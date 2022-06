Entornointeligente.com /

Reposta do governo ao desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira foi 'extremamente lenta', diz comitê da ONU Agência da ONU para os Direitos Humanos critica lentidão das buscas e pede que operação seja aumentada. 'É obrigação do Estado protegê-los', diz porta-voz. Por g1

10/06/2022 07h28 Atualizado 10/06/2022

O Alto Comissário da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos pediu nesta sexta-feira (10) ao governo brasileiro que «redobre» os recursos e esforços disponibilizados nas operações de buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Pereira, desaparecidos no Vale do Javari, no Amazonas, desde domingo (5).

A porta-voz da agência da ONU, Ravina Shamdasani, criticou a demora do governo brasileiro para iniciar as buscas e, em resposta aos comentários do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de que a dupla desaparecida fazia uma «aventura», afirmou que é obrigação do Estado proteger jornalistas e profissionais que trabalham na defesa dos Direitos Humanos.

«A resposta (do governo ao desaparecimento) foi extremamente lenta, infelizmente. Achamos bom que agora, após uma medida judicial, as autoridades tenham empregado mais meios para as buscas», declarou a porta-voz. «O Estado tem a responsabilidade de proteger o trabalho de jornalistas e de defensores dos Direitos Humanos. Eles têm a obrigação de assegurar o direito à segurança e de iniciar uma investigação».

Shamdasani disse que a agência da ONU está ainda «preocupada com o contexto mais amplo de ataques a defensores dos Direitos Humanos, ambientalistas e jornalistas no Brasil».

«O Dom Phillips e o Bruno Pereira fazem um papel importante na região, levantando alertas e inclusive monitorando e reportando atividades ilegais no Vale do Javari», completou.

