.839 42,9% 3.784 57,1% CENTRO DE FORMACION ACADEMICA PERFECTO DE LA FUENTE DEL VILLAR Rinconada 948 37,6% 1.572 62,4% GIMNASIO MUNICIPAL Rinconada 772 34,8% 1.448 65,2% LICEO PARROQUIAL TERESITA DE LOS ANDES Rinconada 1.521 36,2% 2.680 63,8% COLEGIO AGRICOLA CUNCUMEN GONZALO BARROS AMUNATEGUI San Antonio 196 20,9% 742 79,1% COLEGIO NUEVA PROVIDENCIA San Antonio 2.336 48,5% 2.479 51,5% ESCUELA BASICA CERRO PLACILLA San Antonio 4.947 53,8% 4.253 46,2% ESCUELA CRISTO DEL MAIPO San Antonio 1.687 53,1% 1.489 46,9% ESCUELA INDUSTRIAL SAN ANTONIO San Antonio 3.205 48,1% 3.457 51,9% ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS L1 San Antonio 2.533 49,0% 2.632 51,0% ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS L2 San Antonio 2.258 48,4% 2.412 51,6% ESCUELA PADRE ANDRE COINDRE San Antonio 1.471 45,0% 1.796 55,0% ESCUELA VILLA LAS DUNAS San Antonio 1.981 51,3% 1.879 48,7% GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDA San Antonio 1.614 48,9% 1.689 51,1% INSTITUTO BICENTENARIO JAVIERA CARRERA VERDUGO San Antonio 1.262 50,3% 1.249 49,7% INSTITUTO COMERCIAL MARITIMO PACIFICO SUR San Antonio 2.896 51,3% 2.754 48,7% INSTITUTO DEL PUERTO L1 San Antonio 2.813 53,1% 2.483 46,9% INSTITUTO DEL PUERTO L2 San Antonio 2.717 51,2% 2.587 48,8% LICEO GABRIELA MISTRAL San Antonio 1.752 51,7% 1.637 48,3% LICEO SANTA TERESITA DE LLOLLEO San Antonio 527 45,6% 629 54,4% ESCUELA RIO COLORADO San Esteban 278 41,6% 391 58,4% ESCUELA BASICA SILVIO ZENTENO VERGARA L1 San Esteban 1.156 38,3% 1.866 61,7% ESCUELA MIXTA LO CALVO San Esteban 310 34,3% 594 65,7% ESCUELA PABLO NERUDA San Esteban 1.199 30,2% 2.777 69,8% LICEO SAN ESTEBAN San Esteban 1.787 32,2% 3.771 67,8% COLEGIO PORTALIANO San Felipe 1.956 39,3% 3.026 60,7% COLEGIO SANTA JUANA DE ARCO San Felipe 1.627 42,1% 2.237 57,9% ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME (E-58) San Felipe 1.762 41,2% 2.514 58,8% ESCUELA CARMELA CARVAJAL DE PRAT San Felipe 704 36,4% 1.230 63,6% ESCUELA JOSE DE SAN MARTIN San Felipe 1.765 38,4% 2.829 61,6% ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ ERDOIZA San Felipe 1.454 38,6% 2.309 61,4% LICEO BICENTENARIO CORDILLERA DE SAN FELIPE San Felipe 2.483 41,8% 3.452 58,2% LICEO CORINA URBINA VILLANUEVA L1 San Felipe 2.052 39,5% 3.138 60,5% LICEO CORINA URBINA VILLANUEVA L2 San Felipe 1.505 39,7% 2.289 60,3% LICEO DR. ROBERTO HUMERES OYANEDER San Felipe 3.455 40,0% 5.179 60,0% LICEO PARTICULAR MIXTO SAN FELIPE San Felipe 2.129 38,1% 3.457 61,9% COLEGIO SANTA MARIA DE ACONCAGUA Santa María 1.749 31,4% 3.820 68,6% LICEO DARIO SALAS Santa María 1.699 31,4% 3.717 68,6% COLEGIO BICENTENARIO PEOPLE HELP PEOPLE Santo Domingo 2.722 32,7% 5.605 67,3% COLEGIO SANTO DOMINGO HELEN LEE LASSEN Santo Domingo 796 27,7% 2.073 72,3% COLEGIO LEONARDO MURIALDO Valparaíso 2.358 52,5% 2.136 47,5% COLEGIO ROBERTO BRAVO Valparaíso 2.321 48,6% 2.454 51,4% COLEGIO SALESIANOS VALPARAISO Valparaíso 1.561 51,2% 1.487 48,8% ESCUELA BASICA CIRUJANO VIDELA Valparaíso 1.361 49,3% 1.401 50,7% ESCUELA D-314 JOAQUIN EDWARDS BELLO Valparaíso 2.524 47,4% 2.796 52,6% ESCUELA HERNAN OLGUIN Valparaíso 1.717 56,6% 1.316 43,4% ESCUELA JUAN DE SAAVEDRA Valparaíso 1.312 53,7% 1.133 46,3% ESCUELA REPUBLICA DEL PARAGUAY Valparaíso 2.321 51,6% 2.178 48,4% ESCUELA REPUBLICA DEL URUGUAY Valparaíso 2.336 52,4% 2.119 47,6% INSTITUTO DE MATEMATICAS PUCV MALAQUIAS MORALES MUÑOZ Valparaíso 882 49,6% 896 50,4% LICEO COEDUCACIONAL LA IGUALDAD Valparaíso 3.350 51,5% 3.154 48,5% LICEO JUANA ROSS DE EDWARDS Valparaíso 2.973 50,4% 2.923 49,6% LICEO TECNICO PROFESIONAL BARON Valparaíso 1.772 52,5% 1.601 47,5% UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARIA EDIFICIO P Valparaíso 2.330 55,1% 1.898 44,9% UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP L1 Valparaíso 1.762 54,8% 1.452 45,2% CENTRO EDUCATIVO FLORIDA Valparaíso 2.085 51,2% 1.986 48,8% COLEGIO AGUSTIN EDWARDS Valparaíso 3.354 57,1% 2.521 42,9% COLEGIO ARTURO EDWARDS (SEDE CARRERA) Valparaíso 1.027 46,0% 1.205 54,0% COLEGIO CARLOS COUSIÑO L1 Valparaíso 2.321 46,6% 2.662 53,4% COLEGIO CARLOS COUSIÑO L2 Valparaíso 2.434 49,5% 2.485 50,5% COLEGIO INMACULADA CONCEPCION DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES Valparaíso 2.308 48,4% 2.464 51,6% COLEGIO PABLO NERUDA Valparaíso 1.722 52,5% 1.556 47,5% COLEGIO PEDRO MONTT C-100 L1 Valparaíso 2.423 50,7% 2.357 49,3% COLEGIO PEDRO MONTT C-100 L2 Valparaíso 2.427 50,3% 2.395 49,7% COLEGIO SAN DAMIAN DE MOLOKAI Valparaíso 1.922 55,4% 1.548 44,6% COLEGIO SEMINARIO SAN RAFAEL Valparaíso 3.750 49,7% 3.793 50,3% C.P. DE VALPARAISO Valparaíso 21 41,2% 30 58,8% ESCUELA BLAS CUEVAS RAMON ALLENDE D-307 Valparaíso 2.537 50,5% 2.488 49,5% ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA PUCV Valparaíso 1.773 46,2% 2.061 53,8% ESCUELA ELEUTERIO RAMIREZ Valparaíso 1.171 