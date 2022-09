Repórter assediada diz que torcedor do Flamengo a xingou e a beijou no ombro antes de aparecer no ar

Entornointeligente.com /

08/09/2022 08h41 Atualizado 08/09/2022

Jornalista é assediada por torcedor do Flamengo no entorno do Macaranã

Em depoimento à polícia, a repórter da ESPN Jéssica Dias contou que Marcelo Benevides Silva , o torcedor que a assediou durante uma reportagem ao vivo no Maracanã já vinha a molestando antes de aparecer ao ar , com xingamentos e beijos no ombro .

Marcelo, que tinha ido ao estádio com o filho, foi preso em flagrante. Na audiência de custódia, o Juizado Especial Criminal manteve a prisão e a converteu em preventiva .

Até a última atualização desta reportagem, o g1 não tinha conseguido contato com a defesa de Marcelo.

O assédio antes do vivo

O g1 teve acesso ao termo de declaração de Jéssica. A jornalista afirmou que, por volta das 18h, quando aguardava a vez para entrar ao ar, Marcelo «começou a gritar, proferindo xingamentos , reclamando da demora para o início da reportagem».

Jéssica se virou para ele e pediu que parasse com os xingamentos e se acalmasse. Marcelo se aproximou, pediu desculpas, mas botou a mão no ombro dela e o beijou .

A repórter se esquivou, e Marcelo, agora em frente à câmera, tentou dar outro beijo. O repórter-cinematográfico que a filmava interveio, ordenando que o torcedor se afastasse.

Jéssica, então, entrou no ar — com Marcelo atrás dela.

O assédio que foi ao ar

Jéssica passou a narrar a chegada da torcida do lado de fora do estádio. Marcelo e outros rubro-negros gritavam e pulavam. No fim da entrada da repórter, ele, sem autorização, deu um beijo em seu rosto .

Segundo a ESPN, a equipe que acompanhava Jéssica conseguiu segurar Marcelo e pediu a PMs que o levassem para a delegacia.

O homem foi levado para a 19ª DP (Tijuca).

O Flamengo e a ESPN repudiaram a atitude do rubro-negro.

«O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam.»

Também em nota, a ESPN afirmou que » a repórter Jéssica Dias foi vítima de assédio na porta do Maracanã, onde trabalhava na cobertura de Flamengo x Velez».

«Atitudes como essa não cabem hoje no nosso planeta, seja em um jogo de futebol ou na casa de qualquer mulher. Nossa equipe que acompanhava a Jéssica conseguiu segurar o agressor e pediu à polícia que o encaminhasse para a delegacia do Maracanã.

Jéssica, como toda mulher deve fazer, registrou boletim de ocorrência. A ESPN e a Disney repudiam qualquer tipo de agressão contra as mulheres. A empresa vai dar todo apoio a nossa repórter e esperamos que o agressor seja punido com todo o rigor que a lei permite.»

