Resuelven el enigma de por qué los huevos son de colores diferentes

Desde tonos de marrón y verde a matices de azul: ¿a qué se debe la gran variedad en los colores de los huevos de las aves?

El misterio ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo y los autores de un nuevo estudio aseguran tener la respuesta.

En el pasado se han manejado diferentes teorías para explicar la variación en los colores de los huevos.

Algunos científicos han apuntado a su importancia como camuflaje para escapar de predadores.

Otros han señalado que los colores pueden mitigar los efectos dañinos de la radiación ultravioleta en el ADN del embrión, o incluso ayudar a las aves a reconocer sus huevos.

Esos factores podrían ser relevantes, pero es otro el elemento que más influye en la variación de colores es la temperatura, de acuerdo al estudio.

Termoregulación ” Encontramos que los huevos en climas m ás fríos tienden a ser más oscuros y marrones. Y en las áreas más calientes cerca de la línea ecuatorial los huevos son más claros y más variados en color” , le dijo a BBC Mundo Daniel Hanley, profesor de Ecología y Evolución de la Universidad de Long Island en Nueva York y uno de los autores del estudio.

Para Hanley y sus colegas, un factor clave que explica el color de los huevos es la temperatura.

¿Por qué los huevos de las aves tienen formas tan distintas? Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El color está vinculado a la necesidad de termorregulación, que es clave para la supervivencia del embrión. La supervivencia del embrión dentro del huevo depende de que se mantenga en un rango limitado de temperatura y esas necesidades de termorregulación explican el papel clave de la pigmentación en los huevos.

Las aves que viven en hábitats fríos tienen huevos más oscuros, que se calientan más rápido que otros más claros.

Hanley descarta que el factor clave para determinar el color sea la radiación ultravioleta.

Y eso se debe a que los huevos oscuros serían más efectivos a la hora de bloquearla, pero los que las aves ponen en zonas de mayor radiación son de colores más claros.

Los científicos también verificaron que los huevos más oscuros efectivamente se calientan más rápido que los claros, y mantienen esa temperatura por más tiempo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Huevos de un mirlo americano (Turdus migratorius). Una explicación del color de los huevos manejada en el pasado es la necesidad de camuflaje. La respuesta “angustiante” al misterio de miles de bandas elásticas en una isla remota de Reino Unido La pequeña ave capaz de producir el canto más fuerte jamás registrado en la Tierra Colores variados Hanley y sus compañeros de investigación analizaron el color y claridad de un huevo por cada una de las 634 especies de diferentes regiones del planeta, incluyendo América Latina.

Y en base a esos datos realizaron un mapa de distribución que muestra, según los autores del estudio, que los huevos más oscuros son más comunes en regiones más frías.

Derechos de autor de la imagen Nature Daniel Hanley et al Image caption El mapa de distribución elaborado en base a 634 especies del planeta, incluyendo de América Latina, muestra que el color marrón más oscuro es más común en regiones frías. En zonas más calientes, en cambio, los colores no solo son más claros, sino más variados, con tonos que van desde el marrón al azul.

La mayor variabilidad de colores en regiones más cálidas puede deberse a que la necesidad de absorber calor es menor que en las regiones frías.

Y por ese motivo otros factores también entran en juego, como el riesgo de predadores.

“El aumento en la diversidad de animales y los climas calientes van mano a mano y con esto viene el tema de la depredación, mas animales en busca de comida poder sobrevivir”, señaló a BBC Mundo Indira Rojas, investigadora de la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Long Island y otra de las autoras del estudio.

“La depredación, en mi opinión, seria otro de los factores, además de la temperatura, que afectaría el color de la cáscara de huevos. En algunos estudios se ha sugerido que huevos con colores más oscuros como marrón sobreviven mejor a depredadores que los huevos con colores claros como verde o azul, ya sea porque el camuflaje es mejor y el depredador no puede localizar los huevos o por alguna otra razón”.

“Sin embargo, es importante entender que no solo un factor determina el color de la cáscara de huevos, es una combinación de diferentes factores”.

Cambio climático El estudio tiene implicaciones importantes ante el calentamiento global.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El aumento de temperatura por el calentamiento global podría tener un impacto negativo en aves en las que el color de los huevos está adaptado a climas particulares. “El cambio climático está amenazando a toda las formas de vida, y debido al aumento continuo de temperatura las aves del Ártico especialmente enfrentan numerosos desafíos”, señaló Hanley a BBC Mundo.

El científico expresó preocupación ante la posibilidad de que el aumento de la temperatura por el calentamiento global tenga un impacto negativo en aves en las que el color de los huevos está adaptado a climas particulares.

“Aves que en el pasado se han visto beneficiadas por tener huevos oscuros podrían enfrentar una gran presión para adaptarse y tener huevos más claros”, afirmó.

Importancia del estudio Mark Hauber, profesor del Departamento de Evolución, Ecología y Comportamiento de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, quien no participó en el estudio, remarcó a BBC Mundo la relevancia de los hallazgos.

“La importancia de este estudio es que hasta ahora pensábamos que factores bióticos como el camuflaje por los predadores, o la mímesis de aves como cucos parásitos (que ponen sus huevos en otros nidos) eran la principal causa de las variaciones en el color de los huevos”.

“Este estudio nos muestra que características climáticas y físicas (abióticas) juegan un papel fundamental en la evolución del color de los huevos en todas las especies de aves”.

Vanina Fiorini, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quien tampoco participó en el estudio, también ofreció a BBC Mundo su opinión sobre la investigación.

“La importancia de este trabajo radica en el hallazgo de la relación entre factores ambientales, como la temperatura, y ciertas características de las especies , en este caso, la coloración de sus huevos”.

“El sustento de las conclusiones se basa en que el patrón encontrado surge de un análisis filogénético (que tiene en cuenta las relaciones de parentesco o evolutivas entre las especies) donde están representadas especies a escala global”.

“Además, habilita una reflexión sobre cómo una característica fundamental en la vida de las aves, como es la incubación de los huevos, podría verse afectada cuando el ambiente al que se encuentran adaptadas cambia rápidamente, lo que podría ocurrir, por ejemplo, debido al cambio climático”.

