#ReporteCoronavirus | Las noticias más importantes de la tarde #12Mar

Entornointeligente.com / RunRun.es hizo una recopilación de las noticias más importantes del momento sobre el coronavirus. El #ReporteCoronavirus te mantendrá informado de todo lo que ocurre con este nuevo virus que hasta la fecha ha causado 118.860.770 infectados y 2.634.724 muertos en todo el mundo. Aquí las 5 noticias más relevantes de la tarde:

OMS aclara que vacuna de AstraZeneca no causó afecciones relacionadas con la trombosis La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró esta viernes 12 de marzo que la vacuna de AstraZeneca no tiene relación alguna con afecciones de trombosis que sufrieron algunos pacientes de Europa luego de inyectarse una dosis del mencionado fármaco. “Ninguna relación causal entre la vacuna y eventos tromboembólicos u otras afecciones relacionadas con coágulos sanguíneos ha quedado en evidencia”, indicó la portavoz de la OMS , Margaret Harris. EP

Coronavirus: 4 cosas que aún no sabemos a un año de la pandemia Pero en los últimos 12 meses la ciencia ha recopilado una enorme evidencia sobre el nuevo coronavirus, la forma en la que se transmite y reproduce en el organismo y la manera más efectiva de evitarlo y tratarlo. Por ejemplo ahora se sabe que el uso de mascarilla es esencial para prevenir la transmisión, que no hay hasta ahora tratamientos para la enfermedad, y que el covid-19 no sólo afecta y mata a las personas mayores. BBC MUndo

La OMS autorizó el uso de la vacuna de Johnson & Jonhson La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy que aprobó el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por la firma Janssen, perteneciente al grupo Johnson & Jonhson, en todos los países y para su programa Covax, con el que intenta reducir las desigualdades en el acceso a las vacunas contra la covid-19. Esta decisión sigue a la autorización que también emitió para la misma vacuna la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), hace 24 horas. EN

Argentina prorroga emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre Argentina prorrogó hasta el 31 de diciembre próximo la emergencia sanitaria que decretó hace un año para enfrentar el coronavirus, y que conlleva medidas para evitar contagios y para prevenir el desabastecimiento de productos sanitarios básicos o recomendaciones para restringir viajes desde y hacia el exterior. El Gobierno de Alberto Fernández anunció la extensión en el Boletín Oficial justo cuando vencía el decreto de la emergencia sanitaria publicado el 11 de marzo de 2020. UR

Alergias graves se añaden a posibles efectos secundarios de vacuna AstraZeneca La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) abogó este viernes por agregar alergias graves a la lista de posibles efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca contra el covid-19, tras detectarse reacciones de este tipo en Reino Unido. El regulador de la Unión Europea asegura en un comunicado haber “recomendado una actualización de la información sobre el producto que incluya anafilaxia e hipersensibilidad [reacciones alérgicas] como efectos secundarios”. EN

