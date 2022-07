Entornointeligente.com /

Bienvenidos al GRUPO Gerenciando Vidas…Con Enrique López Queridos Hermanos y Apreciados Amigos…Sé Gerente de Tu Vida

El tema para hoy es…

«Resolución de Conflictos» (Parte 3/3) Con Enrique López…en Gerenciando Vidas

REFLEXIÓN

«Mientras actuemos con disposición de Valores, Creencia y Criterios, todos enfocados con Sentido Común y orientados al Bien Común, siempre se va a resolver cualquier momento adverso que se nos presente»… E.L.

Conceptos

Empecemos en conceptualizar a cada palabra, para así poder darle mejor percepción a la expresión como tal. La mejor forma de expandir los límites, es a través de la dosificación, la que te va a permitir conocer, reconocer, aceptar y usar posteriormente lo aprendido.

Resolución

Atender con la intención de solucionar y resolver algo. Dejando ver con claridad el deseo y la intención.

Conflicto

Encuentro de intereses y/o diferentes posiciones personales, que causan desacuerdo, malos entendidos e incomodidades.

Entonces pudiera decir que, Resolución de Conflicto es la capacidad, destreza y habilidad que tiene una persona, para atender y solucionar los encuentros o confrontaciones por intereses y posiciones comunes o no, ante la presencia de algún desacuerdo, logrando el objetivo planteado, que no sería más que «Un Feliz Término» para las partes involucradas.

Importancia de La Resolución de Conflictos

Es sumamente importante como relevante, saber conducirse en la presencia de un Conflicto, ya que estos por lo general son casi imposibles de evitarse, por lo que se recomienda que debemos estar conscientes que lo único que se puede hacer al respecto es elegir como vamos a actuar ante ellos. Bien sea alimentando la distorsión o facilitando la solución de manera imparcial y neutral, respetando los derechos, deberes y obligaciones de cada quien, llegando a «Acuerdos» con justicia, orden y equidad. Tomando el evento como una gran enseñanza para fortalecerse en lo personal como en lo profesional también.

Siempre va a estar allí la posibilidad que ocurra la «Invitación» para que participes en algún evento de esta naturaleza. Te propongo, que el asunto está en que no aceptes tal invitación. En cada quien está la decisión de darle el rumbo y dirección a cualquier suceso que toque experimentar.

No existe Ser humano, que nos pueda garantizar que si son evitables los problemas, pero sí existen muchos de los que garantizamos que sí hay un universo de alternativas, posibilidades y opciones para «La Resolución de Conflictos», sea cual sea su naturaleza u origen.

Elementos que existen en un Conflicto

Dos o más personas involucradas. Intereses opuestos. Presencia de posiciones opuestas. El deseo de algo con disponibilidad limitada. Causal u Origen del Conflicto

La Competencia mal enfocada es una fuente de conflicto, ya que es una carrera por disponer de más recursos y/o espacios preferenciales que los otros. En el choque de Valores, se evidencia la negativa de interactuar positivamente, no fluye el entendimiento por incompatibilidad de criterios y opiniones. Los Cambios son fuentes u origen de conflictos, cuando se resisten a ellos, con influencia de motivadores como Agentes Externos e Internos, tales como adaptabilidad al medio laboral, cultura, hábitos y costumbres, así como sentirse inseguro y desconfiado por la incertidumbre y expectativa que generan los posibles cambios. Los Conflictos Interpersonales fuera de contexto, cargando los desacuerdos surgidos dentro de ciertos ambientes, extendiendo su cobertura hasta el desarrollo de toda su vida. Actuando con excesos y extremos. Los Impulsos Humamos normales hacia el éxito, el reconocimiento, poder y otros deseos. Son personas de comportamiento que por sus deseos o anhelos hacen lo que tengan que hacer para lograrlos, sin estimación de la más mínima reflexión al respecto. Predisposición al Progreso Real, son de las personas que se comportan aislados de la participación con los demás, tomando decisiones donde solo se consideran ellos mismos, con su posición e intereses personales y así no permitir involucrar a otros. Predisposición a no Participar, pudiera ser por falta de motivación y estímulos positivos, como también de desconocimiento de la importancia que tiene este aspecto en nuestra vida y por ende, en nuestro «Día a Día». Procedimientos o Dispositivos para La Resolución de Conflictos

