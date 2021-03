Restaurante Cervantes anuncia o fechamento por tempo indeterminado em Copacabana

Entornointeligente.com / RIO — Um dos bares e restaurantes mais tradicionais da cidade do Rio de Janeiro fechará temporariamente as portas. Nesta terça-feira, dia 30, o Cervantes anunciou que vai interromper os serviços do estabelecimento de Copacabana, onde mantém suas atividades desde 1955, ou seja, 65 anos. Em uma publicação no perfil oficial no Instagram, os administradores informam que o Cervantes da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, segue em funcionamento. Nesta semana, o esquema está apenas para entregas, já que bares e restaurantes estão proibidos de receber clientes até o próximo domingo, dia 4 de abril, devido às medidas restritivas impostas pelo prefeito Eduardo Paes no combate à Covid-19.

“Caros amigos e clientes do Cervantes Copacabana. Hoje é um dia em que dizemos: até breve. Com o início das restrições de acesso aos restaurantes, iremos, temporariamente, interromper nossos serviços no Cervantes em Copacabana. Continuamos atendendo com o mesmo zelo no Cervantes da Barra. Tão logo possível retornaremos às atividades. Agradecemos o carinho e presença de nossos clientes, que sempre nos prestigiaram ao longo desses mais de 65 anos de história. Até breve, e aquele abraço. Equipe Cervantes Copacabana – desde 1955. Patrimônio Cultural Carioca e no coração dos cariocas”, disse a nota do estabelecimento.

Publicação do Restaurante Cervantes sobre o fechamento temporário Foto: Reprodução Localizado na Avenida Prado Júnior, 335, o Bar e Restaurante Cervantes de Copacabana foi inaugurado em 30 de julho de 1955, o primeiro do grupo. Os donos escolheram o local por ser muito movimentado pelo comércio da região. Nos anos seguintes, com o surgimento do Teatro Villa Lobos e do Canecão, os frequentadores destes locais passaram a procurar o restaurante como opção após um show ou peça de teatro.

Desde então, o Cervantes se transformou em um estabelecimento de referência para a boemia. Um dos carros-chefes do restaurante é um farto sanduíche de pernil com abacaxi no pão francês. O estabelecimento nunca fechava. Ficava aberto de domingo a segunda, das 12h às 2h. No restante da semana, o bar fechava por volta de 4h, um alívio para quem queria matar a fome na madrugada.

Famoso sanduíche de pernil com abacaxi do Bar e Restaurante Cervantes Foto: Leo Martins / O Globo – 25.09.2019 Em 2005, no mesmo ano em que comemorava 50 anos de História, o Cervantes abriu a sua segunda casa na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas. Localizado em frente ao Bosque da Barra, o restaurante possui dois ambientes distintos: um salão climatizado e um espaço ao ar livre ‒ com mesinhas sob toldos. Desde a abertura, o Cervantes da Avenida das Américas vem se destacando pelo serviço de chopes claros da Brahma e happy hours com drinques especiais.

