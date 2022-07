Repsol obteve um lucro líquido de 2.539 milhões de euros no primeiro semestre

Entornointeligente.com /

A Repsol obteve um lucro líquido de 2539 milhões de euros no primeiro semestre de 2022, o dobro (mais 105,6%) do que no mesmo período de 2021, impulsionado pelo aumento dos preços das matérias-primas nos mercados mundiais.

De acordo com informação enviada esta quinta-feira pela empresa à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), o resultado líquido ajustado para os primeiros seis meses do ano situou-se nos 3177 milhões, o triplo (231,3% mais) do que no primeiro semestre de 2021 e dos quais 56% vieram de negócios internacionais.

Adicionalmente, a Repsol registou provisões para imparidade no valor contabilístico das refinarias do grupo, principalmente em Espanha, que representam a maior parte das provisões do semestre, no valor de 1844 milhões de euros.

Subscrever O lucro líquido de 2539 milhões de euros no primeiro semestre foi impulsionado pelo aumento dos preços das matérias-primas nos mercados mundiais devido à guerra na Ucrânia.

