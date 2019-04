Restaurante Artesão Bistrô é uma oficina de comida para sabores tradicionais – Restaurantes – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / Onde antes estava localizada uma oficina, agora existe um espaço que permite viajar ao mundo da antiga manufatura enquanto saboreia a tradição portuguesa. Situado na rua Mouzinho da Silveira, entre a estação de São Bento e a Ribeira do Porto, o Artesão Bistrô é um novo restaurante que homenageia os antigos artesãos que, em tempos, laboravam naquela rua. Ao mesmo tempo, o espaço idealizado pelo chef João Lima é o lugar perfeito para sentir o sabor da comida feita pelos nossos avós. “Quero que as pessoas vivam uma experiência e possam sentir o sabor da comida tradicional portuguesa, de uma forma moderna, mas no patamar onde ela merece estar”, conta-nos o chef, de 29 anos, natural de Vizela e já com um vasto currículo. Quanto à ementa, pode optar pelo salmonete dos Açores e lula pontilha para viajar até ao mar ou, então, pela alheira com ovo a baixa temperatura, broa de milho frita e carnes fumadas numa explosão de sabores transmontanos. O tradicional cabrito com favas, cenoura e abóbora japonesa é uma aposta garantida para quem o escolher. Os vinhos, cerveja espumante ou gin são boas opções para acompanhar estes sabores. Ficha ARTESÃO BISTRÔ Rua Mouzinho da Silveira, 218, Porto Telefone 910 518 940 Preço médio 45 euros para duas pessoas (aproximadamente) Horário 12h00 – 15h00/19h00 – 23h00; Fecha à segunda Cartões Sim Fumadores NãoLINK ORIGINAL: Correio da manha

Entornointeligente.com