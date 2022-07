Rescatan a 23 paraguayos en fábrica clandestina de cigarrillos en Brasil

Entornointeligente.com /

Una madre que visitó esta mañana a su hijo recluido en el penal de Tacumbú intentó meter dos extensiones de cabello, uno color negro y otro rubio . Fue descubierta por los agentes penitenciarios en la zona de admisión de la penitenciaría.

Según informaron desde el Ministerio de Justicia, ambas extensiones tenían como destino al interno Fernando Rafael Silva Riveros .

El interno en cuestión fue recluido luego de haber sido detenido durante el operativo «Mercat» , que anuló una red de tráfico de drogas que estaba conformada por universitarios.

La mujer, cuya identificación no trascendió, no fue detenida debido a que dicho hecho no constituye un delito, conforme informaron las autoridades. Ambas extensiones de cabello, por su parte, quedaron incautadas.

«Gordito lindo» se fugó disfrazado de mujer de Tacumbú César Ortiz, alias «Gordito lindo», es un reconocido preso del sistema penitenciario, ya que forma parte del Clan Rotela . Sin embargo, su figura trascendió luego de haberse fugado disfrazado de mujer del penal de Tacumbú, en mayo pasado.

«Gordito lindo» salió del penal vestido con ropa utilizada habitualmente por mujeres y con una peluca. También utilizo maquillaje para intentar disimular y pasar desapercibido, como finalmente ocurrió, aunque se presume complicidad de los guardiacárceles.

Posteriormente,Ortiz fue recapturado y trasladado al penal de Emboscada.

El Ministerio de Justicia ordenó la intervención del penal de Tacumbú tras la fuga de dicho recluso y de otro interno: Salvador Martínez.

