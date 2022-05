Resultados de Dell superan estimaciones por fuerte crecimiento en computadores de oficina

Entornointeligente.com /

Dell Technologies informó ingresos trimestrales que superaron los pronósticos de los analistas debido a la fuerte demanda por computadores para oficinas y servicios de redes , una señal de que las empresas han estado actualizando sus sistemas a medida que los trabajadores regresan tras la pandemia. Las acciones de la compañía subían en las operaciones extendidas después del cierre de los mercados.

Las ventas de Dell aumentaron 16% a US$ 26.100 millones en el primer trimestre fiscal, que finalizó el 29 de abril, por sobre los US$ 25 mil millones que en promedio proyectaban los analistas, según datos de Bloomberg. Los ingresos fueron impulsados ​​por un alza de 22% en los computadores comerciales , uno de los productos de mayor recaudación de Dell, a US$ 12 mil millones.

Las ventas de servidores y redes, en tanto, crecieron 22% a US$ 5 mil millones, mientras que los ingresos por almacenamiento subieron 9% a US$ 4.200 millones.

Las ganancias, excluyendo algunos artículos, alcanzaron US$ 1,84 por acción, superando también las estimaciones de los expertos.

El codirector de operaciones, Jeff Clarke, destacó el buen desempeño en todas las unidades.

Desempeño de la industria Si bien Dell registró ganancias, los envíos de computadoras personales en toda la industria disminuyeron 6,8% en los primeros tres meses de 2022 en comparación con el mismo período del año anterior, según Gartner.

Sin embargo, gran parte de la baja se debió a la reducción de la demanda de Chromebooks utilizados por las escuelas , que experimentó un gran salto durante la pandemia.

Los envíos de PC comerciales crecieron en el trimestre impulsados ​​por el trabajo híbrido y el regreso a las oficinas, lo que creó la necesidad de nuevas máquinas de escritorio, dijo Gartner.

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

Entornointeligente.com