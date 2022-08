Restringen circulación de vehículos de carga pesada

Entornointeligente.com /

Redacción | LA PRENSA DE LARA.- Los vehículos de carga pesada ahora deberán tener en cuenta los horarios en los cuales no podrán circular por algunas vías en el territorio naciona l, esto debido a la regulación publicada en la Gaceta Oficial Número 42.425.

El artículo 1 de la gaceta advierte a todas las personas naturales o jurídicas, propietarios y conductores de vehículos dedicados al Transporte Terrestre de Carga que no podrán circular de lunes a viernes en los horarios comprendidos de 6 am a 9 am y de 5 pm a 7 pm por el área metropolitana de Caracas .

Esto incluye la a utopista regional del centro, Gran Mariscal de Ayacucho, Guatire, Guarenas, Distribuidor Metropolitano de Caracas-Petare, Carretera Panamericana y la autopista La Guaira avenida Sucre.

Asimismo los días, domingos y días festivos no laborables, los vehículos de carga pesada no podrán circular desde la 1 de la mañana, hasta la misma hora del día siguiente en las principales vías de todo el país según señala la ordenanza. Se excluyen las vías urbanas.

Autopista Regional del Centro, Caracas – Guarenas – Guatire Caucagua – El Guapo Barcelona – Puerto La Cruz – Cumaná – Carúpano, Barinas – Santa Bárbara – La Pedrera – Barinitas – Santo Domingo – Apartaderos – Mérida, Barquisimeto – Carora (vía autopista troncal 07), Barquisimeto – Acarigua – San Carlos – Valencia, Valencia – Puerto Cabello, Morón, San Felipe – Chivacoa, Valencia – El Palito (vía autopista troncal 01), Puerto Cabello – Tucacas – Coro – Mene Mauroa – Maracaibo, Carretera Panamericana en toda su extensión, Carora – El Venado – Santa Rita – Agua Viva- El Vigia – Palmarejo (Troncal 17), Ciudad Bolívar – Maripa – Caicara del Orinoco – Puerto Ayacucho, Ciudad Bolívar – Puerto Ordaz – Upata, Guasipati – El Callao- Tumeremo- El Dorado – KM 88 – Santa Elena de Uairén (troncal 10), Maturín – El Rosario – Mata Negra – Los Barrancos – Bolívar , Maturín – La Toscana- Jusepin – San Antonio – Caripe, Maturín – Miraflores – Caripito, Maturín – Punta de Mata – El Tejero, Puerto Cabello – El Palito – Morón – Coro (troncal 03), San Cristóbal – Guasdualito – San Fernando de Apure – Puerto Paez – Mérida – El Vigía – Santa Bárbara.

El Tramo Troncal que conforma la avenida Boyacá (Cota Mil) tiene la restricción las 24 horas del día y los 365 días del año para los carga pesada. Esto lo deberán cumplir los vehículos que tengan un peso bruto igual o mayor a tres mil 500 kilogramos. Habrá flexibilización con los que transporten alimentos , medicinas , materias primas , graneleros , entre muchos otros.

