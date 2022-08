Representante chinesa Li Li renuncia a cargo no Conselho Geral e de Supervisão da EDP

Entornointeligente.com /

Assim, a EDP informou «o mercado e o público em geral de que, na presente data, a representante da China Three Gorges Brasil Energia Ltda. no Conselho Geral e de Supervisão da EDP, senhora Li Li, apresentou a sua renúncia ao cargo».

O Conselho Geral e de Supervisão da EDP é «o órgão que assegura em permanência o acompanhamento e a supervisão da atividade da administração da sociedade, cooperando com o Conselho de Administração Executivo e com os demais órgãos e corpos sociais na prossecução do interesse social, nos termos previstos na legislação aplicável e nos estatutos, sendo eleito pelos acionistas em Assembleia Geral», de acordo com informação no ‘site’ da empresa.

É composto por 16 membros, na sua maioria independentes, sendo que o mandato atual (2021-2023) tem uma duração de três anos.