47,4% 1.297 52,6% ESCUELA ESPAÑA Valparaíso 1.653 49,1% 1.713 50,9% ESCUELA JUAN WACQUEZ MOURFIN Valparaíso 837 46,4% 968 53,6% ESCUELA SANTA ANA L1 Valparaíso 2.171 52,1% 1.997 47,9% ESCUELA SANTA ANA L2 Valparaíso 1.959 51,1% 1.871 48,9% LICEO BICENTENARIO VALPARAISO (B-29) L1 Valparaíso 2.483 57,1% 1.866 42,9% LICEO BICENTENARIO VALPARAISO (B-29) L2 Valparaíso 2.297 56,4% 1.774 43,6% LICEO EDUARDO DE LA BARRA Valparaíso 1.460 45,5% 1.752 54,5% LICEO MATILDE BRANDAU DE ROSS L1 Valparaíso 1.062 48,7% 1.120 51,3% LICEO TECNICO DE VALPARAISO L1 Valparaíso 1.138 46,1% 1.329 53,9% SCUOLA ITALIANA ARTURO DELL´ORO Valparaíso 3.352 48,5% 3.565 51,5% UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Valparaíso 1.762 49,8% 1.775 50,2% ESCUELA BASICA N°150 LAGUNA VERDE G-289 Valparaíso 1.518 51,8% 1.410 48,2% COLEGIO NUEVA ERA SIGLO XXI Valparaíso 3.193 44,1% 4.040 55,9% COLEGIO PUMAHUE Valparaíso 891 39,9% 1.344 60,1% COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO L1 Valparaíso 2.344 43,3% 3.069 56,7% COLEGIO UMBRAL DE CURAUMA Valparaíso 3.076 46,0% 3.612 54,0% CENTRO EDUCATIVO REINO DE SUECIA Valparaíso 1.183 48,0% 1.281 52,0% COLEGIO ALBERTO HURTADO SEGUNDO Valparaíso 3.230 48,7% 3.406 51,3% COLEGIO MARIA AUXILIADORA Valparaíso 1.711 44,1% 2.172 55,9% ESCUELA ESTADO DE ISRAEL Valparaíso 1.992 51,5% 1.874 48,5% ESCUELA REPUBLICA ARABE SIRIA Valparaíso 1.916 47,5% 2.119 52,5% FACULTAD DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE VALPARAISO Valparaíso 1.476 40,0% 2.210 60,0% INSTITUTO TECNICO PROFESIONAL MARITIMO VALPARAISO (2) L1 Valparaíso 1.918 48,2% 2.060 51,8% LICEO MARIA LUISA BOMBAL Valparaíso 1.438 49,2% 1.482 50,8% LICEO TECNOLOGICO ALFREDO NAZAR FERES Valparaíso 2.100 48,6% 2.222 51,4% COLEGIO ALTOMONTE L1 Villa Alemana 580 39,3% 896 60,7% COLEGIO CHAMPAGNAT L1 Villa Alemana 2.564 42,8% 3.420 57,2% COLEGIO CHARLES DARWIN Villa Alemana 2.241 43,4% 2.923 56,6% COLEGIO HISPANO Villa Alemana 2.798 46,2% 3.261 53,8% COLEGIO MANUEL MONTT Villa Alemana 1.791 39,9% 2.703 60,1% COLEGIO NACIONAL L1 Villa Alemana 2.029 41,6% 2.849 58,4% COLEGIO NACIONAL L2 Villa Alemana 1.996 41,1% 2.856 58,9% COLEGIO NUEVO MILENIO Villa Alemana 3.612 41,5% 5.098 58,5% COLEGIO SAN ANTONIO DE VILLA ALEMANA L1 Villa Alemana 2.571 43,9% 3.289 56,1% COLEGIO SAN ANTONIO DE VILLA ALEMANA L2 Villa Alemana 1.755 43,5% 2.278 56,5% ESCUELA BASICA CATALUNYA Villa Alemana 2.355 42,5% 3.191 57,5% ESCUELA LATINA INES GALLARDO ORELLANA Villa Alemana 2.691 39,4% 4.144 60,6% LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM (BASICA) Villa Alemana 3.403 41,7% 4.766 58,3% LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL MARY GRAHAM (MEDIA) L1 Villa Alemana 1.905 41,7% 2.665 58,3% LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL MARY GRAHAM (MEDIA) L2 Villa Alemana 1.946 43,3% 2.549 56,7% LICEO TECNOLOGICO VILLA ALEMANA L1 Villa Alemana 2.069 41,9% 2.864 58,1% SCUOLA ITALIANA GIROLAMO LONGHI VILLA ALEMANA Villa Alemana 1.299 42,0% 1.794 58,0% COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA L1 Viña del Mar 2.194 43,7% 2.830 56,3% COLEGIO INMACULADA DE LOURDES Viña del Mar 1.846 44,3% 2.325 55,7% COLEGIO SAGRADOS CORAZONES MONJAS FRANCESAS Viña del Mar 910 46,0% 1.067 54,0% COLEGIO WINTERHILL Viña del Mar 1.093 44,1% 1.388 55,9% ESCUELA BASICA REPUBLICA DEL ECUADOR L1 Viña del Mar 1.916 44,4% 2.400 55,6% ESCUELA LORD COCHRANE Viña del Mar 1.532 50,2% 1.520 49,8% ESCUELA PRESIDENTE JOSE MANUEL BALMACEDA Viña del Mar 1.033 45,8% 1.221 54,2% ESCUELA TEODORO LOWEY Viña del Mar 1.308 39,5% 2.002 60,5% ESCUELA VILLA MONTE L1 Viña del Mar 4.231 49,4% 4.330 50,6% LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA Viña del Mar 1.540 43,8% 1.977 56,2% UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR, SEDE RECREO Viña del Mar 2.090 44,9% 2.566 55,1% COLEGIO SEMINARIO SAN RAFAEL Viña del Mar 2.950 46,8% 3.354 53,2% DUOC UC, SEDE VIÑA DEL MAR Viña del Mar 2.686 47,8% 2.932 52,2% ESCUELA ESPECIAL JUANITA AGUIRRE CERDA Viña del Mar 1.970 47,1% 2.216 52,9% ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS Viña del Mar 2.435 49,0% 2.538 51,0% ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA Viña del Mar 3.457 50,5% 3.388 49,5% ESCUELA TECNICA PROFESIONAL DOCTOR OSCAR MARIN SOCIAS L1 Viña del Mar 3.036 48,0% 3.294 52,0% ESCUELA VIOLETA PARRA Viña del Mar 1.049 50,8% 1.014 49,2% LICEO A-33 GUILLERMO RIVERA COTAPOS Viña del Mar 1.179 48,2% 1.265 51,8% COLEGIO ANA MARIA JANER L1 Viña del Mar 2.336 45,1% 2.842 54,9% COLEGIO CASTELIANO Viña del Mar 564 46,9% 639 53,1% COLEGIO HISPANOAMERICANO VIÑA DEL MAR L1 Viña del Mar 1.496 43,0% 1.980 57,0% COLEGIO JUANITA FERNANDEZ L1 Viña del Mar 3.115 46,4% 3.602 53,6% COLEGIO MANANTIAL L1 Viña del Mar 1.150 46,9% 1.302 53,1% COLEGIO MIRAFLORES D-329 L1 Viña del Mar 1.523 45,1% 