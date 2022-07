Restrições russas à exportação de cereais ucranianos pode ter levado à revolta popular no Sri Lanka

Entornointeligente.com /

Anthony Blinken, secretário de Estado norte-americano, admitiu este domingo que as restrições da Rússia à exportação de cereais ucranianos podem ter contribuído para a situação de agitação civil no Sri Lanka.

«Vemos o impacto desta agressão russa a aparecer em todo o lado. Pode ter contribuído para a situação no Sri Lanka», disse Blinken numa conferência de imprensa em Banguecoque, citado pela agência francesa AFP.

Uma revolta popular eclodiu no Sri Lanka, no sábado, em protesto contra a falta de alimentos, combustível e medicamentos, de que resultou o afastamento do poder do Presidente da República e do primeiro-ministro.

Subscrever «Estamos preocupados com as implicações [da guerra na Ucrânia] em todo o mundo», disse Blinken, que chegou à capital tailandesa depois de ter participado numa reunião ministerial do G20 na ilha indonésia de Bali.

A reunião do grupo das economias mais desenvolvidas foi dedicada aos efeitos da guerra que a Rússia iniciou ao invadir a Ucrânia, em 24 de fevereiro, sobretudo nos mercados da energia e da alimentação.

A reunião de dois dias do G20 terminou sem uma declaração conjunta.

Blinke disse também que a guerra na Ucrânia teve um impacto na Tailândia, onde os preços dos fertilizantes dispararam.

«Isto é importante, especialmente num país agrícola dinâmico como a Tailândia, porque se não tivermos fertilizantes, sabemos que os rendimentos irão descer no próximo ano e os preços poderão subir», disse Blinken, segundo a agência norte-americana AP.

A revolta popular no Sri Lanka levou à fuga do presidente do país asiático, Gotabaya Rajapaksa, antes de o seu palácio em Colombo ter sido invadido por manifestantes.

Rajapaksa anunciou posteriormente que se irá demitir na quarta-feira.

A revolta levou também à demissão do primeiro-ministro, Ranil Wickremesinghe, cuja residência privada foi incendiada.

As principais forças políticas cingalesas concordaram que o presidente do Parlamento, Mahinda Yapa Abeywardene, assumirá interinamente a chefia do Estado até à eleição de um novo Presidente da República, no prazo de um mês.

Apesar da ajuda da Índia e de outros países, o Sri Lanka entrou em incumprimento em abril, ao falhar o pagamento da sua dívida externa de 51.000 milhões de dólares (mais de 50.000 milhões de euros, ao câmbio atual).

O Governo pediu ajuda ao Fundo Monetário Internacional (FMI), mas Wickremesinghe admitiu recentemente que as negociações eram complexas porque o Sri Lanka é agora um Estado falido.

