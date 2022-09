¡REPUDIO! Indignación en Colombia por comentarios racistas de una manifestante contra la vicepresidenta Francia Márquez (VIDEO SENSIBLE)

Entornointeligente.com /

Las declaraciones racistas de una manifestante contra la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y la comunidad afrodescendiente, han desatado el repudio y la indignación en Colombia.

La mujer, que se identificó como Esperanza Castro y participó el lunes en una manifestación convocada por sectores de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro en la plaza de Bolívar de Bogotá, comparó a Márquez con «un simio», aseguró que «los negros» no tenían educación y que, según ella, solo «roban, atracan y matan».

«El simio ese, que porque puso un millón de votos, se considera la berraca (sobresaliente) del paseo. Pobres simios, los simios gobernando», dijo Castro en un video viralizado en redes. Ante esto, la periodista le inquiere: «Cuándo dice ‘simio’, ¿a quién se refiere?». Y la mujer responde: «A Francia Márquez. Francia Márquez es un simio».

«Los simios no estudian, los negros roban, atracan y matan, que educación tienen» las palabras de una de las mujeres manifestantes el día de hoy en contra del gobierno de Duque. Una de las razones por las que salieron a las calles. pic.twitter.com/5M9roy95rH

— DIASPORA (@diaspora_social) September 27, 2022

Tras esa declaración racista, la reportera del medio local Diáspora Social le pregunta a Castro sobre el porqué de sus insultos, a lo que ella contesta: «¿Qué educación puede tener un negro?».

Al conocerse el video, el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó: «Este odio racista es irracional, es decir, se aleja de todo conocimiento racional humano. Pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre».

En las redes sociales, los usuarios expresaron su asombre y hasta vergüenza por las expresiones de odio en las manifestaciones de la oposición colombiana.

«He aquí a la gente de bien, la gente decente, la gente uribista. Esto no da risa, da rabia y tristeza pero refleja a la perfección a ese sector de la sociedad que marchó», indicó un tuitero.

Otra usuaria de Twitter agregó: «Qué vergüenza esto. Me da en serio como ganas de desear que se extinga la humanidad. A veces de verdad no logro entender qué pasa por la mente de alguien así y que lo peor de todo es que como ella hay tantos más. Acá ya no es cuestión de posturas políticas, es de básico respeto»

De acuerdo con el medio local RCN Radio, la Fiscalía General ordenó este martes el inicio de una investigación para determinar «posibles responsabilidades penales» por parte de Castro por actos de racismo.

La indagación estaría a cargo de fiscales de seguridad territorial y de la Dirección de Derechos Humanos, que emitieron órdenes a la policía judicial para identificar plenamente a la mujer que aparece en el video, quien deberá responder sobre el incidente.