1.856 54,9% COLEGIO SAN IGNACIO (SEDE LUSITANIA) Viña del Mar 1.088 41,0% 1.563 59,0% COLEGIO SAN NICOLAS L1 Viña del Mar 2.498 48,6% 2.643 51,4% ESCUELA ARTURO PRAT CHACON Viña del Mar 2.189 45,9% 2.579 54,1% ESCUELA BASICA JOHN KENNEDY Viña del Mar 926 50,8% 897 49,2% ESCUELA BASICA SANTA JULIA D-334 Viña del Mar 4.105 47,9% 4.466 52,1% ESCUELA CANAL BEAGLE L1 Viña del Mar 1.002 41,7% 1.401 58,3% ESCUELA LOS PRINCIPES Viña del Mar 1.144 47,6% 1.258 52,4% ESCUELA PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE L1 Viña del Mar 977 43,1% 1.288 56,9% ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA Viña del Mar 2.384 47,4% 2.650 52,6% LICEO INDUSTRIAL DE VIÑA DEL MAR Viña del Mar 1.945 45,6% 2.321 54,4% LICEO SANTA TERESA DE LOS ANDES Viña del Mar 2.271 44,8% 2.793 55,2% PAN AMERICAN COLLEGE Viña del Mar 481 42,9% 641 57,1% SCUOLA ITALIANA ARTURO DELL´ ORO VIÑA DEL MAR Viña del Mar 1.264 43,6% 1.634 56,4% THE KINGSTOWN SCHOOL L1 Viña del Mar 1.522 42,3% 2.080 57,7% UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR, SEDE MIRAFLORES Viña del Mar 925 45,1% 1.126 54,9% UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, SEDE VIÑA DEL MAR Viña del Mar 847 45,7% 1.007 54,3% ALIANZA FRANCESA Viña del Mar 1.558 21,1% 5.829 78,9% THE MACKAY SCHOOL Viña del Mar 1.470 21,8% 5.282 78,2% C.E.I.A. LOS CASTAÑOS Viña del Mar 846 35,3% 1.549 64,7% COLEGIO ARABE Viña del Mar 920 33,4% 1.831 66,6% COLEGIO MARIA AUXILIADORA L1 Viña del Mar 2.809 41,8% 3.916 58,2% COLEGIO PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDA Viña del Mar 2.139 43,8% 2.749 56,2% COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA L1 Viña del Mar 2.399 38,2% 3.873 61,8% COLEGIO RUBEN CASTRO Viña del Mar 1.858 42,7% 2.496 57,3% CORPORACION DOCENTE SAINT DOMINIC L1 Viña del Mar 1.435 36,8% 2.469 63,2% ESCUELA BASICA D-318 UNESCO Viña del Mar 1.844 41,6% 2.585 58,4% ESCUELA BASICA HUMBERTO VILCHES ALZAMORA Viña del Mar 1.971 37,1% 3.341 62,9% FACULTAD DE FILOSOFIA Y EDUCACION PUCV, CAMPUS SAUSALITO Viña del Mar 1.106 42,8% 1.479 57,2% LICEO BICENTENARIO DE VIÑA DEL MAR L1 Viña del Mar 2.425 36,8% 4.164 63,2% LICEO JOSE FRANCISCO VERGARA L1 Viña del Mar 1.141 44,0% 1.454 56,0% LICEO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ L1 Viña del Mar 1.231 33,1% 2.490 66,9% LICEO PARROQUIAL SAN ANTONIO Viña del Mar 1.429 37,5% 2.384 62,5% SAINT PETER’S SCHOOL Viña del Mar 1.192 36,9% 2.040 63,1% UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, CAMPUS VIÑA DEL MAR Viña del Mar 1.545 40,6% 2.257 59,4% UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS L1 Viña del Mar 1.262 39,0% 1.977 61,0% VALPARAISO SPORTING Viña del Mar 1.035 40,8% 1.504 59,2% ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDO Zapallar 953 32,0% 2.022 68,0% LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR Zapallar 1.967 35,4% 3.587 64,6% COLEGIO BASICO DE CHEPICA Chépica 1.609 24,3% 5.008 75,7% LICEO FERMIN DEL REAL CASTILLO Chépica 1.415 23,3% 4.657 76,7% COMPLEJO EDUCACIONAL CHIMBARONGO Chimbarongo 1.907 27,1% 5.125 72,9% ESCUELA FERNANDO ARENAS ALMARZA Chimbarongo 1.792 29,3% 4.328 70,7% ESCUELA MUNICIPAL E-456 Chimbarongo 1.877 25,9% 5.364 74,1% ESCUELA MUNICIPAL LAS QUEZADAS F-413 Chimbarongo 490 28,1% 1.255 71,9% INTERNADO FEMENINO Chimbarongo 1.787 29,9% 4.181 70,1% COLEGIO JESUS ANDINO Codegua 1.920 32,9% 3.919 67,1% LICEO MUNICIPAL DE CODEGUA Codegua 1.664 34,2% 3.203 65,8% COLEGIO MUNICIPAL HUALLILEN Coinco 1.052 32,5% 2.189 67,5% LICEO MUNICIPAL LUIS GREGORIO VALENZUELA LAVIN Coinco 1.127 33,3% 2.258 66,7% CASINO PARQUE LOS TACOS Coltauco 1.321 32,8% 2.701 67,2% ESCUELA MUNICIPAL OSVALDO RUIZ GARCIA Coltauco 1.492 30,1% 3.468 69,9% LICEO BERTA ZAMORANO Coltauco 1.861 29,6% 4.436 70,4% ESCUELA LAURA MATUS MELENDEZ Doñihue 1.788 34,1% 3.449 65,9% LICEO CLAUDIO ARRAU Doñihue 2.386 35,8% 4.275 64,2% COLEGIO REPUBLICA DE CHILE Doñihue 987 38,4% 1.586 61,6% ESCUELA LO MIRANDA Doñihue 1.018 39,5% 1.559 60,5% ESCUELA ANTONIO TREDAN ARKO Graneros 3.079 39,3% 4.765 60,7% ESCUELA HERNAN OLGUIN MAYBE Graneros 1.786 37,7% 2.957 62,3% ESCUELA SIXTO MENDEZ PARADA Graneros 2.329 38,3% 3.751 61,7% LICEO MUNICIPAL MISAEL LOBOS MONROY Graneros 2.218 38,8% 3.500 61,2% ESCUELA PROFESORA MONICA SILVA GOMEZ La Estrella 1.222 34,8% 2.287 65,2% ESCUELA CONTRAMAESTRE CONSTANTINO MICALVI Las Cabras 1.296 28,8% 3.200 71,2% ESCUELA ROMILIO ARELLANO TRONCOSO Las Cabras 2.598 34,2% 4.993 65,8% LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA Las Cabras 2.351 31,8% 5.043 68,2% LICEO EL ROSARIO DE LITUECHE L1 Litueche 1.098 34,1% 2.125 65,9% LICEO EL ROSARIO DE LITUECHE L2 Litueche 1.055 34,2% 2.034 65,8% ESCUELA GALVARINO VALENZUELA MORAGA Lolol 928 25,7% 2.683 74,3% LICEO MUNICIPAL DE LOLOL Lolol 675 24,8% 2.045 75,2% COLEGIO BELLAVISTA Machalí 802 38,4% 1.288 