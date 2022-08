Requesens recibió 8 años porque «delató» sobre drones: Diosdado Cabello

Entornointeligente.com /

Este lunes Diosdado Cabello, durante rueda de prensa se refirió a la condena que recibió Juan Requesens sobre el caso de los drones y el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo que el opositor «se acogió a la delación para bajar su condena».

«Requesens se sometió a la delación, por eso es que a Requesens solo le dan ocho años, eso no se ha dicho», dijo. El también diputado a la Asamblea Nacional 2020 agregó «que una persona que se acoge a la delación es tomada en cuenta en la hora de la pena». TE PUEDE INTERESAR: DIOSDADO CABELLO Y LA RECUPERACIÓN DEL ORO EN INGLATERRA «POR CUALQUIER VÍA» «Ya hay algunos culpables y además condenados por el intento de magnicidio. Por supuesto desde EEEUU chillaron, a pesar que ellos planificaron el asesinato del presidente Maduro. Ellos ahora dicen estar en contra de las sentencias, pero habrían hecho fiesta si se hubiese consumado el hecho», comentó. También dijo que «esos delitos fueron confesados por ellos, sin ningún tipo de presión. Entre ellos señalaron a Julio Borgues y Requesens quien se dió a la delación (…) No nos echen la culpa a nosotros, ellos se delataron», reseñó Con el mazo dando. Durante la rueda de prensa Diosdado Cabello también se refirió al caso Julio Borges, acusado de ser autor del intento de magnicidio. «Seguramente estará en cualquier lugar del mundo menos en Colombia, porque el nuevo presidente de ese país ha dicho que mantendrá buenas relaciones con Venezuela, y ello conlleva a no encubrir a prófugos de la justicia», agregó.