Con la sana intención de mantener ambientes sanos y libres de situaciones adversas o distorsionadas en nuestro día a día, el Ser Humano ha dedicado tiempo para dar con herramientas y estrategias que nos permitan lograr con «La Resolución de Conflictos», en sus diferentes entornos donde nos desenvolvemos. Hasta los actuales momentos, se mantienen vigentes las más comunes, las cuales son:

Ten presente, que tener buena intención y deseo no es suficiente para atender y resolver algún problema o conflicto

La Negociación

Esta es una fase que se realiza con la presencia solo de las partes interesadas y es de manera directa todo lo planteado, donde se considera aún innecesaria la participación de terceras personas.

La Mediación y/o Conciliación

En caso contrario a la Negociación, aquí si se cuenta con la presencia de una tercera persona, con el rol de «Colaborador-Facilitador» con derecho de palabra, más no con poder de decisión, es decir, con voz más no voto, éste debe ser y actuar imparcialmente siempre o neutral. Esta persona, debe estar preparada física, mental y espiritualmente para ayudar en la conducción de la situación a un «Feliz Término».

Arbitraje

Esta se realiza con la presencia de una tercera persona como «Colaborador-Facilitador» con voz y voto, el cual debe ser y actuar imparcialmente siempre, es decir, debe ser neutral. La misma debe estar preparada física, mental y espiritualmente también para ayudar en la conducción de la situación a un «Feliz Término» para todos los involucrados. Se le da la confianza de ambas partes para que guie la situación a la mejor solución. Lo acordado es tomado por las partes, con carácter obligatorio su cumplimiento, por se lo acordado.

Comenta El Autor

Que la buena intención y deseo no es suficiente para atender y resolver algún problema o conflicto. También hay que estar preparado con conocimiento entendido académico y no académico, con posturas imparciales y neutrales, con madurez y criterios definidos y orientados al Bienestar y Sentido Común.

Todo conflicto externo, tiene su comienzo en el interior de cada quien. Atendiendo y resolviendo la postura interna, vamos a lograr poder percibir las posibilidades y alternativas existentes para lograr el feliz término para ambas partes que lo deseado.

Todo, absolutamente todo, debe atenderse con equidad, equilibrio, respeto, tolerancia y flexibilidad. Esta es la mejor manera de presentar nuestros sinceros deseos de resolver el conflicto de intereses.

Así mismo se debe actuar para resolver cualquier conflicto personal que nos esté frenando, limitando o bloqueando nuestro avance y evolución en el crecimiento individual.

Mientras más te sientas cómodamente contigo mismo, siempre podrás alcanzar resolver cualquier momento adverso que se te presente, ya que los estados de ánimos equilibrados nos permiten sentir la presencia de que sí podemos superar cualquier problema o conflicto que surja.

Hasta la Próxima y BUEN PROVECHO PARA EL ALMA

Enrique López… Gerenciando Vidas.

.- Estimado Lector espero tus «Comentarios» , conociendo tus «Opiniones» podremos empezar a interactuar y aprender todos. .- Estos Temas y muchos otros están bien desarrollados en el Libro «Sé Gerente de Tu Vida» de mi Autoría. .-Actualmente soy Creador en Patreon.com, me puedes ubicar como: enriquelopez_ http://globedia.com/perfil/enrique-lopez-gerenciando-vidas/

Mientras más te sientas cómodamente contigo mismo, siempre podrás alcanzar resolver cualquier momento adverso que se presente

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com