61,6% COLEGIO GABRIELA MISTRAL Machalí 2.934 35,3% 5.380 64,7% COLEGIO JUAN TACHOIRE MOENA Machalí 1.232 33,9% 2.403 66,1% COLEGIO LOS LLANOS Machalí 1.889 36,9% 3.236 63,1% COLEGIO SANTA TERESA DE LOS ANDES Machalí 3.074 40,0% 4.618 60,0% LICEO MACHALI Machalí 1.900 35,8% 3.409 64,2% POLIDEPORTIVO Machalí 1.336 36,5% 2.324 63,5% ESCUELA ALCIDES REYES FRIAS L1 Malloa 1.621 27,9% 4.190 72,1% ESCUELA ALCIDES REYES FRIAS L2 Malloa 759 25,9% 2.176 74,1% ESCUELA MUNICIPAL DE PELEQUEN Malloa 777 27,7% 2.024 72,3% ESCUELA MUNICIPAL AMERICA Marchigue 999 31,3% 2.193 68,7% LICEO MUNICIPAL INSTITUTO CARDENAL CARO Marchigue 1.107 31,6% 2.394 68,4% LICEO ELVIRA SANCHEZ DE GARCES Mostazal 815 37,2% 1.377 62,8% COLEGIO ANDRES BELLO Mostazal 3.323 39,6% 5.073 60,4% ESCUELA GABRIELA MISTRAL Mostazal 3.129 38,1% 5.079 61,9% ESCUELA SAN FRANCISCO DE ASIS Mostazal 254 29,6% 603 70,4% COLEGIO BASICO CONSOLIDADO Nancagua 2.600 29,9% 6.093 70,1% ESCUELA MUNICIPAL DE CUNACO Nancagua 1.021 32,6% 2.109 67,4% GIMNASIO MUNICIPAL Nancagua 715 32,3% 1.501 67,7% COLEGIO MUNICIPAL DIVINA GABRIELA Navidad 1.458 40,6% 2.132 59,4% LICEO MUNICIPAL PABLO NERUDA Navidad 1.238 42,1% 1.706 57,9% ESCUELA MUNICIPAL DE GULTRO Olivar 1.015 30,6% 2.302 69,4% COLEGIO MARIA VILLALOBOS ARTEAGA Olivar 1.406 29,7% 3.330 70,3% LICEO TECNICO MUNICIPAL Olivar 993 28,8% 2.460 71,2% ESCUELA MUNICIPAL DE PALMILLA Palmilla 1.348 27,4% 3.566 72,6% RECINTO INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL Palmilla 1.456 29,2% 3.534 70,8% ESCUELA BASICA UNION DE MUJERES AMERICANAS Paredones 414 51,8% 386 48,3% ESCUELA BASICA MERCEDES URZUA DIAZ Paredones 779 33,4% 1.556 66,6% LICEO MIREYA CATALAN URZUA Paredones 650 29,9% 1.521 70,1% ESCUELA MUNICIPAL SAN PEDRO DE ALCANTARA Paredones 277 28,6% 691 71,4% COLEGIO BASICO VIOLETA PARRA Peralillo 1.417 29,9% 3.330 70,1% LICEO VICTOR JARA Peralillo 1.462 31,5% 3.182 68,5% ESCUELA ANTONIO DE ZUNIGA L1 Peumo 2.790 37,3% 4.687 62,7% ESCUELA JUAN VALDES ORTUZAR Peumo 334 33,1% 676 66,9% LICEO BUCHANAN DE LARRAIN Peumo 1.106 35,2% 2.032 64,8% CENTRO EDUCATIVO SIGLO XXI Pichidegua 879 30,4% 2.017 69,6% ESCUELA ENRIQUE SERRANO Pichidegua 1.838 28,6% 4.587 71,4% LICEO LATINOAMERICANO Pichidegua 1.679 27,2% 4.492 72,8% ESCUELA DIGNA CAMILO AGUILAR Pichilemu 2.052 36,8% 3.517 63,2% ESCUELA DIVINO MAESTRO Pichilemu 1.591 43,2% 2.088 56,8% LICEO AGUSTIN ROSS EDWARDS Pichilemu 2.296 36,6% 3.971 63,4% GIMNASIO MUNICIPAL Placilla 935 31,4% 2.045 68,6% LICEO SAN FRANCISCO DE PLACILLA Placilla 1.257 26,7% 3.459 73,3% ESCUELA MUNICIPAL DE PUMANQUE Pumanque 1.085 29,0% 2.656 71,0% ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ITALIA Quinta de Tilcoco 1.967 33,8% 3.848 66,2% LICEO REPUBLICA DE ITALIA Quinta de Tilcoco 1.791 32,8% 3.673 67,2% COLEGIO AURORA DE CHILE Rancagua 2.037 43,7% 2.623 56,3% COLEGIO ESPANA Rancagua 2.560 41,1% 3.662 58,9% COLEGIO JOSE ANTONIO MANSO DE VELASCO Rancagua 3.746 44,6% 4.646 55,4% COLEGIO LEONARDO DA VINCI Rancagua 2.281 40,2% 3.396 59,8% COLEGIO LIBERTADOR SIMON BOLIVAR Rancagua 1.579 33,5% 3.141 66,5% COLEGIO MUNICIPAL EDUARDO DE GEYTER Rancagua 3.050 35,9% 5.438 64,1% C.P. RANCAGUA Rancagua 43 32,6% 89 67,4% ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS L1 Rancagua 2.241 37,4% 3.758 62,6% ESCUELA MUNICIPAL EL COBRE Rancagua 3.921 43,5% 5.090 56,5% ESCUELA MUNICIPAL ISABEL RIQUELME Rancagua 2.164 38,9% 3.403 61,1% ESCUELA MUNICIPAL JEAN PIAGET Rancagua 1.661 38,0% 2.709 62,0% ESCUELA MUNICIPAL MARCELA PAZ Rancagua 2.734 38,5% 4.371 61,5% ESCUELA MUNICIPAL MOISES MUSSA Rancagua 2.215 39,6% 3.380 60,4% ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA Rancagua 1.918 35,7% 3.460 64,3% LICEO COMERCIAL DIEGO PORTALES L1 Rancagua 1.521 35,7% 2.735 64,3% LICEO COMERCIAL JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ Rancagua 3.685 41,6% 5.166 58,4% LICEO DE NIÑAS Rancagua 3.586 39,0% 5.600 61,0% LICEO INDUSTRIAL ERNESTO PINTO LAGARRIGUE Rancagua 3.737 41,7% 5.228 58,3% LICEO MUNICIPAL JOSE VICTORINO LASTARRIA Rancagua 3.755 39,6% 5.736 60,4% LICEO TECNICO DE RANCAGUA Rancagua 3.127 38,0% 5.099 62,0% COLEGIO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA Rancagua 1.855 36,5% 3.225 63,5% COLEGIO MANUEL RODRIGUEZ Rancagua 2.813 39,0% 4.405 61,0% COLEGIO MINERAL EL TENIENTE Rancagua 3.091 41,1% 4.426 58,9% COLEGIO PABLO GARRIDO VARGAS Rancagua 1.052 37,1% 1.782 62,9% COLEGIO SANTA FILOMENA Rancagua 2.732 38,0% 4.462 62,0% ESCUELA MUNICIPAL PATRICIO MEKIS Rancagua 2.429 38,6% 3.868 61,4% ESCUELA MUNICIPAL RENE SCHNEIDER CHEREAU Rancagua 2.539 39,3% 3.916 60,7% ESCUELA COLONIA ESMERALDA Rengo 335 29,0% 821 71,0% COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA Rengo 903 36,6% 1.563 63,4% COLEGIO EL NARANJAL Rengo 1.588 31,9% 3.385 68,1% COLEGIO LA PAZ Rengo 1.892 34,5% 3.589 65,5% COLEGIO