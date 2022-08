Resultado do Fies do 2º semestre é divulgado

Entornointeligente.com /

16/08/2022 00h02 Atualizado 16/08/2022

1 de 4 FIES — Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil FIES — Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Os resultados do Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) do 2º semestre estão sendo divulgados nesta terça-feira (16), no site do programa . O edital não especifica em que horário a lista de aprovados ficará disponível, mas nas redes sociais, alguns estudantes já divulgaram sua aprovação (veja imagens abaixo).

2 de 4 Estudante divulga aprovação no FIES — Foto: Twitter/Divulgação Estudante divulga aprovação no FIES — Foto: Twitter/Divulgação

Os alunos pré-selecionados devem acessar o mesmo endereço e complementar a inscrição até 19 de agosto.

3 de 4 Estudo divulga resultado do FIES. — Foto: Twitter/Reprodução Estudo divulga resultado do FIES. — Foto: Twitter/Reprodução

Quem não passar nesta primeira chamada concorrerá automaticamente a uma vaga na lista de espera, cuja convocação começará em 22 de agosto.

4 de 4 Estudante divulga aprovação no Fies do 2º semestre — Foto: Twitter/Reprodução Estudante divulga aprovação no Fies do 2º semestre — Foto: Twitter/Reprodução

O Fies é um programa de financiamento de mensalidades em instituições de ensino superior privadas, a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ).

Atenção: diferentemente do Prouni, o programa não oferece bolsas de estudos, e sim um «empréstimo». Depois de concluir a graduação, o candidato deverá quitar a dívida, em parcelas proporcionais à sua renda.

O que fazer depois de ser aprovado?

O candidato deve entrar novamente no site do Fies e complementar seus dados de inscrição até 19 de agosto.

Depois disso:

em até 5 dias, ir à instituição de ensino para apresentar a documentação exigida; em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil da visita à instituição de ensino, comparecer a um agente financeiro (como a Caixa Econômica Federal) para formalizar o contrato de financiamento.

Quem é prioridade?

Além da nota do Enem , o sistema do Fies também considera a seguinte ordem de prioridade ao selecionar os alunos aprovados:

I – Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e que nunca tenham se vinculado ao Fies .

II – Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, mas já tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil (com todas as dívidas pagas).

III – Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo Fies .

IV – Candidatos que já tenham concluído o ensino superior, por meio do Fies , com as dívidas pagas.

Quem ainda tiver débitos no programa não poderá se inscrever.

Calendário

Veja o calendário deste semestre:

Resultados (pré-selecionados): 16 de agosto Complementação das inscrições dos pré-selecionados: 17 a 19 de agosto Convocação da lista de espera: 22 de agosto a 22 de setembro

Abaixo, veja um vídeo sobre o que considerar antes de assinar o contrato do Fies :

7 perguntas para não cair em uma cilada no Fies

