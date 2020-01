Restricciones a la prensa marcan el juicio político contra Trump

Entornointeligente.com /

El juicio que se adelanta en el Senado de EE. UU . contra el presidente Donald Trump ha estado marcado por un detalle que tiene incómodo a más de uno: las duras restricciones que se han impuesto a los medios de comunicación y que incluyen el control absoluto de las imágenes de televisión y la ubicación de periodistas en zonas muy alejadas de la plenaria donde no cuentan con acceso directo a los legisladores.

(Le puede interesar: ‘No destituir a Trump sería dar un paso hacia la tiranía’: Demócratas )

Tanto así que medios como The Washington Post, CNN y The New York Times han recurrido a imágenes hechas por un artista contratado para poder capturar instantes que las cámaras no muestran. Entre ellas, la del senador Ron Paul haciendo crucigramas; las de algunos que se han quedado dormidos en las presentaciones; o las del hemiciclo vacío, pese a que en las reglas aprobadas para el juicio se les pidió a los legisladores estar en sus asientos.

​

Los controles, establecidos por el líder de los republicanos en la Cámara Alta, Mitch McConnell, provocaron la protesta de periodistas y grupos que los representan, pues van en contra de las reglas que por lo general rigen el cubrimiento periodístico del Capitolio.

Si bien hay zonas del Congreso en las que no se permite el ingreso de medios, los reporteros por lo general tienen acceso a los corredores por donde pasan los congresistas. Pero para el juicio se optó por acordonarlos en dos corrales de donde no se puede salir sin un escolta . Y en el interior de la plenaria solo se permitió una cámara, la oficial del Senado, que distribuye la señal al resto de cadenas.

Mitch McConnell, líder republicano del Senado.

Foto: AFP

“Cualquier esfuerzo para acordonar periodistas solo puede ser visto como una movida para limitar el escrutinio público de los procedimientos (…)”, dijo el Comité Ejecutivo de Corresponsales Periódicos en una carta enviada a McConnell. Varios legisladores de ambos partidos también han protestado.

Según Margaret Sullivan, columnista sobre medios en el Post, no hay duda de que las restricciones son obra de un McConnell que quiere proteger a Trump procurando que el juicio sea lo más “aburrido y pálido posible” .

Pero de acuerdo con fuentes en el Senado, el objetivo de las restricciones no es otro que mantener la seguridad de los congresistas y darles un espacio para que puedan reflexionar sin el acoso constante de la prensa.

Cualquier esfuerzo para acordonar periodistas solo puede ser visto como una movida para limitar el escrutinio público de los procedimientos

FACEBOOK TWITTER Este jueves, los demócratas de la Cámara de Representantes continuaron exponiendo ante el Senado la evidencia que recopilaron contra Trump y que los llevó a aprobar dos artículos de destitución en su contra.

En su segundo día de presentaciones, hicieron énfasis en el primero de los cargos, abuso de poder, y cómo las acciones de Trump son una clara violación a la Constitución nacional y se elevan al estándar definido en la misma como causales de destitución.

Este viernes será el último día que tendrán los demócratas para defender sus argumentos, y lo dedicarán a cómo Trump obstruyó la investigación del Congreso y qué normas específicas quebrantó al hacerlo. El sábado será el primero de los tres días que tendrán los abogados de Trump para demostrar su inocencia.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

Descarga la app El Tiempo Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias.

Conócela acá

LINK ORIGINAL: El Tiempo de Colombia

Entornointeligente.com