LUIS GALDAMES Rengo 2.246 36,1% 3.980 63,9% ESCUELA FERNANDA AEDO FAUNDEZ Rengo 1.242 33,8% 2.436 66,2% ESCUELA VICENTE HUIDOBRO Rengo 1.310 37,9% 2.151 62,1% LICEO INDUSTRIAL DE RENGO Rengo 1.249 33,7% 2.459 66,3% LICEO LUIS URBINA FLORES Rengo 2.043 33,7% 4.015 66,3% LICEO ORIENTE Rengo 1.479 35,4% 2.698 64,6% COLEGIO MANUEL FRANCISCO CORREA Rengo 1.055 31,9% 2.248 68,1% ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA Requínoa 817 28,0% 2.096 72,0% ESCUELA BERTA SAAVEDRA SEGURA Requínoa 1.329 30,2% 3.075 69,8% ESCUELA CANADA Requínoa 965 26,6% 2.661 73,4% LICEO DE REQUINOA L1 Requínoa 2.004 29,1% 4.886 70,9% LICEO DE REQUINOA L2 Requínoa 1.038 27,9% 2.689 72,1% ESCUELA CONCENTRACION RURAL SERGIO VERDUGO HERRERA San Fernando 919 33,1% 1.858 66,9% COLEGIO GIUSEPPE BERTOLUZZI DE FELIP San Fernando 1.251 35,0% 2.320 65,0% COLEGIO HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE San Fernando 2.055 40,7% 2.999 59,3% ESCUELA BASICA ISABEL LA CATOLICA San Fernando 2.251 32,9% 4.601 67,1% ESCUELA HOGAR MARIA LUISA BOUCHON San Fernando 2.279 34,8% 4.269 65,2% ESCUELA JORGE MUNOZ SILVA San Fernando 1.509 33,0% 3.070 67,0% ESCUELA OLEGARIO LAZO BAEZA San Fernando 2.293 35,3% 4.207 64,7% ESCUELA WASHINGTON OMAR VENEGAS San Fernando 1.008 39,9% 1.517 60,1% INSTITUTO COMERCIAL ALBERTO VALENZUELA LLANOS San Fernando 2.118 33,2% 4.261 66,8% LICEO DE HOMBRES NEANDRO SCHILLING San Fernando 1.145 30,4% 2.621 69,6% LICEO DE NINAS EDUARDO CHARME San Fernando 1.027 30,1% 2.381 69,9% LICEO HERIBERTO SOTO SOTO San Fernando 1.645 37,9% 2.696 62,1% ESCUELA ESPECIAL DE SANTA CRUZ Santa Cruz 858 30,2% 1.987 69,8% ESCUELA MARIA ARAYA VALDES Santa Cruz 1.147 27,3% 3.057 72,7% ESCUELA MUNICIPAL DE PANIAHUE Santa Cruz 1.196 30,6% 2.712 69,4% ESCUELA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ Santa Cruz 1.284 26,4% 3.580 73,6% INSTITUTO POLITECNICO Santa Cruz 2.082 32,9% 4.252 67,1% LICEO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ Santa Cruz 1.985 29,0% 4.863 71,0% LICEO TECNICO PROFESIONAL EL TAMBO San Vicente 1.508 35,0% 2.805 65,0% ESCUELA CARMEN GALLEGOS DE ROBLES San Vicente 2.511 33,5% 4.984 66,5% ESCUELA ESPECIAL PAULA JARAQUEMADA San Vicente 1.495 36,5% 2.596 63,5% GIMNASIO MUNICIPAL San Vicente 1.738 36,9% 2.976 63,1% INSTITUTO SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA San Vicente 3.465 33,8% 6.781 66,2% LICEO IGNACIO CARRERA PINTO San Vicente 1.594 36,3% 2.801 63,7% ESCUELA MUNICIPAL ZUNIGA San Vicente 611 29,1% 1.486 70,9% COLEGIO BLANCO ENCALADA Cauquenes 1.049 20,4% 4.091 79,6% ESCUELA ANIBAL PINTO Cauquenes 1.130 20,7% 4.325 79,3% ESCUELA CLORINDO ALVEAR Cauquenes 118 17,6% 553 82,4% ESCUELA LOS CONQUISTADORES Cauquenes 206 21,0% 774 79,0% ESCUELA PORONGO Cauquenes 959 16,9% 4.730 83,1% LICEO BICENTENARIO DE CAUQUENES Cauquenes 852 17,0% 4.156 83,0% LICEO CLAUDINA URRUTIA DE LAVIN Cauquenes 986 16,8% 4.890 83,2% LICEO INMACULADA CONCEPCION Cauquenes 483 20,2% 1.908 79,8% ESCUELA PURISIMA CONCEPCION DE POCILLAS Cauquenes 75 10,8% 619 89,2% ESCUELA OCTAVIO PALMA PEREZ Cauquenes 68 10,9% 556 89,1% ESCUELA LOS HEROES Chanco 671 16,2% 3.469 83,8% LICEO FEDERICO ALBERT FAUPP Chanco 934 23,3% 3.077 76,7% ESCUELA BASICA DE COLBUN Colbún 1.322 24,2% 4.140 75,8% ESCUELA MAULE SUR Colbún 218 27,5% 574 72,5% ESCUELA PANIMAVIDA Colbún 280 28,5% 703 71,5% GIMNASIO MUNICIPAL Colbún 1.138 28,3% 2.880 71,7% LICEO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO Colbún 1.415 24,7% 4.308 75,3% COLEGIO BOSQUES DE GAIA Constitución 424 37,5% 708 62,5% COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO Constitución 1.462 28,9% 3.593 71,1% COLEGIO SANTIAGO ONEDERRA Constitución 920 29,0% 2.253 71,0% ESCUELA CERRO ALTO JOSE OPAZO DIAZ Constitución 684 24,1% 2.158 75,9% ESCUELA CHACARILLAS Constitución 856 29,3% 2.064 70,7% ESCUELA ENRIQUE DONN MULLER Constitución 819 25,0% 2.460 75,0% ESCUELA SUPERIOR NUEVA BILBAO Constitución 432 26,6% 1.193 73,4% INSTITUTO POLITECNICO SUPERIOR EGIDIO ROZ Constitución 918 26,0% 2.616 74,0% LICEO CONSTITUCION Constitución 1.475 28,6% 3.681 71,4% ESCUELA COSTA BLANCA Constitución 183 16,2% 950 83,8% LICEO RURAL PUTU Constitución 912 26,5% 2.524 73,5% LICEO POLIVALENTE ENRIQUE MAC IVER Constitución 348 19,6% 1.423 80,4% ESCUELA PEDRO ANTONIO GONZALEZ Curepto 1.216 33,6% 2.398 66,4% LICEO LUIS EDMUNDO CORREA ROJAS Curepto 927 32,4% 1.936 67,6% ESCUELA FRAY PEDRO ARMENGOL VALENZUELA Curepto 176 23,6% 570 76,4% ESCUELA ELENA ARMIJO MORALES Curepto 355 22,4% 1.228 77,6% COLEGIO DIEGO THOMPSON Curicó 1.588 38,0% 2.587 62,0% COLEGIO EL BOLDO Curicó 2.188 38,2% 3.535 61,8% COLEGIO LOS CONQUISTADORES Curicó 2.410 34,7% 4.542 65,3% COLEGIO POLITECNICO SAN JOSE Curicó 1.793 32,8% 3.678 67,2% COLEGIO POLIVALENTE JAPÓN Curicó 1.230 31,9% 2.625 68,1% COLEGIO VICHUQUEN Curicó 956 30,7% 2.161 