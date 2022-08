Reporte: Tatis Jr. se reunirá con ejecutivos y compañeros de equipo

Entornointeligente.com /

El primer paso de Fernando Tatis Jr. hacia la redención tendrá lugar durante esta semana. Al menos así lo reporta el periodista Kevin Acee del San Diego Union-Tribune, quien señaló que por primera vez desde que fuese anunciada su suspensión por 80 partidos tras violar el protocolo de uso de sustancias para mejorar el rendimiento de MLB , el jugador dominicano se reunirá con ejecutivos y compañeros de equipo de San Diego Padres .

De acuerdo con Acee, el plan es que Tatis Jr. se reúna con el presidente de operaciones de béisbol de los Padres , A.J. Peller el jueves, con reuniones separadas tanto con los compañeros de equipo, así como con el presidente del conjunto de San Diego , Peter Seidler . Según el reporte, no se ha determinado la hora en que ocurrirán dichas reuniones.

La decisión tomada por Tatis Jr. de reunirse con los miembros del equipo aparenta ser la acertada, ya que múltiples compañeros han dicho que la decisión sería bienvenida e incluso necesaria.

Tatis Jr. se reunirá con Peller y otros miembros de los Padres. ESPN Digital » Es muy importante (que Tatis se reuna con los jugadores) . Todos nos sentimos de forma diferente con esta situación. Más que nada, queremos olvidarnos de ella. No nos volvimos peores porque él ya no se nos unirá. Simplemente es esa vida nueva, esa chispa que no tendremos. La mayoría de nosotros ya lo superamos, lo pusimos en el espejo retrovisor. No queremos tener que pensar más en él de lo que deberíamos, pero esto es bueno. Merecemos escuchar de su boca la verdad (de lo ocurrido)», dijo Joe Musgrove antes del partido del lunes.

» Él ( Tatis Jr. ) no me debe nada, pero es un gran paso hacer algo como eso (reunirse con los compañeros). Hay varios pasos que dar y ese es el primero «, apuntó el jardinero Wil Myers .

