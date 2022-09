Republicanos decide no asistir mañana a cita en La Moneda: «Nos encontramos en un proceso de reflexión»

Entornointeligente.com /

El Partido Republicano decidió que no asistirá mañana martes a la cita convocada en La Moneda para las 17:00 horas, pues se encuentran en «un proceso de reflexión», tras el triunfo del Rechazo. No obstante, no descartaron hacerlo a futuro.

Según trascendió el Presidente Gabriel Boric, recibiría mañana en Palacio a los partidos políticos con representanción parlamentaria, esto con el fin de iniciar las conversaciones sobre el nuevo proceso constitucional.

Al respecto, el presidente de Republicanos, Rojo Edwards, dijo que «reunirnos con el Presidente es un acto Republicano que por cierto no descartamos en lo absoluto»a futuro.

No obstante, indicó que «hemos decidido no asistir mañana dado que nos encontramos en un proceso de reflexión y reuniones internas de cara al futuro dado al holgado triunfo del Rechazo».

En el partido comentan que la decisión fue tomada por la directiva de Republicanos y con independendencia de que Chile Vamos concurra finalmente o no a la cita.

Hasta ahora, solo RN ha confirmado su asistencia al encuentro en La Moneda, esto pues en el bloque aseguran que deben también realizar su reflexión interna, a la vez que esperan que se concrete el cambio de gabinete anunciado por el Presidente.

PDG irá a La Moneda Otro partido que sí concurrirá mañana a La Moneda es el Partido de la Gente (PDG), así lo confirmó a Emol su secretario general, Emilio Peña, quien señaló que «como el partido más grande de Chile, garante de la democracia y riguroso de la institucionalidad vamos a concurrir el día de mañana a la reunión con el Gobierno para poder escuchar sus propuestas y nuestros puntos respecto a lo que se requiere de aquí en adelante».

«Entendemos que la ciudadanía, posterior al Plebiscito, quiere que exista unidad, quiere un trabajo colaborativo de todas las fuerzas políticas y nosotros como el partido referente del centropolítico tenemos que generar ese puente para lograr en conjunto objetivos comunes y que el país siga avanzando», precisó Peña. ¿Encontraste algún error? Avísanos

