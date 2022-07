Represión israelí deja cinco palestinos heridos en Cisjordania

Entornointeligente.com /

Durante la represión, decenas de personas presentaron asfixia por los gases lacrimógenos arrojados.

Organizaciones denunciaron este viernes que al menos cinco personas resultaron heridas tras una nueva represión de las fuerzas de Israel contra las protestas semanales que rechazan la construcción de asentamientos en la aldea de Kafr Qaddum, la provincia de Qalqilia, al norte de Cisjordania.

Los soldados israelíes irrumpieron en la localidad e intentaron dispersar la manifestación con balas reales, revestidas en goma y gas lacrimógeno, indicó el activista local contra la ocupación, Morad Shtewi, citado por la agencia WAFA.

Durante la represión, decenas de personas presentaron asfixia por los gases lacrimógenos arrojados. Según Shtewi, todos los manifestantes afectados fueron atendidos en el lugar.

Stone-throwing #Palestinian young men confront Israeli occupation soldiers in the village of Kafr Qaddum, north of the occupied West Bank. pic.twitter.com/aZh3TGVDQH

— Quds News Network (@QudsNen) July 15, 2022 En Kafr Qaddum y aldeas aledañas, sus habitantes realizan semanalmente manifestaciones para reiterar su rechazo a la construcción ilegal de los asentamientos israelíes, y exigiendo el derecho a retornar a sus territorios.

Según datos de las autoridades, cerca de 600.000 colonos israelíes viven asentamientos establecidos en territorios de Palestina, ocupados ilegalmente y violando el derecho internacional, hecho denunciado por diversas organizaciones defensoras de la causa del pueblo palestino.

