Reseña: «House of the Dragon» desarrolla un juego menos adictivo que el trono anterior

(CNN) — HBO ha seguido la majestuosidad de «Game of Thrones» con lo que podría llamarse «juegos de trono» en «House of the Dragon» , una serie cuya épica grandeza visual engaña una lucha de poder más pequeña y menos adictiva, más centrada en la línea de los Targaryen. No está mal, y hay muchos dragones, pero no produce el tipo de personajes que definieron y elevaron a su predecesora al prestigio de la realeza televisiva.

Partiendo de la precuela del autor George R.R. Martin «Fire & Blood», la nueva serie tiene la desventaja de estar ambientada casi dos siglos antes de los eventos clave de «Game of Thrones», que tienen lugar 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen. Eso aumenta la presión para hundirse o nadar, o más bien, elevarse o chisporrotear, estrictamente en sus propios términos.

El actual ocupante del Trono de Hierro, el Rey Viserys Targaryen (Paddy Considine), es un irresponsable como los monarcas, tanto que su hermano Daemon (Matt Smith, que interpreta a un príncipe muy diferente de su papel en «The Crown» ), es un libertino despiadado que ansía abiertamente el poder.

Sobre todo, Viserys anhela un heredero varón. Con su esposa nuevamente embarazada, su hija adolescente, la princesa Rhaenyra (Milly Alcock), una consumada jinete de dragones, se da cuenta de que su destino depende de si nace un hijo, al igual que el de su tío como otro posible sucesor. (Aparte, todos esos mechones de Targaryen rubios y blancos que fluyen deberían asegurar a un Emmy pos estilismo, al menos).

Prácticamente todos parecen estar jugando ángulos que sugieren que están un paso o dos por delante de Viserys, incluida la Mano del Rey, Otto Hightower (Rhys Ifans), que ejerce una autoridad silenciosa sin elevar su voz por encima de un susurro silencioso.

publicidad Martin comparte los créditos creados por el programa con Ryan Condal, un recién llegado al mundo de «Thrones», con Miguel Sapochnik (quien dirigió algunos de los episodios más memorables, entre ellos «Battle of the Bastards») también a cargo del programa.

Las 5 series más esperadas para 2022 1:07 Sin embargo, aunque HBO claramente abrió la alcancía para asegurarse de que la apariencia sea tan suntuosa como uno esperaría, y la partitura ligeramente modificada del compositor Ramin Djawadi contribuye en gran medida a reavivar el estado de ánimo, tales series se basan en personajes. En pocas palabras, los ocupantes de este reino inicialmente palidecen al lado de Tyrion, Arya o, de hecho, cualquiera de los niños Lannister o Stark.

Diseñando un salto temporal de una década a la mitad de la temporada, la historia se vuelve gradualmente más convincente a lo largo de los seis episodios anticipados, con momentos tan brutales y sangrientos como cualquier cosa producida por «Thrones». También existe la vaga amenaza de guerra en los límites exteriores del reino y el uso periódico de dragones como el arma definitiva en la guerra aérea al estilo de la Edad Media.

El vigoroso debate que rodeó la temporada final de «Game of Thrones» oscureció un tanto el lugar exaltado que la serie ocupaba hasta entonces, manteniendo un nivel de excelencia prácticamente inigualable. En particular, se terminó en 2019 antes del lanzamiento de varios servicios de streaming que han aumentado significativamente el nivel de ambición e inversión de la televisión en el ámbito de la fantasía.

Cuando comenzó la original, el personaje de Cersei dijo que cuando juegas el juego de tronos, «ganas o mueres». En cierto modo, ese mantra reflejaba la apuesta enorme y las grandes recompensas realizadas y cosechadas por el programa en sí.

» House of the Dragon » intenta jugar un juego similar, pero 11 años después del debut de la primera serie, el mundo de la televisión ha cambiado. Y en el mejor de los casos, tanto esta serie como HBO probablemente tendrán que conformarse con una victoria más pequeña, calificada y menos decisiva.

«House of the Dragon» se estrena el 21 de agosto a las 9 p.m. ET en HBO, que, como CNN, es una unidad de Warner Bros. Discovery. House of the Dragon

