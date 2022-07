Represión israelí deja seis palestinos heridos en Cisjordania

Entornointeligente.com /

Varias personas presentaron asfixia al inhalar los gases lacrimógenos arrojados por los soldados de Israel.

Organizaciones informaron este viernes que al menos seis palestinos resultaron heridos tras la represión de las fuerzas de Israel contra las protestas semanales en rechazo a la construcción de asentamientos ilegales en la aldea de Kafr Qaddum, en Qalqilia, Cisjordania ocupada.

El activista local Morad Shtewi, citado por la agencia WAFA, indicó que las fuerzas de Israel agredieron a los manifestantes al usar balas recubiertas de goma y gases lacrimógenos.

Shtewi indicó que los heridos fueron por las balas recubiertas de goma, mientras que varias personas resultaron afectadas por los gases y presentaron asfixia.

The State of Palestine strongly condemns Israeli colonial occupation’s ongoing war crimes and land theft, including its settlement enterprise, which continues to deny the Palestinian people their right to self-determination and independence; pic.twitter.com/2lVdbBdF5C

— State of Palestine – MFA (@pmofa) July 21, 2022 Las personas lesionadas recibieron asistencia en los puestos médicos en el lugar de las protestas, aseveró.

Las autoridades han denunciado que, en violación de derecho internacional, contabilizan más de 650.000 colonos israelíes que viven en asentamientos ilegales en territorios de Palestina.

Estas agresiones también se suman al asesinato de palestinos como el hecho ocurrido el pasado 21 de junio, cuando Ali Hassan Harb, de 27 años de edad, fue asesinado por un colono en la ciudad ocupada de Salfit.

