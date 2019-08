Restauran un video en color de Disneylandia cuando acababa de ser inaugurado

Entornointeligente.com /

Este video de un día normal en Disneyland data de hace 60 años y muestra la magia del primer parque de diversiones de Waltt Disney.

Disneyland se abrió en Anaheim, California, en 1955 . Hace unos días atrás. En ese momento no era muy común que las personas llevaran cámaras de video a sus salidas familiares (no eran baratas ni portátiles en absoluto). Obviamente todavía no había teléfonos inteligentes. Es por todo esto que ver cómo era la tierra de Disney en ese momento en un día normal atrae tanta atención. Más porque es color.

Disneyland en todo su esplendor De hecho, este fue el primer parque de diversiones de Walt Disney, por lo que no es nada. El video fue grabado entre 1 955 y 1956. Se estima que fue en enero 56 debido a la falta de decoraciones navideñas en el parque. Además, los barcos al comienzo de la atracción Frontierland se introdujeron en el 55 de diciembre, mientras que el tren final (Casey Jr.) todavía no tenía decoraciones de Storybook Land, que se anunciaron en febrero 56. Esto pone el video muy específicamente en enero o los primeros días de febrero.

Fue Steven Roberts quien subió esta gema a YouTube. Se dedica a digitalizar películas antiguas para compartir en la plataforma. El video pertenece a un amigo suyo, cuyo padre, Sherman Carter, lo filmó cuando llevó a toda su familia a Disney.

