Resorts ‘todo incluido’, la apuesta para disfrutar unas vacaciones de ensueño

En 2004 deciden redirigir su negocio hacia el segmento de lujo del mercado mundial del turismo. Cedida Vacaciones o escapada libre de estrés, ansiedad o incertidumbre es lo que hoy buscan los viajeros, dos años después del comienzo de la pandemia –que aún no ha acabado–, pero gracias a la llegada de las vacunas, hoy los aeropuertos, aerolíneas y empresas hoteleras se están reactivando a fin de impulsar el turismo, una de las industrias más afectadas por la crisis. De hecho, una de las grandes apuestas actualmente son los resorts all-inclusive (todo incluido), en los que los viajeros están dispuestos a pagar un plus por la comodidad, las mejores medidas sanitarias y de seguridad y la experiencia al completo. No es para menos, estos complejos turísticos se están recuperando a un ritmo mucho más rápido de lo esperado.

Uno de ellos es Club Med, cadena de resorts pionera en el concepto de todo incluido por más de 70 años, que sigue transformándose y llegando a más destinos en todo el mundo, ofreciendo a los viajeros de América la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones de ensueño con servicios, actividades, gastronomía y experiencias que pueden vivir en destinos como: Cancún e Ixtapa, en México; Miches y Punta Cana en República Dominicana; o en Charlevoix en Quebec, Canadá.

Leonardo Martínez, Trade Marketing, Alliances y Public Relations de Club Med, detalló a La Estrella de Panamá que los viajeros pueden disfrutar de sus vacaciones en estos paraísos ya que la cadena bajo el concepto premium all-inclusive, sigue expandiéndose y llegando a más destinos en América y alrededor del mundo.

Son alrededor de 80 ‘resorts’ de la cadena en los cinco continentes. Cedida «Estos paraísos están ubicados en los destinos más solicitados a nivel mundial. Son hoteles que ofrecen experiencias no solo para descubrir, sino también actividades deportivas bien referenciadas por el destino. Por ejemplo, si la persona elige ir a uno de nuestros resorts de montaña, el turista tendrá actividades de senderismo, o si asiste en la época de invierno contará con esquí, snowboard, así como también clases de deportes incluidas para niños desde los 4 o 6 años, dependiendo de la condición del deporte, y todo esto 100% bajo una misma tarifa que brinda hospedaje, alimentación o comida de talla internacional en nuestros restaurantes de especialidad local del destino, así como también podrá disfrutar de nuestro buffet de cocina asistida y cocina en vivo para que el visitante pueda ver cómo se prepara su platillo, igualmente programas de happy families para que disfruten en familia», comentó Martínez.

Martínez señaló que se está buscando ese acercamiento con los viajeros panameños para que conozcan la oferta y disfruten de todas las amenidades y experiencias que «ofrecemos en nuestros hoteles de Cancún, un resort familiar de vanguardia, ubicado frente al mar Caribe, delineado por tres playas de arena blanca junto al segundo arrecife de coral más grande del mundo, y que ofrece amplia variedad de actividades, entre las cuales destacan los deportes acuáticos y terrestres; además cuenta con acceso directo a las maravillas de la cultura maya. Igualmente el de Punta Cana, un paraíso tropical lleno de sol, mar, playa de arena blanca, deportes y mucha diversión familiar.

Pero si los viajeros quieren vivir una experiencia totalmente diferente junto a sus hijos adolescentes sin tener que salir de América, Club Med Quebec es la mejor opción. Al norte de la ciudad de Quebec se encuentra el resort de montaña del continente americano, que ofrece una nueva experiencia de esquí con la posibilidad de lanzarse por las pistas con una vista impresionante del río San Lorenzo.

La idea es que las personas disfruten en familia en un lugar acogedor y de lujo Cedida «Situado en el corazón de una región con mucho que explorar, este resort destaca por una arquitectura que combina modernidad con el estilo tradicional canadiense, todo inmerso en el paisaje natural tan propio de esta región», añadió Martínez.

De acuerdo con Martínez, todos los resorts ofrecen atributos propios de cada región y «con el distintivo servicio que nos caracteriza, brindan unas vacaciones inolvidables».

A su vez, resaltó que las habitaciones familiares cuentan con dos espacios de descanso independientes. Además de contar con habitaciones interconectadas. «Nuestras minisuites tienen un corredor que separa los espacios de descanso, dos baños completos dependiendo del plan seleccionado por el huésped y la categoría del hotel.

Las habitaciones de cada hotel son diseñadas para que el huésped se sienta como en casa. Cedida Estos resorts cuentan con espacios exclusive collection que ofrecen alta calidad en bebidas, una experiencia gastronómica única, el servicio de guante blanco, el servicio de concierge y hasta nanas para los padres que desean hacer otras actividades solos. «Toda estas experiencias las ofrece la cadena bajo el término glocal, es decir, aquello que hace referencia a factores tanto globales como locales, que se emplea con frecuencia en hoteles de lujo», matizó.

Cómo nacen

De acuerdo con Martínez, la cadena hotelera fue de las primeras en dar forma al concepto all-inclusive, para que el huésped tenga unos días de descanso de ensueño que incluye transporte, traslados, alojamiento y comida gourmet; además de una gama de servicios personalizados para que adultos y niños, sin estrés ni limitaciones disfruten de los espacios que ofrecen. «Hoy la cadena opera 80 resorts en los cinco continentes y en más de 30 países y continúa creciendo y adaptándose a cada mercado con un promedio de tres a cinco nuevas aperturas o renovaciones de resorts por año, incluido un nuevo resort de montaña anualmente.

La cadena se caracteriza por brindar un turismo amigable con el medio ambiente. Cedida Desde hace más de siete décadas, esta cadena hotelera ha forjado su fortaleza a través de su compromiso con traer felicidad, seguridad, consistencia y el distinguido espíritu Club Med a los huéspedes, todo siempre de manera sustentable, dijo Martínez.

En cada país donde se encuentran, las experiencias y las características son diferentes. Cedida No obstante, el ejecutivo de la empresa resaltó que la marca ha definido como pilares clave del turismo eco friendly, construir resorts que se mezclan armoniosamente con la naturaleza, controlar el tratamiento del agua y la gestión de residuos, estar atentos con el uso de la energía y el agua, y participar en la solidaridad local, incorporando así la creencia central de la marca de que su visión pionera viene con la responsabilidad innata de respetar los países en los que se encuentran sus resorts, así como sus comunidades, paisajes y recursos.

