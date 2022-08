«Respeto por atribuciones» y «transversalidad»: Las posturas del oficialismo ante posible cambio de gabinete

Entornointeligente.com /

Este lunes se concretó en La Moneda un nuevo comité político entre ministros y los representantes de las coaliciones del Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. Tras culminar el encuentro, los presidentes del PS, PPD y Acción Humanista abordaron su posición ente un eventual cambio del gabinete, post 4 de septiembre.

Ante la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, las especulaciones sobre que el Mandatario Gabriel Boric realice un reestructuramiento de los ministros -una vez que se conozcan los resultados del Plebiscito de salida-, son cada vez más fuertes y desde la misma Moneda han señalado que el Jefe de Estado se encuentra barajando sus opciones.

Frente a ello, la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, abordó este domingo los cambios que podrían concretarse al interior del Ejecutivo después del Plebiscito, haciendo alusión a una eventual presencia de la tienda en el gabinete. «Para nosotros sería un aporte que alguien de nuestras filas estuviera en el comité político», fueron sus palabras en conversación con Tolerancia Cero.

Ante aquellas declaraciones, y tras participar en el comité político de este lunes, Natalia Piergentili fue consultada por su posición frente a los cambios al interior del Ejecutivo, señalando que aún no es el «momento de tener esta conversación, más allá de que yo expresé el deseo de tener algún militante de nuestras filas dentro del comité político».

«Aquí no estamos hablando de cómo se ocupan los espacios, estamos hablando de cómo las dos coaliciones comparten la toma de decisiones para los temas complejos que vienen y tan trascendentales», aseveró. Adicionalmente, la representante del PPD insistió en que es facultad del Presidente decidir la continuidad y la conformación de su gabinete, sin embargo, reafirmó su posición de estar dispuestos a colaborar, en caso de ser requeridos.

«El Presidente es quien evalúa a sus ministros, nosotros respaldamos la acción del Gobierno y que estamos a disposición del Presidente si es que él busca una renovación en sus cuadros , pero es sólo algo que él debe definir y solo tiene que ver con las competencias presidenciales», destacó.

«A mí no me corresponde hacer evaluaciones de la gestión de los ministros, no es el rol de un presidente de un partido. Sí puedo decir, tal como le hemos expresado al Presidente, nuestro partido está para seguir colaborando en los espacios que él crea que vamos a ser mayor aporte , aquí no voy a hacer un juicio o poner nota a los ministros, y creo que además es poco decoroso», zanjó.

Características de los posibles nuevos ministros

Con un énfasis en la «transversalidad» , la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también señaló que la tienda está dispuesta a colaborar con el Presidente, sea cual sea su decisión tras los resultados del Plebiscito de salida. No obstante, fue mas tajante al comentar que el gabinete necesita de nuevas características.

«Esa es una evaluación que debe hacer el Presidente. Nosotros vamos a estar siempre disponibles para aquello, pero creo que no debe ser motivos de comentarios públicos. Más bien, todos los ajustes se harán como corresponde, de acuerdo a lo que el Presidente considere en conversaciones privadas», acotó.

Pese a ello, Vodanovic fue clara al asegurar que » el Presidente debe ponderar un nuevo escenario político que se abre el 5 de septiembre, porque en cualquiera de los dos escenarios posibles, por supuesto que nosotros estamos trabajando y que queremos que gane el Apruebo y ese es el principal escenario en que estamos pensando: implementación de nueva Constitución, reforma de esta nueva Constitución y todas las leyes que hay que trabajar e implementar en este periodo».

«Por lo tanto, las personas que integren el gabinete de este segundo periodo tiene que tener una cierta transversalidad, características personales que hagan posible iniciar un nuevo ciclo político marcado mucho más por el diálogo y por el encuentro, que composiciones divergente», sostuvo.

Llamado al respeto por las atribuciones del Presidente

Finalmente, el diputado Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista hizo un llamado a ser «respetuosos» con las atribuciones que tiene el Mandatario Gabriel Boric, ante un eventual cambio de gabinete. Sin embargo, reconoció que sería de su «gusto» que algún miembro del partido en formación pueda ser parte del comité político.

«Creo que tenemos que ser muy respetuosos de las atribuciones del Presidente de la República. Creo que el Presidente tiene un buen gabinete, acá ha habido críticas por un lado, y por otro lado, pero si revisamos han sido meses muy intensos, en que se han sorteado de buena manera muchas dificultades y es el Presidente el que debe tomar las decisiones», mencionó.

«Las personas que integren el gabinete de este segundo periodo tiene que tener una cierta transversalidad, características personales que hagan posible iniciar un nuevo ciclo político marcado mucho más por el diálogo y por el encuentro, que composiciones divergente». Paulina Vodanovic, presidenta del PS En ese sentido, el parlamentario criticó las especulaciones que han surgido por los eventuales cambios al interior del Ejecutivo y señaló no estar «de acuerdo con tener un festival de propuestas e ideas, que si entra uno u sale otro, este no es un equipo de fútbol, no es un equipo con un entrenador. Es un Presidente de la República que tiene las atribuciones necesarias para tomar las decisiones y nosotros al menos, desde Acción Humanista, vamos a apoyar las decisiones que él tome».

«Por supuesto que ha habido problemas en el gabinete y creo que el Presidente lo tiene muy claro y ha dado señales de que va a evaluar un cambio después del Plebiscito, y también a nosotros como Acción Humanista, ahora que ya estamos legalizándonos como partido, nos gustaría mucho poder tener una presencia en el gabinete y eso es legítimo», reconoció.

Lo anterior fue justificado por Tomás Hirsch al asegurar que estar en el comité político es «lo quiere cualquier partido que quiere aportar y participar con sus mejores personas en un equipo que está llevando adelante el programa de Gobierno».

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com