69,3% ESCUELA ALESSANDRI Curicó 2.669 36,1% 4.719 63,9% ESCUELA ARGENTINA Curicó 1.006 35,6% 1.822 64,4% ESCUELA ERNESTO CASTRO ARELLANO Curicó 1.050 33,8% 2.053 66,2% ESCUELA ESPANA Curicó 1.049 33,6% 2.070 66,4% ESCUELA GRECIA Curicó 1.399 35,5% 2.542 64,5% ESCUELA REPUBLICA DE BRASIL Curicó 2.215 35,5% 4.025 64,5% ESCUELA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Curicó 2.563 36,1% 4.538 63,9% INSTITUTO INGLES Curicó 2.908 36,1% 5.158 63,9% INSTITUTO POLITECNICO SUPERIOR JUAN TERRI Curicó 1.809 37,6% 2.997 62,4% LICEO FERNANDO LAZCANO Curicó 2.226 38,2% 3.608 61,8% LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ DE CURICO Curicó 997 30,0% 2.321 70,0% LICEO ZAPALLAR Curicó 1.070 29,4% 2.573 70,6% UNIVERSIDAD CATOLICA SEDE CURICO Curicó 1.240 31,5% 2.696 68,5% ESCUELA DIEGO PORTALES P. Curicó 493 21,3% 1.827 78,8% ESCUELA INTERNADO POTRERO GRANDE Curicó 242 22,4% 836 77,6% ESCUELA REPUBLICA ESTADOS UNIDOS Curicó 1.414 24,5% 4.352 75,5% ESCUELA MARIA OLGA FIGUEROA LEYTON Curicó 1.629 26,1% 4.607 73,9% LICEO SAN IGNACIO Empedrado 763 19,3% 3.187 80,7% ESCUELA BARBA RUBIA Hualañé 262 27,5% 692 72,5% ESCUELA MONSENOR MANUEL LARRAIN ERRAZURIZ Hualañé 1.014 32,4% 2.113 67,6% LICEO HUALANE Hualañé 1.191 35,2% 2.196 64,8% ESCUELA LA HUERTA DE MATAQUITO Hualañé 349 30,1% 809 69,9% COLEGIO DOCTOR MANUEL AVILES INOSTROZA Licantén 429 33,2% 864 66,8% LICEO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA Licantén 1.583 33,3% 3.168 66,7% COLEGIO MARGOT LOYOLA PALACIOS Linares 1.028 28,5% 2.582 71,5% ESCUELA ALEJANDRO GIDI Linares 2.083 29,0% 5.112 71,0% ESCUELA GRACIELA LETELIER Linares 294 28,9% 722 71,1% ESCUELA JUAN MARTINEZ DE ROZAS Linares 573 31,5% 1.248 68,5% ESCUELA LAS HORNILLAS Linares 96 23,2% 318 76,8% ESCUELA LLANKANAO MANUEL FRANCISCO MEZA SECO Linares 225 34,1% 435 65,9% ESCUELA LUCILA GODOY Linares 809 36,2% 1.423 63,8% ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA Linares 1.177 28,7% 2.920 71,3% ESCUELA PRESIDENTE CARLOS IBANEZ DEL C. Linares 2.123 27,4% 5.622 72,6% ESCUELA RAMON BELMAR SALDIAS Linares 2.291 30,4% 5.244 69,6% ESCUELA SALOMON SALMAN DABUD Linares 860 26,1% 2.438 73,9% ESCUELA SAN ANTONIO Linares 137 21,7% 493 78,3% ESCUELA SANTA BARBARA Linares 803 30,6% 1.817 69,4% ESCUELA UNO ISABEL RIQUELME Linares 924 27,4% 2.449 72,6% INSTITUTO COMERCIAL Linares 905 25,0% 2.717 75,0% INSTITUTO LINARES Linares 1.195 25,6% 3.468 74,4% LICEO POLITECNICO DE LINARES Linares 1.748 28,1% 4.462 71,9% LICEO TECNICO PROFESIONAL DIEGO PORTALES Linares 2.125 29,9% 4.991 70,1% LICEO VALENTIN LETELIER Linares 1.415 30,1% 3.286 69,9% COLEGIO ABATE MOLINA Longaví 1.783 22,5% 6.144 77,5% ESCUELA FRANCISCO URRUTIA URRUTIA Longaví 190 16,3% 978 83,7% ESCUELA GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE Longaví 174 19,7% 711 80,3% ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ GONZALEZ Longaví 1.257 17,9% 5.760 82,1% LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA Longaví 1.335 18,1% 6.029 81,9% LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE Longaví 119 15,8% 634 84,2% ESCUELA RURAL DUAO Maule 537 19,8% 2.169 80,2% COLEGIO SANTO TOMAS DE TALCA Maule 2.069 34,8% 3.873 65,2% COLEGIO SUYAI Maule 1.193 25,2% 3.549 74,8% ESCUELA COLIN Maule 511 19,9% 2.057 80,1% ESCUELA MAULE Maule 1.542 26,4% 4.309 73,6% ESCUELA RURAL NUMPAY Maule 775 27,9% 1.998 72,1% ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA Molina 1.671 38,1% 2.717 61,9% LICEO JUAN AGUSTIN MORALES GONZALEZ Molina 1.386 37,9% 2.275 62,1% ESCUELA REINO DE DINAMARCA Molina 2.616 30,6% 5.931 69,4% ESCUELA SAN PEDRO DE MOLINA Molina 894 34,2% 1.717 65,8% LICEO BICENTENARIO DE MOLINA MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ Molina 1.929 30,9% 4.318 69,1% LICEO POLIVALENTE DE MOLINA Molina 2.669 31,2% 5.874 68,8% ESCUELA INTERNADO LAS PALMAS TRES ESQUINAS Molina 446 21,8% 1.604 78,2% ESCUELA ARRAU MENDEZ Parral 556 18,6% 2.440 81,4% ESCUELA JOSE MATTA CALLEJON Parral 497 26,7% 1.364 73,3% COLEGIO ALBERTO MOLINA CASTILLO Parral 547 22,0% 1.944 78,0% CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE ADULTOS Parral 862 23,4% 2.814 76,6% COLEGIO PABLO NERUDA Parral 850 21,6% 3.088 78,4% COLEGIO PROVIDENCIA Parral 1.271 25,7% 3.675 74,3% ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ MUNOZ Parral 1.635 23,7% 5.260 76,3% LICEO FEDERICO HEISE MARTI Parral 1.599 23,2% 5.283 76,8% GIMNASIO MUNICIPAL Pelarco 857 23,3% 2.821 76,7% LICEO DE PELARCO Pelarco 929 21,3% 3.437 78,7% ESCUELA GLADYS CANALES PAREDES Pelluhue 592 25,6% 1.721 74,4% LICEO PELLUHUE Pelluhue 1.103 23,2% 3.647 76,8% ESCUELA CORINTO Pencahue 133 22,7% 452 77,3% COMPLEJO EDUCACIONAL PENCAHUE Pencahue 1.707 22,8% 5.795 77,2% ESCUELA PADRE LUIS OLIVA NAVARRETE Pencahue 145 18,6% 634 81,4% ESCUELA RIVERA DEL MAULE Pencahue 80 19,3% 335 