Repsol y Petroperú bajaron precios de combustibles hasta en S/ 0.73 por galón

Así, gasoholes reducen hasta en 0.73 soles por galón, diésel B5 S-50, diésel 2 S-50 y diésel 2 S-50 S-50 en 0.26 soles por galón, mientras los residuales seis y 500 en 0.09 y 0.05 soles por galón, respectivamente. De otro lado no cambiaron los precios del gasohol 84 octanos, gasolinas 84 y 90 octanos, diésel 2 S-50 UV, diésel B5 S-50 UV (uso vehicular), GLP envasado (GLP E) y GLP granel (GLP G) que están incluidos en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. También puedes leer: González Izquierdo: bajan combustibles, trigo, maíz y aceite de soya en el exterior El presidente de Opecu, Héctor Plate, sostuvo que Repsol y Petroperú bajaron los precios de gasoholes 90, 95, 97 y 98 octanos hasta en 3.3% por galón, incluidos impuestos, mientras que los precios del diésel B5S50, diésel 2 S50 y diésel 2 S50S50 disminuyeron en 1.1% por galón, en tanto residuales hasta en 0.6% por galón. «Ambas petroleras no redujeron precios en armonía con las referencias internacionales , publicadas por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía y Minas (Osinergmin) el último 8 de agosto», afirmó. El directivo agregó que son ocho semanas consecutivas de fuertes caídas de precios de referencia internacional de los combustibles, cuyo total, de manera inequitativa e injusta, aún no se traslada al mercado peruano, perjudicando la economía de los consumidores . «Además, esta situación agudiza la desconfianza en el sector energético. Reiteramos al Osinergmin y al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a tener una mayor presencia en la supervisión, fiscalización e inicio de procedimientos administrativos sancionadores», puntualizó Plate. Más en Andina: La reducción de precios en materia de combustibles ya debería verse reflejada en los precios al consumidor en el país, señaló el economista Jorge González Izquierdo. https://t.co/UOuqgpgGED Comenzaron a retroceder las cotizaciones del trigo, maíz y aceite de soya, explicó. pic.twitter.com/OqG7rXN7Yn

