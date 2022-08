Representó al Perú en olimpiada de física y ahora obtiene primer puesto en UNAC

Entornointeligente.com /

Rodrigo Flores Chávez recibió la noticia con mucha expectativa y expresó lo emocionante que fue enterarse de este nuevo logro y el tener la oportunidad de desarrollarse en la carrera de Ingeniería Electrónica. Puedes leer: ¿Qué universidades públicas tendrán examen de admisión en el segundo semestre del 2022? «Fue mi profesor quien me dio la noticia; al saber que ingresé en el primer puesto me sentí muy feliz de que mi esfuerzo haya dado resultados . Le avisé a mi familia, me felicitaron, tuve un momento emotivo con ellos», contó el estudiante del colegio Saco Oliveros, quien vive junto a sus padres en el distrito de Los Olivos. El adolescente junto a sus padres De la misma manera, Rodrigo Flores mencionó que su interés por las ciencias surgió desde que tenía 13 años. Con la ayuda de su colegio ha podido potenciar sus habilidades y en el futuro busca contribuir al desarrollo de la ciencia en el país. «La ingeniería me gusta mucho, quiero dedicarme a eso en el futuro y aplicarlo en algún proyecto en beneficio de nuestro país. Me gustaría ayudar, siento que hay varias cosas que se pueden mejorar», manifestó el también campeón nacional de Química. Destacado estudiante El adolescente ha sido reconocido también por su destacado desempeño como representante peruano en olimpiadas internacionales, en las cuales ha posicionado al Perú entre los mejores del mundo. Entre esos éxitos recientes podemos mencionar su participación en las olimpiadas Mesoamericana de Física 2022, en la que obtuvo una medalla de plata , y en la Iberoamericana de Física 2021 donde se adjudicó una medalla de bronce. La preparación de Rodrigo ha sido constante con el acompañamiento de sus profesores en la mencionada institución educativa, a quienes agradeció el apoyo que le han dado en las etapas de su aprendizaje. Puedes leer: Universidad San Marcos anuncia examen de admisión en tres fechas de octubre «Gracias a mis profesores por todo el conocimiento que me han brindado a lo largo de mi etapa escolar y hasta ahora, que aún no termina», señaló. Puedes leer: Institutos públicos: postula en agosto y estudia sin pagar pensiones Rodrigo Flores tiene claro que el compromiso con el que ha dedicado a prepararse ha rendido frutos y deja un mensaje a aquellos estudiantes quienes, al igual que él, buscan desarrollar sus capacidades para transformar sus vidas. «Es un camino duro, conlleva bastante esfuerzo, pero al final de todo se darán cuenta que cuando logren las metas, todo ese esfuerzo habrá valido la pena», sostuvo. La UNAC desarrolló su examen de admisión en tres bloques: Ciencias e Ingeniería, Ciencias Empresariales y Ciencias de la Salud. Ofrece 17 programas de pregrado, distribuidos en 11 facultades. Más en Andina : ???? Por primera vez en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ( @UNMSM_ ), la magister Karin Quijada Lovatón, con discapacidad auditiva, sustentará su tesis para obtener el grado de doctora en Administración. https://t.co/QA29VDqIbm pic.twitter.com/87bzw0Filu

