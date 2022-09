Entornointeligente.com /

Resolución sobre domésticas aún no abarca a extranjeras Septiembre 3, 2022 por J.C El Gobierno emitió tres resoluciones el jueves en las que formaliza el trabajo de las domesticas en el país. Sin embargo, todavía no se ha discutido el tratamiento que se dará a los temas de aumento salarial y al de seguridad social de las trabajadoras domésticas extranjeras.