80,7% ESCUELA RAUCO Rauco 1.109 23,3% 3.650 76,7% GIMNASIO MUNICIPAL DE RAUCO Rauco 947 24,3% 2.944 75,7% LICEO POLIVALENTE DE RAUCO Rauco 121 24,1% 381 75,9% COLEGIO AJIAL Retiro 140 12,5% 983 87,5% COLEGIO POLIVALENTE LAS CAMELIAS Retiro 232 15,9% 1.230 84,1% ESCUELA COPIHUE Retiro 249 20,2% 983 79,8% ESCUELA GERTRUDIS ALARCON ARCE Retiro 85 13,5% 546 86,5% ESCUELA MANUEL MONTT Retiro 650 17,2% 3.132 82,8% ESCUELA SANTA DELFINA Retiro 62 15,3% 342 84,7% LICEO GUILLERMO MARIN LARRAIN Retiro 1.385 17,6% 6.500 82,4% ESCUELA BASICA JUAN LUIS SANFUENTES ANDONAEGUI Río Claro 159 23,1% 530 76,9% LICEO AGROINDUSTRIAL RIO CLARO Río Claro 1.620 23,6% 5.245 76,4% POLIDEPORTIVO Río Claro 858 21,9% 3.055 78,1% ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA Romeral 1.668 24,3% 5.197 75,7% LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA Romeral 1.561 25,8% 4.483 74,2% ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA MONSENOR ENRIQUE CORNEJO Sagrada Familia 1.513 27,2% 4.043 72,8% ESCUELA LA ISLA Sagrada Familia 307 31,9% 655 68,1% ESCUELA LO VALDIVIA Sagrada Familia 161 27,6% 423 72,4% LICEO POLIVALENTE SAGRADA FAMILIA Sagrada Familia 1.525 29,2% 3.704 70,8% ESCUELA VILLA PRAT Sagrada Familia 867 31,6% 1.880 68,4% COLEGIO CLEMENTINOS San Clemente 343 23,1% 1.143 76,9% ESCUELA ARTURO PRAT CHACON San Clemente 1.074 27,9% 2.772 72,1% ESCUELA AURORA San Clemente 472 18,2% 2.125 81,8% ESCUELA CORRALONES San Clemente 711 20,2% 2.808 79,8% ESCUELA DEIDAMIA PAREDES BELLO San Clemente 348 20,3% 1.369 79,7% ESCUELA LOS MONTES San Clemente 934 27,8% 2.426 72,2% ESCUELA PASO INTERNACIONAL PEHUENCHE San Clemente 1.543 26,0% 4.400 74,0% ESCUELA SAN CLEMENTE San Clemente 925 25,0% 2.773 75,0% LICEO SAN CLEMENTE ENTRE RIOS San Clemente 1.079 24,3% 3.369 75,7% POLIDERPORTIVO San Clemente 795 24,2% 2.484 75,8% ESCUELA MARIANO LATORRE San Javier 86 16,6% 433 83,4% ESCUELA JULIO MONTT SALAMANCA San Javier 252 18,1% 1.141 81,9% ESCUELA JORGE GONZALEZ BASTIAS San Javier 217 17,8% 1.003 82,2% ESCUELA BERNARDO OHIGGINS San Javier 424 20,2% 1.670 79,8% ESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDA San Javier 1.988 25,9% 5.702 74,1% ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA San Javier 153 22,9% 516 77,1% ESCUELA MANUEL DE SALAS San Javier 2.268 24,5% 6.994 75,5% GIMNASIO MUNICIPAL San Javier 1.676 23,5% 5.455 76,5% LICEO MANUEL MONTT San Javier 1.591 26,6% 4.398 73,4% ESCUELA PANGUE ARRIBA San Rafael 238 27,8% 617 72,2% ESCUELA SAN RAFAEL San Rafael 1.788 24,1% 5.641 75,9% COLEGIO LAS RASTRAS Talca 2.009 33,5% 3.981 66,5% COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI Talca 1.015 43,0% 1.345 57,0% CORPORACION EDUACIONAL COLEGIO INGLES DE TALCA Talca 1.520 33,1% 3.075 66,9% ESCUELA AURORA DE CHILE Talca 1.852 39,3% 2.858 60,7% ESCUELA BASICA Talca 3.105 36,7% 5.365 63,3% ESCUELA CARLOS SPANO Talca 2.455 36,7% 4.234 63,3% ESCUELA CARLOS TRUPP WANNER Talca 1.851 35,1% 3.430 64,9% ESCUELA EL EDEN Talca 2.335 39,4% 3.585 60,6% ESCUELA ESPERANZA Talca 2.205 34,3% 4.221 65,7% ESCUELA JOSE M. BALMACEDA Y FERNANDEZ Talca 2.637 41,4% 3.736 58,6% ESCUELA JUAN LUIS SANFUENTES Talca 2.473 33,3% 4.945 66,7% ESCUELA LA FLORIDA Talca 1.622 43,7% 2.091 56,3% ESCUELA PANGUILEMO EDITA GALLEGOS RODRIGUEZ Talca 156 27,9% 403 72,1% ESCUELA PROSPERIDAD Talca 3.045 35,6% 5.505 64,4% ESCUELA VILLA CULENAR Talca 2.722 38,3% 4.394 61,7% ESTADIO FISCAL Talca 1.370 38,9% 2.152 61,1% INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO ENRIQUE MALDONADO Talca 4.345 37,0% 7.398 63,0% LICEO ABATE MOLINA Talca 4.592 35,3% 8.413 64,7% LICEO CARLOS CONDELL Talca 2.828 35,8% 5.080 64,2% LICEO COMPLEJO EDUCACIONAL JAVIERA CARRERA Talca 4.109 32,3% 8.624 67,7% LICEO DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA Talca 3.820 35,2% 7.027 64,8% LICEO HECTOR PEREZ BIOTT Talca 1.243 34,1% 2.406 65,9% LICEO TECNICO AMELIA COURBIS Talca 1.507 35,3% 2.767 64,7% UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE Talca 2.747 35,7% 4.939 64,3% UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP Talca 1.554 39,5% 2.376 60,5% ESCUELA COMALLE Teno 157 23,4% 513 76,6% ESCUELA SUSANA MONTES VELASCO Teno 347 23,3% 1.145 76,7% ESCUELA TENO Teno 1.517 22,6% 5.188 77,4% ESCUELA TENO ANEXO Teno 1.415 27,1% 3.798 72,9% GIMNASIO MUNICIPAL Teno 1.073 26,2% 3.020 73,8% LICEO TENO Teno 1.099 21,9% 3.924 78,1% ESCUELA ENTRE AGUAS DE LLICO Vichuquén 551 30,6% 1.252 69,4% ESCUELA LAGO VICHUQUEN DE AQUELARRE Vichuquén 464 28,2% 1.182 71,8% LICEO NUEVO HORIZONTE Vichuquén 348 35,7% 627 64,3% ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ Villa Alegre 179 29,3% 432 70,7% ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA Villa Alegre 1.322 21,8% 4.751 78,2% LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA ARMANET Villa Alegre 1.231 21,8% 4.421 