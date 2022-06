Residentes del HUM: Nos han maltratado, no somos delincuentes

Entornointeligente.com /

La Sociedad de Internos y Residentes del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM) rechaza la detención de varios de sus integrantes en este centro de salud, condenando que los traten como a delincuentes.

Hasta ahora, hay dos residentes detenidos y una especialista, a quienes señalan de retener insumos médicos.

Familiares de los pacientes defienden a los galenos, aseverando que los insumos no son del hospital, sino que ellos mismos se los dieron para garantizar la cirugía de sus seres queridos, ya que en el recinto hospitalario no les garantizan los materiales quirúrgicos necesarios para las operaciones.

Los profesionales de la salud detenidos afirman que solo quieren salvar vida.

«Existe una actitud de desprestigio al médico venezolano, tildándolo de criminales, sin observar de parte de la ciudadanía, que nos encontramos laborando en condiciones precarias, que los hospitales no posee insumos médicos, y no porque los hurtemos, que día a día como residentes del Hospital Universitario de Maracaibo, vamos a cuidar y atender a nuestros pacientes sin que existan las condiciones ni para poder descansar», dice el comunicado de esta sociedad, difundido la noche de este miércoles, en el que recalcan: «somos médicos, no delincuentes».

Los residentes denunciaron maltrato y vejaciones.

«Se nos ha criminalizado, vejado, insultado, maltratado física y verbalmente y, aún así, seguimos en nuestra labor de ayudar y servir».

Resaltaron que «ya se les olvidó la pandemia, nos llamaban ‘Héroes sin Capa’; pero de la noche a la mañana, somos criminales, bandidos, delincuentes, solo por querer servir y ayudar».

