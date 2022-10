Rescate a marchas forzadas en áreas de Florida devastadas por el huracán Ian

Entornointeligente.com /

Las autoridades han confirmado la muerte de alrededor de 100 personas y advierten que esa cifra podría aumentar.

Las operaciones de socorro y asistencia a los damnificados continuaban este martes en las áreas azotadas por el huracán Ian en Florida, mientras las autoridades confirmaban la muerte de alrededor de 100 personas y advertían que esa cifra podría aumentar.

Los socorristas proseguían la búsqueda de víctimas casa por casa en las comunidades de Cape Coral y las islas de Sanibel, Captiva y Pine, que quedaron aisladas al derrumbarse sectores de los puentes que las unían al resto de la península.

Más de 1.900 personas han sido rescatadas hasta la fecha.

El Canal 7 , de la cadena ABC , reportó 54 muertos en el condado de Lee, 24 en el condado de Charlotte, ocho en el condado de Collier, uno en el condado de Hendry, y otras 13 en otras partes de la Florida por donde pasó el huracán en su camino hacia la costa del Atlántico.

0:00 0:02:34 0:00 Descargar 240p | 7,5MB 360p | 12,6MB 480p | 25,0MB 720p | 40,0MB 1080p | 71,5MB En el condado de Lee se encuentran la ciudad de Fort Myers y las islas de Sanibel, Captiva y Pine. Las cuadrillas han estado lanzando suministros por helicópteros y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo el lunes a los reporteros que ya se están levantando puentes temporales.

Mientras tanto, más de 500.000 residencias y negocios en Florida seguían sin servicio eléctrico a casi una semana del paso del huracán. Ian dejó sin luz a 2,6 millones de clientes en toda Florida.

Los equipos trabajaban a contrarreloj para restaurar la electricidad. Las empresa de energía FPL informó que es probable que para el viernes o el sábado pueda restaurarse el servicio al 95% de los clientes.

El presidente, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, tienen previsto visitar la Florida el miércoles. El mandatario ha prometido una gran partida de ayuda federal para asistir a los damnificados.