78,2% ANEXO LICEO JUAN DE DIOS PUGA Yerbas Buenas 580 22,2% 2.035 77,8% ESCUELA AGRICOLA MARTA MARTINEZ CRUZ Yerbas Buenas 586 20,2% 2.318 79,8% ESCUELA DE MAITENCILLO Yerbas Buenas 116 19,9% 468 80,1% LICEO JUAN DE DIOS PUGA Yerbas Buenas 1.130 20,3% 4.437 79,7% LICEO JUAN GOMEZ MILLAS Yerbas Buenas 417 15,8% 2.216 84,2% ESCUELA DE CONCENTRACION FRONTERIZA RALCO ALTO BIOBIO Alto Biobío 591 24,4% 1.832 75,6% ESCUELA PARTICULAR CAUÑICU Alto Biobío 539 39,7% 817 60,3% ESCUELA RALCO LEPOY Alto Biobío 133 17,8% 616 82,2% ESCUELA VOLCAN ANTUCO Antuco 181 31,4% 396 68,6% LICEO DOCTOR VICTOR RIOS RUIZ Antuco 764 25,2% 2.263 74,8% ESCUELA BASICA MARE NOSTRUM Arauco 1.160 28,6% 2.897 71,4% ESCUELA BASICA VICENTE MILLAN IRIARTE Arauco 583 25,2% 1.726 74,8% ESCUELA EDELMIRA VERGARA QUIÑONES Arauco 711 25,2% 2.111 74,8% LICEO BICENTENARIO SAN FELIPE DE ARAUCO Arauco 1.534 26,0% 4.377 74,0% LICEO SAN FRANCISCO DE ASIS Arauco 578 25,8% 1.663 74,2% LICEO POLITECNICO CARAMPANGUE Arauco 912 22,0% 3.239 78,0% ESCUELA BASICA SAN PEDRO DE LARAQUETE Arauco 914 27,7% 2.390 72,3% LICEO TECNICO FILIDOR GAETE MONSALVEZ Arauco 138 25,3% 407 74,7% ESCUELA JORGE IVAN VALENZUELA ZUNIGA Arauco 96 12,1% 697 87,9% ESCUELA VALLE RAMADILLAS Arauco 189 18,6% 829 81,4% ESCUELA BASICA BRISAS DEL MAR Arauco 73 11,6% 558 88,4% ANEXO ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO Cabrero 667 21,6% 2.419 78,4% ESCUELA ALTO CABRERO Cabrero 727 19,6% 2.974 80,4% ESCUELA BASICA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO Cabrero 1.024 21,4% 3.765 78,6% ESCUELA CHARRUA Cabrero 162 18,2% 730 81,8% LICEO POLIVALENTE MANUEL ARISTIDES ZAÑARTU ZAÑARTU Cabrero 860 17,8% 3.962 82,2% LICEO POLITECNICO GENERAL OSCAR BONILLA BRADANOV Cabrero 1.115 19,5% 4.598 80,5% ESCUELA ARTURO PRAT CHACON Cañete 1.016 20,9% 3.835 79,1% ESCUELA BASICA RENE ANDRADES TOLEDO Cañete 980 22,4% 3.393 77,6% ESCUELA LEONCIO ARANEDA FIGUEROA Cañete 1.216 21,4% 4.465 78,6% LICEO GABRIELA MISTRAL Cañete 1.497 23,8% 4.783 76,2% LICEO HUMANISTA CIENTIFICO JOSE DE LA CRUZ MIRANDA CORREA Cañete 906 21,2% 3.372 78,8% COLEGIO AURORA DE CHILE CHIGUAYANTE Chiguayante 2.815 42,6% 3.795 57,4% COLEGIO AURORA DE CHILE SUR Chiguayante 2.452 37,7% 4.052 62,3% COLEGIO CONCEPCION CHIGUAYANTE Chiguayante 634 22,3% 2.211 77,7% ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA LAULHERE Chiguayante 2.259 40,4% 3.339 59,6% ESCUELA BASICA JOHN FITZGERALD KENNEDY Chiguayante 1.976 38,4% 3.168 61,6% ESCUELA BASICA MANQUIMAVIDA Chiguayante 2.074 41,0% 2.984 59,0% ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA Chiguayante 2.606 36,5% 4.529 63,5% ESCUELA BELGICA Chiguayante 1.185 39,8% 1.791 60,2% ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS Y TORO Chiguayante 2.749 41,4% 3.889 58,6% INSTITUTO HUMANIDADES MONSEÑOR JOSE MANUEL SANTO ASCARZA Chiguayante 2.698 39,2% 4.180 60,8% LICEO CHIGUAYANTE Chiguayante 2.049 41,0% 2.945 59,0% COLEGIO ALMONDALE LOMAS Concepción 2.006 39,1% 3.123 60,9% COLEGIO INMACULADA CONCEPCION Concepción 2.551 35,9% 4.556 64,1% COLEGIO MARINA DE CHILE Concepción 2.531 42,0% 3.490 58,0% COLEGIO SANTA LUISA DE CONCEPCION Concepción 1.424 38,1% 2.315 61,9% COLEGIO SANTA SABINA Concepción 963 37,9% 1.576 62,1% ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS Concepción 2.198 39,1% 3.423 60,9% LICEO POLIVALENTE LORENZO ARENAS OLIVO Concepción 1.790 42,4% 2.433 57,6% LICEO REBECA MATTE BELLO Concepción 1.933 39,1% 3.007 60,9% LICEO TECNICO PROFESIONAL JORGE SANCHEZ UGARTE Concepción 2.409 39,2% 3.741 60,8% COLEGIO BICENTENARIO REPUBLICA DEL BRASIL Concepción 1.357 35,1% 2.513 64,9% COLEGIO BIOBIO Concepción 989 36,3% 1.735 63,7% COLEGIO CAMILO HENRIQUEZ Concepción 1.241 39,4% 1.906 60,6% COLEGIO CREACION CONCEPCION Concepción 3.620 42,9% 4.826 57,1% COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON Concepción 936 34,3% 1.795 65,7% COLEGIO LA PROVIDENCIA Concepción 2.300 42,0% 3.175 58,0% COLEGIO MADRES DOMINICAS CONCEPCION Concepción 2.296 37,2% 3.870 62,8% COLEGIO MARIA INMACULADA Concepción 1.830 40,1% 2.735 59,9% COLEGIO SALESIANO CONCEPCION Concepción 2.194 36,6% 3.799 63,4% COLEGIO SANTA EUFRASIA Concepción 1.666 47,4% 1.848 52,6% COLEGIO TECNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS Concepción 2.060 41,6% 2.889 58,4% COLEGIO VILLA NONGUEN Concepción 1.198 41,3% 1.704 58,7% C.P. DE CONCEPCION Concepción 49 53,8% 42 46,2% ESCUELA BASICA AGUA DE LA GLORIA Concepción 571 28,0% 1.470 72,0% ESCUELA PALESTINA DE PALOMARES Concepción 1.024 31,9% 2.189 68,1% INSTITUTO DE HUMANIDADES ALFREDO SILVA SANTIAGO Concepción 3.106 40,5% 4.571 59,5% LICEO COMERCIAL FEMENINO DE CONCEPCION Concepción 1.790 34,8% 3.352 65,2% LICEO DE NIÑAS Concepción 1.115 36,1% 1.970 63,9% LICEO DOMINGO SANTA MARIA Concepción 1.771 38,1% 2.876 61,9% LICEO EXPERIMENTAL LUCILA GOD

