Restano in lockdown 21 milioni di abitanti a Chengdu

ROMA. – La Cina non molla sulla sua política «Zero Covid», anche a rischio di mettere in difficoltà la sua economia. E oggi ha deciso di prolungare a tempo «indeterminato» il lockdown per i 21 milioni di abitanti di Chengdu, la metropoli capoluogo del Sichuan sede di un’importante fabbrica che fornisce sia Apple Foxconn, azienda che produce iPad e MacBook, sia Jabil che si occupa della produzione dei Mac Book.

Il blocco, il maggiore per estensione dopo quello di Shanghai dei mesi scorsi che colpì 26 milioni di abitanti, arriva dopo la segnalazione di circa 350 nuovi contagi (erano 157 quando il primo settembre si decise la misura che sarebbe dovuta scadere oggi).

E arriva mentre nel Paese ci sono altri 65 milioni di persone in semi-lockdown, a due mesi e mezzo dal XX Congresso del Partito comunista che conferirà al presidente Xi Jinping – che della battaglia al Covid ha fatto un suo cavallo di battaglia – un inedito terzo mandato da segretario generale del Pcc.

Chengdu rappresenta circa l’1,7% del Pil della Cina, grazie a un solido tessuto industriale in cui figurano impianti di Toyota, Volkswagen, Intel e Foxconn, il più grande assemblatore mondiale per conto terzi di elettronica, inclusi gli iPhone e gli iPad di Apple. Allo stesso tempo, il capoluogo del Sichuan è anche una popolare destinazione turistica, famosa per i panda giganti.

In base alle indicazioni fornite, i residenti di Chengdu dovranno rimanere a casa a tempo indeterminato tranne che in caso di situazioni eccezionali, segnalando anche che una sola persona per nucleo familiare potrà uscire su base quotidiana per l’acquisto di beni essenziali.

Le aziende industriali impegnate in importanti attività manifatturiere potranno continuare a lavorare con il meccanismo del circuito chiuso ma la svedese Volvo ha già annunciato la chiusura temporanea del suo stabilimento.

