Ressaca atinge orla da Zona Sul do Rio, e ondas chegam ao calçadão

13/06/2022 07h01 Atualizado 13/06/2022

Rio amanhece com frio e ressaca

A ressaca atingiu a orla da Zona Sul do Rio na madrugada desta segunda-feira (13). A água e a areia tomaram as pistas na Praia do Leblon (veja acima) .

A Marinha emitiu um alerta sobre a ocorrência de ondas de 2,5 metros a 3 metros no domingo (12). O aviso de ressaca está previsto para durar até 9h de terça (14).

Mesmo com a ressaca e o frio, um grupo fazia exercícios no calçadão da Praia de Copacabana desde as 5h.

Entre as recomendações de segurança da Marinha estão:

Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca; Evitar a prática de esportes no mar; Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca; Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros; Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca; Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia; Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Tempo

De acordo com o Climatempo, devem ocorrer pancadas de chuva fraca e chuvisco em pontos isolados do Grande Rio devido aos ventos úmidos que sopram do oceano para o continente.

A temperatura segue em diminuição devido a massa de ar frio sobre o Região Sul, a temperatura máxima prevista é de 22°C na capital.

